Куда ж ты катишься: Apple хочет сбежать из Китая

17:47 08.12.2022

Американская компания недовольна антиковидными мерами властей КНР



Оксана Белкина



Компания Apple готовится "отвязаться" от Китая: в планах американцев перенести до половины всего производства за пределы КНР. Антиковидная политика, развернутая китайскими властями, больно ударила по операционному процессу и нарушила логистические цепочки. По некоторым оценкам, производство iPhone может упасть процентов на тридцать из-за ситуации на заводе Foxconn. Удастся ли Apple "план побега", выясняли "Известия".



Производство встало



О планах перенести существенный объем производства из Китая за его пределы в Apple говорили уже давно. Речь шла о Вьетнаме и Индии, где у компании уже есть заводы.



В КНР, где собирают 90% всех "яблочных" устройств, дела идут неважно. Жесткая политика властей относительно COVID-19 больно ударила по производственному процессу. В стране объявляли локдаун за локдауном - как раз в тех городах, где расположены сборочные цеха Apple. А в последний месяц обстановка накалилась.



В конце октября на крупнейшем заводе Foxconn в Чжэнчжоу произошла вспышка COVID-19, и сотрудников изолировали на его территории. Это обернулось массовыми бунтами и простоем. В результате завод сообщил о резком падении финансовых показателей. Выручка Foxconn в ноябре рухнула на 29% и на 11% по сравнению с прошлым годом. Эксперты уже высказывают скепсис относительно будущности производства.



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По некоторым оценкам, производство iPhone в Китае из-за событий в Чжэнчжоу может упасть минимум на 30% по сравнению с прошлым годом. В частности, Bloomberg уже сообщал, что крупная американская торговая сеть BestBuy ожидает дефицита в примерно 6 млн штук iPhone 14 Pro. Следует заметить, что именно эту модель и собирают на заводе в Чжэнчжоу, где продолжаются связанные с карантином беспорядки.



Ускорила процесс



Все это привело к тому, что Apple ускорила процесс по переносу части своего производства за пределы КНР.



По данным The Wall Street Journal, компания просит поставщиков более активно планировать сборку ее продукции не в Китае, а в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме. Пока объемы сборки там невелики.



Так, на Индию приходится от 2% до 4% производства iPhone. Однако согласно отчету JP Morgan, к концу 2022 года Apple перенесет 5% мирового производства iPhone 14 в Индию и будет расширять свои производственные мощности в стране. В результате к 2025 году там будут производить 25% всех смартфонов.



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Что касается Вьетнама, то там планируют производить 20% всех планшетов iPad и часов Apple Watch, 5% MacBook и 65% AirPods к 2025 году.



Нет мощностей



Однако в успехе амбициозных планов аналитики сомневаются: производственных мощностей в Индии и Вьетнаме не хватает, а нарастить их в короткие сроки не получится. По оценкам исследовательской CounterPoint Research, Apple потребуются годы, чтобы диверсифицироваться за пределами КНР.



Вдобавок эти страны пока не получили мирового признания в качестве высокотехнологичных производителей сложных устройств. А геоэкономическая напряженность между Пекином и Дели может обернуться неприятным сюрпризом и существенно снизить долю рынка Apple в Китае, указывает Владислав Антонов, финансовый аналитик BitRiver.



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- Перенести производство в Индию сложно: не хватит квалифицированных кадров. Оставаться в Китае в том виде, в котором компания присутствует сейчас, нецелесообразно - из-за сбоев в цепочках поставок и ухудшением отношений между США и КНР, - добавляет аналитик.



Минимальные возможности



Эксперты указывают и на то, что диверсификации могут помешать противоречивые законодательные ограничения, действующие на уровне различных штатов в Индии.



"Индия - это Дикий Запад с точки зрения последовательности правил и ввоза и вывоза товаров", - цитирует WSJ Дэна Панзика, бывшего исполнительного директора Foxconn.



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Во Вьетнаме также не хватает "рабочих рук" и сборочных мощностей. Почти все они обслуживают южнокорейских Samsung и LG, и как считают аналитики, отвоевать долю Apple будет непросто.



- У Apple есть минимальные возможности для разрешения этой катастрофической ситуации в ближайшем будущем. Переход из Китая будет непростым и сопряжен с явными логистическими, инженерными и инфраструктурными препятствиями, - подчеркивают аналитики инвестиционной компании Wedbush.



Заметно подешевела



Весной Apple уже потеряла статус самой дорогой компании в мире. Еще в начале года ее капитализация превышала $3 трлн, но с тех пор она начала стремительно дешеветь, потеряв 20%. стоимости. Аналитики не исключают, что "план побега" из Китайской Народной Республики ускорит этот процесс.



- Любые резкие изменения в операционной деятельности компании в Азии делают непредсказуемыми прогнозы по производству и сбыту продукции. Если из-за волнений рабочих на китайском предприятии акции Apple в моменте потеряли 2%, то на фоне более существенных потрясений, связанных с переносом производства, нарушением логистической цепочки и продолжающимся снижением продаж капитализация именитого бренда будет таять на глазах", - отмечает Антонов.



При этом повышать цены на свою продукцию Apple будет затруднительно - на фоне стремительной экспансии китайских и южнокорейских конкурентов.