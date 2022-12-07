Восточный маршрут газопровода Китай-Россия достиг Шанхая

13:24 08.12.2022

Как сообщили в среду в Китайской корпорации нефтегазовой трубопроводной сети /PipeChina/, участок Тайань-Тайсин восточного маршрута газопровода Китай-Россия официально был сдан в эксплуатацию. Это означает, что восточный маршрут этого трансграничного газопровода удалось протянуть до его конечного пункта в Шанхае на востоке Китая.



По словам сотрудника корпорации Ли Бо, восточная ветка газопровода Китай-Россия на китайской территории берет начало в пограничном городе Хэйхэ и заканчивается в мегаполисе Шанхай, пересекая девять провинций, автономных районов и городов центрального подчинения. Ее общая протяженность на территории Китая составляет 5 111 км, из них 3 371 км новопостроенные, а остальные 1 740 км уже находились в эксплуатации.



После ввода в эксплуатацию всего восточного маршрута китайско-российского газопровода объем поставок природного газа из Сибири в три провинции на северо-востоке Китая, регион Пекин-Тяньцзинь-Хэбэй и регион дельты реки Янцзы из года в год будет увеличиваться. Ожидается, что к 2025 году объем поставок газа стабилизируется на уровне 38 млрд кубометров в год, что позволит вышеназванным регионам сократить ежегодный объем выбросов двуокиси углерода на 164 млн тонн и диоксида серы на 1,82 млн тонн, заявили в PipeChina.