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"Развитие тысячелетней дружбы". Китай мощно двигает США из Аравии
12:20 08.12.2022

В саудовской газете опубликована авторская статья Си Цзиньпина

Авторская статья председателя КНР Си Цзиньпина была опубликована в четверг в саудовской газете "Аль-Рияд" по случаю его участия в первом саммите Китай -- Арабские государства и саммите Китай -- Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива /ССАГПЗ/, а также по случаю государственного визита китайского лидера в Саудовскую Аравию.

Ниже приводится часть статьи под названием "Развитие нашей тысячелетней дружбы и совместное создание лучшего будущего".

Арабский мир является важным членом развивающегося мира и ключевой силой в поддержании международной справедливости.

С 1950-х годов Китай установил дипломатические отношения со всеми арабскими государствами. Взаимодействие выстраивалось на принципах взаимопонимания, взаимоуважения, взаимопомощи и солидарности. Стороны стали хорошими друзьями, относящимися друг к другу как к равным, хорошими партнерами, стремящимися к взаимной выгоде, и хорошими братьями, разделяющими успехи и трудности. В 21 веке китайско-арабские отношения продолжали развиваться в условиях изменчивой международной обстановки и достигли исторического роста политического доверия, взаимовыгодного экономического сотрудничества и всестороннего культурного взаимообучения.

В последнее десятилетие китайско-арабские отношения вступили в новую эпоху и достигли ряда знаковых успехов в различных областях. Китай и арабские государства совместно установили ориентированное на будущее стратегическое партнерство всеобъемлющего сотрудничества и общего развития. Китай установил всеобъемлющее стратегическое партнерство или стратегическое партнерство с 12 арабскими государствами и подписал документы о сотрудничестве в рамках "Пояса и пути" с 20 арабскими государствами. Среди арабских стран 17 -- выразили поддержку Инициативы по глобальному развитию, 15 -- стали членами Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и 14 -- приняли участие в Инициативе сотрудничества Китая и Лиги арабских государств в области безопасности данных.

Арабские государства твердо придерживаются принципа одного Китая и поддерживают Китай в защите его основных интересов. Китай в свою очередь поддерживает арабские государства в отстаивании их суверенитета, независимости и территориальной целостности. В таких вопросах, как палестинский вопрос, твердая поддержка Китаем арабских государств была последовательной и неизменной.

Мир сейчас переживает важные изменения, невиданные за столетие. Как перед Китаем, так и перед арабскими государствами стоит историческая миссия по осуществлению национального возрождения и ускорению национального развития. В этом новом контексте Китай будет сотрудничать с арабскими государствами, чтобы развивать традиционную дружбу и совместно строить китайско-арабское сообщество единой судьбы в новую эпоху.

На протяжении многих лет Китай и страны Персидского залива поддерживали здоровый и устойчивый рост в двусторонних отношениях, осуществляли широкомасштабное, углубленное сотрудничество и добились ощутимых результатов во всех областях. В частности, в последние 10 лет укреплялись и приносили богатые плоды связи между Китаем и ССАГПЗ.

Китай остается крупнейшим торговым партнером ССАГПЗ и крупнейшим экспортным рынком нефтехимической продукции. В 2021 году объем двусторонней торговли превысил 230 млрд долларов США, а импорт сырой нефти в КНР из стран ССАГПЗ превысил 200 млн тонн. Обе стороны активно и углубленно сотрудничают в сферах производственных мощностей, развития инфраструктуры, инвестиций и финансов и других традиционных областях. Взаимодействие в высокотехнологичных секторах, включая связь 5G, новую энергетику, космос и цифровую экономику, также набирает обороты. Новый знаковый проект в рамках сотрудничества в области интеллектуального производства и новая среда в промышленном взаимодействии придали новый импульс развитию Китая и стран Персидского залива.

Заглядывая в будущее, Пекин готов использовать возможность установления и укрепления стратегического партнерства между Китаем и странами Персидского залива для углубления традиционной дружбы и взаимного доверия между сторонами. КНР будет и впредь твердо поддерживать страны ССАГПЗ в отстаивании суверенитета, независимости, безопасности и стабильности, а также продолжать поддерживать ССАГПЗ в ускорении интеграции и стремлении к диверсифицированному развитию.

С момента установления дипломатических отношений между Китаем и Саудовской Аравией двусторонние отношения развивались быстрыми темпами. За последние 10 лет в сотрудничестве между Китаем и Саудовской Аравией был достигнут значительный прогресс. Стороны уважают суверенитет друг друга и избранный путь развития, уважают исторические и культурные традиции друг друга, поддерживают друг друга в деле обеспечения национальной безопасности и стабильности и осуществляют тесную стратегическую координацию. Быстро расширяется деловое сотрудничество.

Китай воспользуется этим визитом как возможностью для укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства с Саудовской Аравией. Мы будем продолжать поддерживать друг друга, вместе выступать за независимость и против внешнего вмешательства. Мы будем и дальше объединять китайскую инициативу "Пояс и путь" с саудовским планом развития "Взгляд королевства 2030", дальше развивать практическое сотрудничество в различных областях, сближать интересы и укреплять связи между народами двух стран. Мы будем интенсифицировать взаимодействие в рамках многосторонних механизмов, таких как ООН, Группа двадцати и Шанхайская организация сотрудничества, совместно практиковать подлинный мультилатерализм и вносить более весомый вклад в поддержание мира и стабильности на Среднем Востоке и продвижение развития и процветания во всем мире.

В октябре Коммунистическая партия Китая /КПК/ успешно провела свой 20-й Всекитайский съезд. В настоящее время КПК вместе с китайским народом продвигается к цели всестороннего построения модернизированного социалистического государства. Китай, будучи твердым сторонником мира и общего развития во всем мире, будет и впредь стремиться к тому, чтобы дать арабским государствам и всем странам мира новые возможности посредством своего собственного развития, и вместе с арабскими братьями будет развивать традиционную дружбу и строить лучшее будущее.

Источник - Russian.News.Cn
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