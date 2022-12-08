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Экибастуз – где корни катастрофы? Бич Казахстана, - Вл.Прохватилов
08:18 08.12.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 08.12.2022

В ночь с 26 на 27 ноября в городе Экибастузе Павлодарской области Республики Казахстан (РК) в 30-градусный мороз из-за прорыва тепловых сетей остановилась местная ТЭЦ.

Без отопления остались 150 многоквартирных домов и десятки социальных объектов. Роженицы и тяжелобольные пациенты городских больниц были эвакуированы в Павлодар. Перестали работать детсады, школы перешли на дистанционное обучение.

Как выяснилось позднее, произошел прорыв магистральных тепловых сетей в 15 местах по всему городу. Стала сыпаться остальная инфраструктура. Из-за нагрузки на электрические сети начались отключения света, лопнувшие от мороза трубы лишили город питьевой воды. Несмотря на переброску в Экибастуз специалистов из других регионов, ремонтные работы затянулись более чем на неделю.

29 ноября власти сообщили, что главная причина – в изношенности теплосетей и что основные повреждения устранены. Однако в соцсетях экибастузцы даже на третий день после аварии жаловались на отсутствие тепла в домах. Во многих оставшихся без отопления домах замерзли и лопнули батареи и канализационные трубы.

Областные чиновники приехали в 133-тысячный Экибастуз только на третьи сутки после ЧП. Чиновничий цинизм дошел до того, что местным жителям временно выдавали обогреватели, а потом их увозили.

В ходе ремонтных работ обнаружилось, что трубы теплосетей прогнили насквозь. Однако лопнули они от того, как рассказали местным журналистам ремонтники, что на ТЭЦ "передавили", то есть включили слишком высокий напор в системе.

Первый вице-премьер РК Роман Скляр назвал причиной "многочисленных порывов теплосетей Экибастуза ошибочные действия персонала станции", что привело "к одномоментному резкому повышению давления в сети, 27 ноября было сразу 43 порыва".

В плачевном состоянии отопительные системы не только в Экибастузе. По данным Министерства энергетики Казахстана, в стране функционируют 37 теплоэлектроцентралей, 10 из которых находятся в коммунальной собственности (Семея, Костаная, Кентау, Уральска, Аркалыка, Шахтинска, Нур-Султана, Кызылорды, Тараза), две – в государственной (ТОО "МАЭК Казатомпром"), три – в квазигосударственной (АО "АлЭС") и 22 – в частной собственности.

Средний возраст ТЭЦ – 61 год. Средний износ основного оборудования ТЭЦ составляет 66%. А износ энергооборудования ТЭЦ Уральска, Тараза, Кентау, Кызылорды и Степногорска превышает 80%.

Если без околичностей, это катастрофа национального масштаба.

Когда стал понятен масштаб случившегося, в Экибастузе был введен режим чрезвычайной ситуации. Возбуждено уголовное дело, власти обещают выплатить жителям компенсации и провести тотальную проверку энергетических объектов. Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов.

Стратегические системы жизнеобеспечения республики оказались в руках нескольких представителей международной олигархии. Так, Жезказганская и Балхашская ТЭЦ принадлежат компании Kazakhmys Energy, которую контролирует голландская компания Kazakhmys Power Projects B.V., 70% акций которой принадлежат Владимиру Киму. Он входит в число 50 богатейших людей Казахстана, его состояние оценивается в $5 млрд.

ТЭЦ в Усть-Каменогорске, где на днях также произошел сбой из-за отключения котлоагрегата № 15, принадлежит "Шыгыс Energo", которая, в свою очередь, контролируется группой компаний "Казахстанские коммунальные системы" (ККС). Владеет ККС Динмухамет Идрисов, входит в число 50 богатейших людей Казахстана, состояние – $415 млн.

В Карагандинской области ККС обеспечивает теплоснабжение на 70%, в Туркестанской области владеет 66% энергосбытового сектора, в Восточно-Казахстанском регионе Идрисов владеет 49% рынка выработки теплоэнергии.

Владелец ТЭЦ "АрселорМиталл Темиртау" (АМТ) – индийский миллиардер Лакшми Миттал. Его состояние оценивается в $16,1 млрд. Митталу также принадлежат "ТЭЦ-ПВС" и "ТЭЦ-2". АМТ зарегистрирована в Нидерландах.

Рудненская ТЭЦ принадлежит фирме "ССГПО", которая входит в состав группы ERG (Люксембург). По 20% ERG принадлежит Александру Машкевичу, Патоху Шодиеву и Шухрату Ибрагимову. Остальными 40% владеет комитет государственного имущества и приватизации МФ РК. Машкевич – гражданин Израиля, Forbes ставит его на шестое место в списке самых богатых израильтян с состоянием $3,7 млрд. 30 ноября в городе Рудный в результате прорыва трубопровода 33 многоквартирных и 13 частных домов, а также школа остались без отопления.

