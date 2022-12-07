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Четверг, 08.12.2022
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Среда, 07.12.2022
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Ш.Мирзиеев отложил свой визит в Кыргызстан
18:59 08.12.2022

Визит президента Узбекистана в Кыргызстан состоится позже - источник
Государственный визит Шавката Мирзиеева в Кыргызстан состоится не на этой неделе, как сообщала кыргызская сторона, а позже, заявил "Газете.uz" источник в Администрации президента Узбекистана.
Ўзбек тилида O`zbek tilidaСегодня, 10:56 Политика
Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстан состоится не на этой неделе, как сообщали официальные лица Кыргызстана, а позже в этом месяце. Об этом "Газете.uz" сообщил источник в Администрации президента Узбекистана.

О том, что в декабре Шавкат Мирзиеев посетит Бишкек, в конце ноября сообщила его пресс-служба. Даты визита узбекистанская сторона не называла. На днях заместитель главы МИД Кыргызстана заявил, что визит состоится на этой неделе.

В пятницу, 9 декабря, в Бишкеке под председательством президента Кыргызстана Садыра Жапарова пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем ожидается участие премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова. Узбекистан имеет в ЕАЭС статус наблюдателя.

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