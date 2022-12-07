Узбекистан отказался от идеи Владимира Путина создать газовый союз

13:29 08.12.2022

8 декабря 2022, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Узбекистан готов к подписанию коммерческих контрактов по газу с Россией, однако вступать в газовый союз не намерен, заявляют власти страны. Об этом сообщает "РБК".



Вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что "даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз".



По его словам, Москва и Ташкент ведут переговоры о поставке российского газа через соседний Казахстан, но "это будет технический контракт", передает Reuters.



"Для покрытия спроса, обеспечения внутреннего потребления и решения проблемы на сегодня мы ведем переговоры, чтобы импортировать газ и электроэнергию из соседних стран, а не через какой-то альянс или союз. Здесь мы ведем переговоры исходя из национальных интересов, чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей", - заявил Жорабек Мирзамахмудов (цитата по "Газете.uz").



Впервые об инициативе создания "тройственного газового союза" между государствами сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным 28 ноября. Тогда он отметил, что инициатива исходила от российского лидера.



"Сегодня Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз. Он собирается позвонить по этой теме лидеру Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему", - сказал Касым-Жомарт Токаев.



Как отмечает Reuters, на фоне холодной зимы Узбекистан испытывает нехватку топлива и даже был вынужден прекратить экспорт 6 миллионов кубометров газа в день в Китай. На совещании в администрации президента, посвященном решению проблем в сфере обеспечения населения и экономики энергоресурсами, решено активизировать переговоры с другими странами по дополнительной закупке природного газа, электроэнергии, угля и мазута, передает Национальное информационное агентство РУз. В республике вводится запрет на экспорт сжиженного газа для всех производителей и трейдеров, а госорганам до 1 марта 2023 года запрещено использование автомобилей, передвигающихся на сжиженном газе.