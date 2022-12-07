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Проект Конституции Узбекистана вынесут на референдум - президент Ш.Мирзиеев
18:56 08.12.2022

Президент в поздравлении по случаю дня Конституции высказался о поправках в Основной закон, которые изначально предлагалось принять к этому празднику. Конституционная реформа "продиктована сутью и логикой стратегии развития Нового Узбекистана, пожеланиями и предложениями нашего народа", сказал он.

Президент Шавкат Мирзиеев поздравил народ Узбекистана с 30-й годовщиной принятия Конституции. Текст поздравления опубликовала пресс-служба главы государства.

Шавкат Мирзиеев отметил, что в последние годы в Узбекистане "ускоренными темпами проводятся широкомасштабные демократические реформы".

"Самое важное, кардинально меняется общественно-политическая жизнь страны, мышление и мировоззрение наших людей. Каждый гражданин Узбекистана, независимо от национальности, языка и вероисповедания, ощущает себя полноправным членом общества, настоящим хозяином своей судьбы, не только причастным ко всем происходящим преобразованиям и обновлению, но и непосредственным участником этих процессов, свободной личностью, созидателем будущего", - заявил он.

"Мы вправе гордиться нашей Конституцией, являющейся ярчайшим проявлением политико-правового мышления нашего народа, надежным гарантом прав и свобод человека, открывшим для нас путь к построению свободной и благополучной жизни", - отметил президент.

Он добавил, что обсуждение изменений и дополнений в Основной закон, начатое в этом году, продолжается.

"Данная конституционная реформа продиктована сутью и логикой Стратегии развития Нового Узбекистана, пожеланиями и предложениями нашего народа, самим стремительно меняющимся временем. Сегодня мы должны глубоко внедрить в Конституцию, законы, в нашу повседневную жизнь принцип „Человек - общество - государство"", - заявил он.

Шавкат Мирзиеев подчеркнул, что "защита человека, его жизни, прав, свобод, законных интересов, чести и достоинства личности как высшей ценности находится в центре наших конституционных реформ".

Он отметил, что в Основном законе планируется закрепить такие вопросы и нормы, как социально ориентированное государство, укрепление конституционных основ института семьи, надежная защита представителей старшего поколения, лиц с инвалидностью, всесторонняя поддержка женщин и молодежи, квалифицированное медицинское обслуживание населения, развитие образования, науки и культуры, гарантии экологических прав граждан и сохранение экологического баланса, расширение прав и полномочий институтов гражданского общества и махалли, обеспечение независимости СМИ.

"В этом процессе, дорогие соотечественники, обязательно будут учтены высказанные вами, людьми разных профессий и социального положения, мнения и предложения. Проект Конституции будет вынесен на всенародный референдум. Именно так наш обновленный Основной закон станет поистине народной Конституцией", - сказал он.

Шавкат Мирзиеев сообщил о разработке масштабных программ и планов на 2023 год.

"В них находят конкретное отражение закрепляемые в Конституции стоящие перед нами большие задачи и наши благородные цели - дальнейшее укрепление мира и стабильности в стране, дружбы и согласия между живущими в республике представителями разных наций и конфессий, повышение благосостояния населения, возведение нового жилья, увеличение количества рабочих мест", - отметил президент.

Референдум планировался в этом году, но он не состоялся
Шавкат Мирзиеев предложил принять поправки в Конституцию в своем поздравлении по случаю 29-й годовщины Основного закона в прошлом году. Это планировалось сделать к 8 декабря 2022 года. Летом глава государства предложил провести референдум, чтобы принять поправки. Ожидалось, что референдум состоится осенью, однако его дата до сих пор не была объявлена. В конце ноября Законодательная палата приняла решение отправить поправки на доработку.

Народное обсуждение поправок в Конституцию началось 25 июня и завершилось 1 августа. На обсуждение сначала было отведено всего 10 дней. Затем депутаты признали, что этого времени было мало, и добавили еще 10 дней. Впоследствии было решено продлить обсуждение еще на 15 дней.

После волнений в Каракалпакстане 1−2 июля, вызванных предложенными поправками об изменении статуса республики, статьи, касающиеся Каракалпакстана, были из проекта исключены.

"Газета.uz" публиковала статью о том, что в проекте поправок, который выставлялся на народное обсуждение, не хватает изменений, связанных с реальным разделением властей и укреплением репрезентативной демократии, при этом в нем были противоречия и повторы.

Источник - Газета.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670514960


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