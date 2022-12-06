В Перу обвинен в госзаговоре и арестован... действующий президент страны Кастильо

09:23 08.12.2022

Дина Болуарте стала президентом Перу после импичмента Педро Кастильо



Дина Болуарте стала первой женщиной - президентом Перу после того, как Педро Кастильо покинул свой пост после импичмента.



После проведения присяги в парламенте страны она сообщила, что произошла попытка государственного переворота, которая не нашла отклика ни в учреждениях, ни на улице.



В своей речи она заявила, что призывает к широкому диалогу между всеми политическими силами, представленными в парламенте.



Напомним, Педро Кастильо обвинили в мятеже и злоупотреблении полномочиями, он был задержан сотрудниками правоохранительных органов.



АЛЕКСАНДР ШЛЯПНИКОВ