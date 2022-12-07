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Францию учат жить без электричества
17:44 08.12.2022

"Мы великая страна, у нас великая энергетика", – успокаивает нацию Макрон. Но верят не все

Валерия Вербинина

Президент Франции Эммануэль Макрон не устает напоминать, что руководит великой державой. Но впервые заявил об этом в жанре истерики, когда ему в очередной раз наступили на больную мозоль: вслед за зимой во Франции приходит энергетический кризис. Французов пугают грядущие отключения электричества, однако "великая держава" нашла выход: граждан учат обходиться без него.

На саммите в албанской Тиране президент Франции Эммануэль Макрон вышел из себя и повысил голос. Виной всему в кои-то веки оказалась не Россия, а свои же французские власти, которые, оказывается, "пугают граждан абсурдными сценариями будущего". Точнее, той части будущего, которая касается вероятных отключений электричества этой зимой.

"Мы великая страна, у нас великая энергетика, – объявил глава государства. – Мы продержимся, несмотря на войну. Я лишь прошу, чтобы каждый занимался своим делом".

Великая страна с великой энергетикой который месяц не может отремонтировать и запустить собственные реакторы АЭС, зато успела создать программу ЭкоВатт, которая в случае риска перегрузки сети за три дня до вероятного отключения будет посылать красный сигнал, чтобы потребители осознали происходящее и постарались максимально ограничить потребление электроэнергии. Если и это не поможет, придется прибегнуть к веерным отключениям протяженностью до двух часов.

"Эти временные, локальные и запланированные заранее отключения не должны перевернуть жизнь французов", – уверяет журналистка BFMtv, главного новостного канала, обрабатывающего обывателей без перерывов семь дней в неделю. Впрочем, из последующих абзацев внезапно выясняется, что жизнь французов, может, и не перевернется, но осложнится точно.

Без электричества не будут работать лифты. Вообще лучше в них не ездить, чтобы не застрять и не беспокоить службы спасения, советует автор материала. А если у человека, например, больная нога? А если он живет или работает на 30-м этаже? Не объясняется.

Супермаркеты, кассы которых запитаны от собственных электрогенераторов, продолжат функционировать. Впрочем, "некоторые мелкие магазинчики могут закрыться". Банкоматы не будут работать совсем, так что французам советуют иметь под рукой "немного наличности", а также домофоны в многоквартирных домах (тех самых, где отключатся лифты).

Перебои с электричеством могут повлиять на транспорт. Поезда во Франции питаются от отдельной сети, трогать которую не будут, но может прекратиться работа вокзалов, светофоров, освещение подземных переходов и так далее. А так как работа поездов все-таки связана с работой светофоров, семафоров и других видов сигнализации, может случиться и так, что поезда все же будут остановлены в пути.

Могут встать также трамваи, пригородные поезда и метро – за исключением парижского, у которого своя собственная электросеть.

Отдельный вопрос – что будет твориться на автомобильных дорогах, когда перестанет работать система светофоров и электрических табло. Рекомендуется ориентироваться на буквенные указатели, но все же ни один такой указатель не сможет заменить светофор.

Не будут работать и автозаправки, за исключением тех, где есть электрогенераторы.

Поэтому "местные власти должны рекомендовать французам в часы отключений ограничить свои перемещения".

Часть объектов продолжат функционировать в обычном режиме. Это касается больниц и учреждений, связанных с государственной безопасностью, включая тюрьмы, а также всех, кто находится рядом с ними и подключен к тем же участкам подсети.

Отключения не коснутся и острова Корсика. Малой родине Наполеона Бонапарта необычайно повезло – она подсоединена к итальянской энергосистеме.

По подсчетам правительства, отключения электричества могут затронуть 60% населения Франции.

Отдельный вопрос – что ожидает еду, хранящуюся в холодильниках. Телеканал TF1 знает, что делать: "Прежде всего – не открывать дверцу холодильника, так вы пропустите внутрь тепло... В случае если отключение электричества длится меньше двух часов, вашим продуктам ничто не угрожает. В холодильнике, который не открывали, они могут храниться от четырех до шести часов. Чем более заполнен холодильник, тем дольше длится холод".

Если заранее известно, что перебои с электричеством будут длиться больше четырех часов, рекомендуется загодя положить в морозильник как можно больше бутылок с водой и лед рядом с продуктами. "Если, – продолжает автор, – электричества не было больше шести часов, мягкие сыры, молоко, сливки, сметана, открытые йогурты могут испортиться. Также попадают в категорию риска открытые соки, свежие соки, приготовленные овощи (включая супы), блюда из мяса, птицы, рыбы, даров моря... В любом случае при малейшем сомнении рекомендуется выбрасывать еду".

Совет, конечно, дельный, но в период роста инфляции достаточно болезненный.

Наконец, еще одна – не самая очевидная, но по-настоящему жизненно важная проблема – системы жизнеобеспечения. Около 4000 французов подключены к ним не в больницах, а дома. И надо же было пресс-секретарю группы Enedis, освещающему вопросы отключения электричества, публично заявить, что эти люди не входят в число приоритетных клиентов и их тоже может затронуть отсутствие электричества.

Разразился скандал, премьер-министр Элизабет Борн заявила, что пресс-секретарь "рассердил президента и премьер-министра", а затем и Макрон вышел из себя прямо на публике и велел всем "заниматься своим делом".

Главное, что в этой парадигме Макрон будет управлять, а простые французы – карабкаться по узким лестницам на верхние этажи.

Источник - Взгляд
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