Китай активно пытается выдавить США с Ближнего Востока, - Anadolu Ajansi

09:32 08.12.2022

Anadolu Ajansı

Турция

08 декабря 2022

Своим присутствием на Ближнем Востоке Китай усиливает влияние в регионе в противовес гегемонии США

Anadolu: Ближний Восток видит Китай как "уравновешивающего игрока" против США



Китай расширяет партнерство со странами Ближнего Востока в противовес доминированию США в этом регионе, пишет Anadolu. Пекин активно сотрудничает и с Эр-Риядом, и с Тель-Авивом, давними союзниками Вашингтона. Америка обеспокоена амбициями Китая, который стремится вытеснить ее с Ближнего Востока.

Саудовская Аравия готовится к визиту лидера КНР Си Цзиньпина, при этом в связи с предстоящими арабо-китайским саммитом, встречами в формате Персидский залив -Китай и Саудовская Аравия - Китай ожидается обсуждение таких вопросов, как укрепление стратегического партнерства, развитие отношений и расширение торговли.



Оценивая политику Китая на Ближнем Востоке и эти встречи в беседе с Anadolu, эксперты приходят к выводу, что Китай, стремящийся усилить свое влияние в регионе с экономической точки зрения, не сможет занять место США на Ближнем Востоке в среднесрочной перспективе. Однако усилия КНР будут иметь важные последствия для будущего.



По словам экспертов, в то время как мир вступил в процесс экономического спада, серьезное значение стали приобретать государственные фонды стран Ближнего Востока, а поскольку Китай также претендует на эти средства, грядущие саммиты важны и в этом отношении.

Присутствие Китая на Ближнем Востоке, в частности в Саудовской Аравии, не ново

Декан факультета гуманитарных и социальных наук Университета фонда Султана Мехмета Фатиха, профессор, доктор Зекерия Куршун (Zekeriya Kurşun) обратил внимание на тот факт, что присутствие Китая на Ближнем Востоке не ново.



Зекерия Куршун, возглавляющий в то же время Ассоциацию исследователей Ближнего Востока и Африки (ORDAF), сказал: "Китай давно присутствовал на всем Ближнем Востоке, в частности в Саудовской Аравии, в силу торговли и ограниченных инвестиций, а также поставок сырья. Этот регион продолжает оставаться одним из самых легких рынков для Китая. Ближний Восток для КНР является незаменимым рынком сбыта и сырьевой базой".



Говоря о значении саммитов в формате Персидский залив - Китай, Саудовская Аравия - Китай и арабо-китайского саммита в Эр-Рияде, эксперт отметил, что, в то время как мир вступил в процесс экономического спада, серьезное значение стали приобретать государственные фонды стран Ближнего Востока. А поскольку Китай также претендует на эти средства, большинство из которых хранятся и вращаются в США и западных странах, с этим связано значение китайско-арабского саммита.

Взлеты и падения, происходившие в отношениях США и Саудовской Аравии со времен бывшего президента США Барака Обамы, способствовали развитию китайско-саудовских отношений, подчеркнул эксперт.



Далее Зекерия Куршун продолжил: "Китай занял важное место во внешнеполитических поисках Саудовской Аравии особенно с 2017 года, когда король Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд совершил поездку в Азию вместе с обширной делегацией. Эти поиски создали важную возможность и для Китая, пожелавшего привлечь союзника США на свою сторону. Визит короля Саудовской Аравии в Азию в 2017 году и азиатское турне его сына Мухаммада ибн Салмана в 2022 году дали мощный сигнал к развитию стратегических отношений с Китаем. В этом контексте две стороны стремятся преобразовать свои экономические связи в стратегические отношения, которые повлияют на управление миром".

Саудовская Аравия стремится восстановить в Азии свой имидж, испорченный после убийства Хашогги

Эксперт обратил внимание на то, что пекинская администрация не критикует Саудовскую Аравию и другие арабские страны, при этом отсутствие каких-либо резервов в отношениях способствует вхождению Китая в регион. "Саудовская Аравия также стремится восстановить в Азии свой имидж, подорванный в США и на Западе особенно после убийства Хашогги (Kaşıkçı)", - добавил он.

