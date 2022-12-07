В Киргизии обнаружена бесхозная... железная дорога

11:13 08.12.2022

8 декабря 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Генпрокуратура обнаружила бесхозные железнодорожные пути



В Чуйской области железнодорожные пути, у которых не было собственника, передали на баланс государства. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.



Установлено, что в районе станции "Ивановка" Иссык-Атинского района расположены два железнодорожных подъездных пути протяженностью 1 тысяча 182 метра и 59 метров соответственно. Ими пользовалась одна из частных компаний. Она не смогла представить правоустанавливающие документы и подтвердить свое право на них.



Установить собственника этих железнодорожных путей не удалось ни ГУ "Кадастр", ни айыл окмоту.



В итоге Транспортная прокуратура внесла акт реагирования в адрес ГП "НК "Кыргыз темир жолу", после чего фирма приняла на свой баланс железнодорожные пути.