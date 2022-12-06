Третий месяц беспорядков в Иране – Вашингтон бросает на карту все, - Д.Нефедов

08:16 08.12.2022

Нанести удар по российско-иранскому сотрудничеству – одна из целей тех, кто хочет обрушить крупнейшую страну Западной Азии в пучину хаоса



Начавшиеся в середине сентября в западной иранской провинции Курдистан массовые протесты быстро распространились на другие районы страны и с тех пор не прекращаются, то временно чуть затухая, принимая очаговый или "ночной" характер, то вспыхивая с новой силой.



Пользуясь имеющимися у них рычагами давления (в том числе через многочисленные диаспоры выходцев из Ирана в Европе и за океаном), внешние подрывные центры умело манипулируют процессами в стране, пытаясь направить их в разрушительное русло. Немаловажным очагом протестов являются Тегеранский университет и другие высшие учебные заведения, где 6-7 декабря проходят антиправительственные акции, приуроченные ко Дню студента. Помимо назревшего недовольства значительной части населения, особенно молодежи, спецификой многолетнего "исламского" правления, особое внимание уделяется регионам компактного расселения этнических и конфессиональных меньшинств (курдов и тюрок на северо-западе, арабов на юго-западе, белуджей на юго-востоке).



Инфографика: Рыбарь



Накал протестов, сплошь и рядом перерастающих в вооруженные стычки (что характерно – прежде всего, в приграничных провинциях, таких как Систан-Белуджистан и Курдистан), вынуждает власти использовать для подавления подразделения Корпуса стражей исламской революции и различные местные ополчения, лояльность которых неочевидна. Количество погибших доподлинно неизвестно, но в любом случае счет идет на сотни – со стороны как "мирных" протестующих, так и сил правопорядка. По данным базирующейся в Париже "Сети по правам человека в Курдистане", около четверти убитых протестующих составляют иранские курды. В останах (провинциях) Западный Азербайджан (со значительным курдским населением), Ардебиль и др. не прекращаются попытки организовать "отраслевые" и даже всеобщие забастовки с целью парализовать экономическую жизнь и транспорт.



Оружие, перехваченное в Сулеймании (Северный Ирак) при попытке переброске в Иран. Фото: PressTV



В первых числах декабря вновь полыхнуло в Систан-Белуджистане, что неудивительно – раскрученную западными средствами массовой пропаганды "кровавую пятницу" оперативно внесли в "Википедию". Точно так же, как и тогда, 30 сентября, 2 декабря после намаза в Захедане и других поселениях начались массовые манифестации в защиту суннитского имама Абд-уль Хамида (проповеди которого в последние месяцы стали куда радикальнее). Помимо проклятий в адрес шиитов и аятоллы Хаменеи, звучат и "этнические" лозунги в пользу отделения Белуджистана от Ирана и создания отдельного независимого государства (исторически земли белуджей с выходом к Индийскому океану поделены между Ираном, Пакистаном и отчасти Афганистаном).



Как и ранее, оппозиционные СМИ и интернет-паблики твердят о силовом разгоне манифестаций, но предъявляемые "доказательства" в лучшем случае выглядят сомнительно. Отличительная черта информационного сопровождения протестов – ярое распространение бьющих на эмоции вбросов, призванных привлечь внимание и без того возбужденной публики к мифическим преступлениям "режима аятолл", особенно против женщин и девушек.



Напомним, 14 октября, ровно через месяц начала нынешней фазы протестов, верхушка Госдепа во главе с Блинкеном принимала "лидеров общественного мнения", озабоченных правами женщин в Иране, и не исключено, что финальные инструкции были розданы именно там. Формальным поводом для протестов, заполыхавших месяцем ранее, стала смерть уроженки Саккыза Махсы Амини, которую, по версии западных пропагандистов, якобы уморили блюстители исламской нравственности за неправильное ношение платка (согласно версии медиков, которую убедительно никто не опроверг, 22-летняя курдиянка скончалась от врожденной болезни).