"Пекинская администрация желает направить государственные финансы стран Персидского залива в Китай, выстраивать стратегическое сотрудничество и, используя в некоторой степени интровертную политику администрации Байдена и развивая сотрудничество с союзниками США, сдержать конкуренцию между двумя сторонами", - резюмировал Зекерия Куршун. По его мнению, эти усилия Китая будут иметь важные последствия для будущего, однако в настоящее время пекинская администрация не может полностью занять место США.



Эксперт добавил, что, хотя некоторые прошлые обязательства и оборонное сотрудничество, которое ранее осуществлялось с Западом, не позволяют сделать это, в долгосрочной перспективе китайско-саудовско-арабское сотрудничество может создать новую концепцию в области обороны и безопасности.

Вероятность того, что Китай заменит США на Ближнем Востоке в среднесрочной перспективе, низка.



Научный сотрудник Центра ближневосточных исследований (ORSAM) Серджан Чалышкан (Sercan Çalışkan) напомнил, что военные, экономические и политические отношения США со странами Ближнего Востока, которые начались после Второй мировой войны и укреплялись во время холодной войны, развивались и в период после 2000 года. "И перспектива того, что Китай заменит США на Ближнем Востоке в среднесрочный период, маловероятна", - констатировал эксперт.



Между тем у Китая есть свои экономические озабоченности и интересы, такие как обеспечение безопасности поставок энергии, импортируемой с Ближнего Востока. "В этом смысле строить на прочной основе отношения с такими странами, как Саудовская Аравия и Ирак, от которых Китай зависит в плане импорта сырой нефти, занимать положение, при котором оставаться наименее затронутым возможными кризисами и нестабильностью в этих странах, - это краеугольные камни политики КНР на Ближнем Востоке", - отметил Серджан Чалышкан.



Страны Ближнего Востока рассматривают Китай в качестве "уравновешивающего игрока" против США

Комментируя также последствия отношений стран Ближнего Востока с Китаем для партнерства этих стран с США, Чалышкан озвучил следующую точку зрения: "Можно сказать, что в последние годы серьезные конфликты между странами Ближнего Востока и США возникали параллельно с присутствием Китая на Ближнем Востоке. Ведь на данном этапе видно, что отношения, выстраиваемые с Китаем такими странами, как Саудовская Аравия, Израиль, Ирак, беспокоят США и создают проблемы в двусторонних отношениях. Израиль и Саудовская Аравия также являются важными примерами в этой связи".

Страны Ближнего Востока рассматривают Китай в качестве важного "уравновешивающего игрока" против США, подчеркнул собеседник агентства.



Отношения Саудовской Аравии с Китаем



Саудовская Аравия, которая стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай в последние годы, обогнав Россию, вывела свои экономические отношения с Китаем на продвинутый уровень, обращает внимание Серджан Чалышкан. По его словам, помимо нефти, в число тем, обсуждаемых двумя странами, также входят такие направления, как электричество, возобновляемые источники энергии, водород.

Далее эксперт продолжил: "Тем временем событием, которое, как ожидается, больше всего обеспокоит США, являются продолжающиеся между Эр-Риядом и Пекином переговоры об использовании юаней при расчете за экспорт черного золота из Саудовской Аравии в Китай. Этот шаг расценивается как ход против доллара, который используется в качестве основной валюты в торговле нефтью".

Серджан Чалышкан отметил, что значительный прогресс, достигнутый в отношениях Израиля с Китаем, также является одной из наиболее важных тем, обостряющих отношения между США и Израилем.

На данный момент Китай проводит на Ближнем Востоке внешнюю политику, основанную на торговле, а не военных ходах

Научный сотрудник подчеркнул, что в странах, где разразились гражданские войны, в рамках усилий по восстановлению возникли инвестиционные возможности. В этой связи в странах Ближнего Востока, где идут работы по послевоенному восстановлению, Китай часто использует внешнюю политику, проводимую в рамках взаимных коммерческих обязательств, а не военных ходов.



По словам собеседника агентства, Китай формирует свою внешнюю политику таким образом, чтобы воздерживаться от военных шагов и оставаться нейтральным особенно в конфликтах на Ближнем Востоке. Тот факт, что американо-иранская напряженность отражается на регионах вокруг Персидского залива и Ормузского пролива, говорит о том, что в будущем Китай неизбежно станет отдавать приоритет военным шагам, добавил он.



Авторы: Хаджер Башер (Hacer Başer), Зейнеп Тюфекчи Гюлай (Zeynep Tüfekçi Gülay)