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Китайские хозяева "КМК-Мунай" унижают казахстанских рабочих и преследуют профсоюзных лидеров
11:09 08.12.2022

Китайская компания преследует лидера независимого профсоюза

ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ
Четверг, 08 Дек 2022,

Ержан Елеманов лишился работы, кроме того, компания пытается повесить на него ущерб от прошлогодней забастовки
Все началось в январе прошлого года, когда доведенные до отчаяния работники нефтедобывающей компании "КМК- Мунай" (50 % компании принадлежит "СНПС-Актобемунайгаз") не вышли на работу. Рабочие опубликовали видеообращение к президенту Казахстана, в котором изложили свои требования.

Китайские компании унижают казахстанских рабочих
"Мы, работники АО "КМК-Мунай", расположенного в Темирском районе Актюбинской области. Мы записываем это видео с просьбой увеличить нашу зарплату. Мы приняли решение не выходить на работу с 25 января. Просим выполнить наши коллективные требования и отправить проверку в нашу компанию", - просили президента страны нефтяники.

Работники возмутились тем, что у них были самые низкие зарплаты в отрасли. К примеру, оператор по добыче нефти и газа 4-го разряда в КМК получал 150 тысяч тенге.

- Даже учителя получают больше нас, - негодовали тогда забастовщики.

После этого была создана комиссия с участием облакимата, руководства компании. В итоге забастовщики добились повышения заработной платы. Также компания пошла на уступки и удовлетворила другие требования по улучшению условий труда. После этой забастовки на предприятии появились две профсоюзные организации, одну возглавил ставленник руководства компании, туда ушли в основном ИТРовцы. А главой другого профсоюза, куда перешли работники трудовых профессий, стал Елеманов. Демонстрируя добрую волю, президент "КМК-Мунай" ВАН Цзиньбао даже издал приказ, в котором говорилось, что участников забастовки руководство компании преследовать не будет.

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А 5 сентября этого года, когда Елеманов был на очередной вахте, его вызвали к руководству и сказали, что он уволен. В отношении Елеманова в один день вынесли сразу три приказа: ему объявили выговор, строгий выговор и уволили. Выговор Елеманов получил за то, что обратился в инспекцию по труду и рассказал о ситуации в компании. Строгий выговор Ержану объявили за то, что в письме инспекторам утверждал, что компания незаконно отстраняла рабочих от работы за непройденную аттестацию. После этого письма инспекция по труду подала в суд на "КМК-Мунай". Суд чиновники проиграли. А уволили Елеманова за то, что при приеме на работу в 2014 году Елеманов якобы предоставил поддельное удостоверение об окончании курсов оператора добычи нефти и газа.

По поводу этого удостоверения, как говорит Елеманов, он до этого объяснялся с представителями компании. То есть, по его словам, в "КМК-Мунай" о проблемах с этим удостоверением знали и раньше. Но принять меры решили только после забастовки.

- Тем более, что с того времени я уже несколько раз подтвердил свою квалификацию и разряд, - недоумевает Елеманов.

Кроме этого, бухгалтерия предприятия уже несколько месяцев не перечисляет взносы в его профсоюз. Счетные работники ссылаются на какие-то технические трудности. Помимо увольнения, компания подала на Ержана Елеманова два иска в суд. В одном "КМК-Мунай" требует с лидера независимого профсоюза 204 миллиона тенге. Это, как утверждает компания, ущерб и потерянная прибыль от прошлогодней забастовки. Также в эту сумму, как сказано в иске, входят доплаты тем, кто работал вместо забастовщиков в те дни.

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Также АО "КМК Мунай" потребовало от главы профсоюза опровергнуть сведения, которыми Елеманов якобы опорочил деловую репутацию компании. Поводом для иска компании стали обращения Елеманова, которые он от своего имени и имени профсоюза писал в госорганы, премьер-министру Казахстана и акиму Актюбинской области Ондасыну УРАЗАЛИНУ. Елеманов в своих обращениях писал, что деятельность компании вредит экологии, и то, что в компании преследуют недовольных рабочих. "КМК-Мунай" теперь требует от Елеманова отозвать свои жалобы и опровергнуть распространенные там сведения. Компания посчитала, что они могут изменить мнение людей и общества об АО "КМК Мунай". Среди высказываний, обидевших китайскую компанию, есть фраза, которую произнес Елеманов про отношение к казахстанским работникам. В сердцах он выпалил, что скоро, возможно, представители компании "будут по-большому ходить на голову работникам-казахам". Сам Елеманов настаивает, что эта его фраза – лишь субъективное мнение, и ничего оскорбительного для компании в ней нет.

Источник - ratel.kz
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