В списке отданных частникам стратегических объектов оказалась и злополучная экибастузская ТЭЦ. Она входит в число активов Александра Клебанова, который, помимо этого, контролирует ТЭЦ-2 в Петропавловске, ТЭЦ-2 в Павлодаре и частично владеет системой теплоснабжения Астаны. Богатства олигарха оцениваются в 580 миллионов долларов, казахстанские СМИ сообщают о его близких отношениях с семьей Нурсултана Назарбаева, называя Клебанова "кошельком" Елбасы.

Авария в Экибастузе – уже вторая в 2022 году на подконтрольных Клебанову ТЭЦ. 20 марта на петропавловской ТЭЦ-2 произошло обрушение теплотрассы, под завалами погибла одна из сотрудниц. В числе причин аварии – ненадлежащий контроль со стороны руководства ТЭЦ-2. Через неделю на этой же станции снова случилась авария – вышли из строя несколько котлов, после чего выработка энергии сократилась почти в четыре раза.

11 августа коммунальщики "Экибастузтеплоэнерго" заявили, что не в состоянии сами содержать ТЭЦ и тепловые сети Экибастуза, а 15 августа КазТАГ сообщил, что тепловые сети Экибастуза, которые находятся под контролем Клебанова, изношены более чем на 70%.

2 декабря Александр Клебанов заявил, что доходов предприятия не хватает даже на содержание ТЭЦ в Экибастузе, а тем более на полную или частичную модернизацию станции.

Александр Клебанов, наряду с племяннком Елбасы Болатом Назарбаевым и Кайратом Шарипбаевым, мужем Дариги Назарбаевой, оказался в числе владельцев "серых" майнинговых ферм, электричество на которые подавалось за счет ресурсов ТЭЦ энергетические компании. Вместо ремонта основных фондов ТЭЦ деньги выводились в спекулятивные сделки.

"Это не первое ЧП в Казахстане. Аварии были в Петропавловске, Усть-Каменогорске, Жезказгане. Это сигнал для нас. Пора менять инфраструктуру. По поручению президента мы готовим программу модернизации сетей. Владельцы предприятий не должны надеяться только на тариф, они обязаны вкладывать свои средства в замену оборудования", – заявил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил премьеру Алихану Смаилову рассмотреть вопрос возвращения в государственную собственность проблемных энергетических активов в городах страны.

Ранее президент Казахстана создал комиссию по возврату незаконно вывезенных за рубеж финансовых средств и сообщил, что намерен лично осуществлять контроль за ее деятельностью.

Если оставить в стороне вопрос о необходимости модернизации ветхозаветных турбин и прочего оборудования теплоэлектороцентралей, то главным способом оптимизации работы республиканских ТЭЦ является такой режим работы, который обеспечивал бы максимальное использование мощностей ТЭЦ для увеличения комбинированной (совместной) и снижения индивидуальной (раздельной) выработки электрической и тепловой энергии. Такой режим работы обеспечивает низкий расход топлива и выгоден потребителям в связи с возможностью установления для них пониженных тарифов.

Однако электроэнергетика республики в кризисном состоянии. В начале апреля 2022 года Казахстанская электроэнергетическая ассоциация и пять крупнейших энергокомпаний страны выступили с обращением к президенту Токаеву, в котором заявили, что "на текущий момент в Республике Казахстан наступает энергетический кризис".

В текущем году дефицит электрической мощности в энергосистеме Казахстана даже с учетом ввода новых мощностей составит 1 327 МВт, дефицит регулировочной мощности – 894 МВт. Еще более тревожная ситуация в теплоэнергетике; дефицит тепловой энергии наблюдается в Карагандинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской и других областях.

Минувшей весной Россия предложила Казахстану, как мы писали, построить новую линию электропередачи из Сибири в Кыргызстан через территорию Казахстана. "Один из интересных проектов, которые мы начали обсуждать в Кыргызстане, вынесли на координационный совет – это строительство протяженной линии (постоянного тока) из Сибири в Кыргызстан через территорию Казахстана. Это позволит увеличить обмен мощностью между ЕАЭС", – заявил 26 мая министр энергетики РФ Николай Шульгинов на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке.

Реализация такого проекта передачи электроэнергии на дальние расстояния с помощью ЛЭП ультравысокого напряжения (технологией их строительства владеет только Россия!) помогла бы решить проблему хронических аварий на теплоэлектроцентралях и частых отключений электричества, ставших бичом Казахстана.

Владимир Прохватилов
8.12.22

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670476680


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