Глава "басиджей" Голам Реза Сулеймани заявил, что враги Ирана, особенно США и Израиль, отказались от попыток прямой конфронтации с Ираном и теперь "движутся к гибридной войне с использованием средств массовой информации и психологической войны путем обмана народа Ирана" усилиями 47 иностранных шпионских агентств. Британские издания цитируют некоторые требования связанной с ЦРУ радикальной террористической группировки "Моджахеддин э-Хальк": "…объявить КСИР террористической организацией; закрыть иранские посольства; гарантировать нам беспрепятственный доступ к Интернету. Запад должен предпринять эти действия, и мы сами свергнем аятолл". Четверо человек, связанных со спецслужбами "сионистского режима", приговорены Верховным судом Ирана к смертной казни по обвинению в ряде тяжких преступлений.



Среди структур, широко освещающих события в Иране, особенно выделяется финансируемый Саудовской Аравией телеканал Iran International. Доброхоты из ООН учредили 24 ноября некую "миссию по установлению фактов", символическим ответом на которую стало выступление рахбара перед "басиджами", призвавшего молодых сторонников власти быть "стойкими" и "не ослабевать" перед лицом "мирового высокомерия".



Вместе с тем, понимая не только инспирируемые извне импульсы, но и внутренние факторы недовольства, правительство Ирана идет на некоторые уступки по вопросам социальной политики.



Вообще, протесты в Иране могут возникать по самым разным поводам: например, минувшим летом в связи с острым водным дефицитом во многих провинциях, обусловленным засухой. Как сказал член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Шахрияр Хейдари, 90% протестующих просто недовольны ситуацией в стране, а 10% – это мятежники. По словам парламентария, правительство должно прислушиваться к гражданам, желающим изменений во внутренней политике, и это отражение общей линии властей. 1 декабря президент Ибрагим Раиси побывал в Сенендедже – административном центре той самой неспокойной провинции Курдистан, пообещав предпринять шаги по улучшению социально-экономической обстановки и снабжения жителей пресной водой.



Появились и не подтвердившаяся позже информация об упразднении полиции нравов (Гяшт-е Аршад), действиям которой пропаганда приписывает начало массовых беспорядков. В то же время меджлис и Верховный совет культурной революции (созданный аятоллой Хомейни государственный орган с центром в Куме) якобы изучают вопрос о внесении поправок в закон о хиджабе, о чем в ближайшие недели может быть сделано заявление.



В иранских верхах идет напряженное обсуждение сложившейся ситуации и поиски максимально безболезненного из нее выхода, что, однако, сильно осложняется внешним воздействием. Многие считают, что уступки властей лишь раззадорят их разрозненных и не выдвинувших единого лидера оппонентов и приведут к эскалации требований. В западных СМИ разгоняется тема неуверенности рахбара в собственных силах, включая армию и КСИР. Не обходится и без поисков "русского следа": дескать, специалисты из России привлекаются "режимом" в качестве советников и консультантов при подавлении протестов.



В недавнем интервью агентству Bloomberg спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что там "не выступают за возобновление переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе", а "сосредоточили внимание на происходящих в Иране протестах": "Мы можем переломить ситуацию прямо сейчас, пытаясь сдержать и сорвать [приписываемые Ирану. – Прим. ред.] поставки оружия России и пытаясь поддержать фундаментальные чаяния иранского народа". Ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан на встрече с зарубежными иранскими активистами призывал их "поддержать тех, кто действует внутри [Ирана], чтобы услышать их мнение о том, какие еще меры США должны принять для поддержки протестов…".



Один из вариантов перекройки границ в регионе.



Сонный Джо пообещал месяц назад скорое "освобождение" Ирана, что свидетельствует о серьезности намерений Белого дома. Не приходится сомневаться, что российско-иранское сотрудничество является немаловажной целью тех, кто не оставляет попыток обрушить крупнейшую страну Западной Азии в пучину хаоса и резни.



Дм.Нефедов

6.12.22