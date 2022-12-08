Китайские хозяева "КМК-Мунай" унижают казахстанских рабочих и преследуют профсоюзных лидеров

11:09 08.12.2022

Китайская компания преследует лидера независимого профсоюза



ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ

Четверг, 08 Дек 2022,



Ержан Елеманов лишился работы, кроме того, компания пытается повесить на него ущерб от прошлогодней забастовки

Все началось в январе прошлого года, когда доведенные до отчаяния работники нефтедобывающей компании "КМК- Мунай" (50 % компании принадлежит "СНПС-Актобемунайгаз") не вышли на работу. Рабочие опубликовали видеообращение к президенту Казахстана, в котором изложили свои требования.



Китайские компании унижают казахстанских рабочих

"Мы, работники АО "КМК-Мунай", расположенного в Темирском районе Актюбинской области. Мы записываем это видео с просьбой увеличить нашу зарплату. Мы приняли решение не выходить на работу с 25 января. Просим выполнить наши коллективные требования и отправить проверку в нашу компанию", - просили президента страны нефтяники.



Работники возмутились тем, что у них были самые низкие зарплаты в отрасли. К примеру, оператор по добыче нефти и газа 4-го разряда в КМК получал 150 тысяч тенге.



- Даже учителя получают больше нас, - негодовали тогда забастовщики.



После этого была создана комиссия с участием облакимата, руководства компании. В итоге забастовщики добились повышения заработной платы. Также компания пошла на уступки и удовлетворила другие требования по улучшению условий труда. После этой забастовки на предприятии появились две профсоюзные организации, одну возглавил ставленник руководства компании, туда ушли в основном ИТРовцы. А главой другого профсоюза, куда перешли работники трудовых профессий, стал Елеманов. Демонстрируя добрую волю, президент "КМК-Мунай" ВАН Цзиньбао даже издал приказ, в котором говорилось, что участников забастовки руководство компании преследовать не будет.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



В Актюбинской области бастуют нефтяники

А 5 сентября этого года, когда Елеманов был на очередной вахте, его вызвали к руководству и сказали, что он уволен. В отношении Елеманова в один день вынесли сразу три приказа: ему объявили выговор, строгий выговор и уволили. Выговор Елеманов получил за то, что обратился в инспекцию по труду и рассказал о ситуации в компании. Строгий выговор Ержану объявили за то, что в письме инспекторам утверждал, что компания незаконно отстраняла рабочих от работы за непройденную аттестацию. После этого письма инспекция по труду подала в суд на "КМК-Мунай". Суд чиновники проиграли. А уволили Елеманова за то, что при приеме на работу в 2014 году Елеманов якобы предоставил поддельное удостоверение об окончании курсов оператора добычи нефти и газа.



По поводу этого удостоверения, как говорит Елеманов, он до этого объяснялся с представителями компании. То есть, по его словам, в "КМК-Мунай" о проблемах с этим удостоверением знали и раньше. Но принять меры решили только после забастовки.



- Тем более, что с того времени я уже несколько раз подтвердил свою квалификацию и разряд, - недоумевает Елеманов.



Кроме этого, бухгалтерия предприятия уже несколько месяцев не перечисляет взносы в его профсоюз. Счетные работники ссылаются на какие-то технические трудности. Помимо увольнения, компания подала на Ержана Елеманова два иска в суд. В одном "КМК-Мунай" требует с лидера независимого профсоюза 204 миллиона тенге. Это, как утверждает компания, ущерб и потерянная прибыль от прошлогодней забастовки. Также в эту сумму, как сказано в иске, входят доплаты тем, кто работал вместо забастовщиков в те дни.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ



Суд указал партии Amanat ее место

Также АО "КМК Мунай" потребовало от главы профсоюза опровергнуть сведения, которыми Елеманов якобы опорочил деловую репутацию компании. Поводом для иска компании стали обращения Елеманова, которые он от своего имени и имени профсоюза писал в госорганы, премьер-министру Казахстана и акиму Актюбинской области Ондасыну УРАЗАЛИНУ. Елеманов в своих обращениях писал, что деятельность компании вредит экологии, и то, что в компании преследуют недовольных рабочих. "КМК-Мунай" теперь требует от Елеманова отозвать свои жалобы и опровергнуть распространенные там сведения. Компания посчитала, что они могут изменить мнение людей и общества об АО "КМК Мунай". Среди высказываний, обидевших китайскую компанию, есть фраза, которую произнес Елеманов про отношение к казахстанским работникам. В сердцах он выпалил, что скоро, возможно, представители компании "будут по-большому ходить на голову работникам-казахам". Сам Елеманов настаивает, что эта его фраза – лишь субъективное мнение, и ничего оскорбительного для компании в ней нет.