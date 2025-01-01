 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Крупнейшее IPO в Казахстане: премьер лично открыл торги акциями "Казмунайгаза"
09:58 08.12.2022

Премьер-Министр РК Алихан Смаилов принял участие в церемонии открытия торгов акциями АО НК КазМунайГаз в рамках крупнейшего IPO в истории фондового рынка Казахстана - Sputnik Казахстан,
Общий объем IPO составил порядка 154 млрд тг ($330 млн), количество поданных заявок – порядка 130 тыс., доля инвесторов из Казахстана – более 95%

АСТАНА, 8 дек - Sputnik. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов принял участие в церемонии открытия торгов акциями АО "НК "КазМунайГаз" в рамках крупнейшего IPO в истории фондового рынка Казахстана.
"Заявки наших граждан были удовлетворены в приоритетном порядке и в полном объеме. IPO "КазМунайГаза" является одной из крупнейших сделок для фондового рынка Казахстана. Это несет в себе положительный эффект как для развития отечественного финансового рынка, так и для граждан нашей страны", - сказал премьер.
По его словам, вывод крупных госкомпаний на фондовый рынок повышает их подотчетность и прозрачность перед обществом и акционерами, а также совершенствует инвестиционную культуру и финансовую грамотность населения в целом.
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов принял участие в церемонии открытия торгов акциями АО НК КазМунайГаз в рамках крупнейшего IPO в истории фондового рынка Казахстана - Sputnik Казахстан, 1920, 08.12.2022
Премьер-Министр РК Алихан Смаилов принял участие в церемонии открытия торгов акциями АО "НК "КазМунайГаз" в рамках крупнейшего IPO в истории фондового рынка Казахстана
© Photo : Сайт премьер-министра Казахстана
"В скором времени и другие нацкомпании также станут публичными за счет проведения ряда IPO в 2023-2025 годах. Это еще один наш с вами шаг к построению открытой и эффективной экономики в интересах народа Казахстана", - заключил Смаилов.
Отметим, с 9 ноября по 2 декабря проводилась подписка на акции КМГ, в ходе чего от инвесторов поступило свыше 129 тыс. заявок на сумму свыше 181 млрд тенге. В итоге было принято решение об удовлетворении заявок на сумму свыше 153 млрд тенге для недопущения концентрации значительных пакетов акций у отдельных крупных инвесторов.
Заявки на покупку акций, поступившие от граждан Казахстана, были удовлетворены в полном объеме. Таким образом, в рамках данного IPO фонд "Самрук-Казына" продает 18 303 584 простых акций КМГ, что составляет 3% от общего количества размещенных простых акций компании.

IPO (Initial Public Offering) - первичное размещение акций компании на фондовой бирже с целью привлечения инвестиций.

В ходе IPO компания выпускает в свободное обращение акции, которые могут приобретать как институциональные, так и розничные инвесторы.

После открытия вторичных торгов с 8 декабря также можно будет приобрести акции нефтяной компании на рыночных условиях.

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Глава "Самрук-Казына" объяснил, почему проданы 3% акций "КазМунайГаза" из 5% заявленных

Председатель правления фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев рассказал, почему в рамках IPO было продано 3 процента акций компании "КазМунайГаз" вместо планирующихся 5 процентов.
"С учетом текущей ситуации для того, чтобы привлечь инвесторов к акциям "КазМунайГаза", будет предоставляться дисконт. Мы понимали, что при стоимости активов "Казмунайгаза" порядка 32 миллиардов долларов торги будут с соответствующими дисконтами. Мы предполагали, что нужно ограничить круг IPO на первом этапе", - отметил Алмасадам Саткалиев.

Он также добавил, что в фонде изначально предполагали, что именно граждане Казахстана должны стать "выгодоприобретателями".
"То есть они получат возможность приобретать активы с дисконтом. Да, они рискуют, но есть возможность в будущем продать эти акции с большой выгодой. IPO должно быть небольшим с акцентом на казахстанский рынок, в приоритете были граждане Kазахстана, которые должны были получить эту уникальную возможность", - подчеркнул он.
По информации Саткалиева, были получены заявки на 3,5% пакета, но фонд удовлетворил только 3%.
"Из соображения того, чтобы не допустить концентрации. То есть мы отклонили заявки от иностранцев и институциональных инвесторов, которые хотели приобрести достаточно большие пакеты", - пояснил Алмасадам Саткалиев.
6 декабря сообщалось, что фонд "Самрук-Казына" продал акций АО НК "КазМунайГаз" в рамках IPO на сумму 153,8 млрд тенге (330 млн долларов). Это 3% общего капитала нацкомпании. Прием заявок проходил с 9 ноября по 2 декабря.
Всего удовлетворены 129,9 тыс. заявок на общую сумму 153,8 млрд тенге, из них граждане Казахстана подали 128,7 тыс. заявок на сумму 74,6 млрд тенге
Ранее сообщалось, что "Самрук-Казына" планирует продать в рамках IPO некрупный пакет акций нефтяной нацкомпании - порядка 5%, ожидаемая стоимость равнялась 256,3 млрд тенге.

Источник - ru.sputnik.kz
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