В Стокгольме ликвидирован очередной ичкерийский шайтан - враг Кадырова

09:13 08.12.2022

Критиковавший Кадырова чеченский блогер убит в Швеции



Появилась информация об убийстве чеченского оппозиционного блогера Тумсо Абдурахманова. Сообщается, что активист "был расстрелян ночью группой лиц" в Швеции. Другие подробности происшествия не приводятся. Официальные ведомства страны не торопятся комментировать ситуацию. Известно, что блогер перестал выходить на связь с 1 декабря.



Абдурахманов на протяжении нескольких лет открыто критиковал власти Чечни. В 2015-м году он покинул территорию России после конфликта с родственниками главы республики Рамзана Кадырова. В Швеции Абдурахманов получил статус беженца. Несколько лет назад на активиста и его брата уже совершалось покушение. В 2019-м году глава парламента Чеченской Республики Магомед Даудов пообещал жестоко отомстить оппозиционному блогеру.