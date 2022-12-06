В Бишкеке вскрыта и обезврежена очередная молодежная ячейка "Хизб ут-Тахрир"

09:01 08.12.2022

8 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН



В Бишкеке пресечена деятельность подпольной ячейки молодежного крыла запрещенной в Кыргызстане религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.



"Члены ячейки занимались вербовкой и обучением новых адептов из числа студентов столичных вузов, которые после в перспективе могут поступить в госструктуры и стать проводником экстремистской идеологии. Ими на постоянной основе проводились конспиративные занятия по изучению антиконституционных материалов, а также распространялись экстремистские материалы в электронном формате, в том числе посредством сети Интернет", - говорится в сообщении.



При обыске по местам жительства функционеров "Хизб ут-Тахрир" обнаружены и изъяты конспекты, листовки, большое количество электронных материалов, ноутбуки, планшеты, смартфоны и флешкарты. По изъятым материалам и электронным носителям назначена комплексная экспертиза.



Задержаны семь участников подпольной ячейки. Ее руководитель - один из лидеров молодежного крыла - водворен в СИЗО ГКНБ.