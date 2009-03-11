Женис Касымбек стал новым акимом Астаны

23:04 08.12.2022

Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте Акорды.



Женис Касымбек родился 7 мая 1975 года в Жамбылской области.



Трудовой стаж:



стажер-исследователь КазГАСА (1997-1998);

главный специалист ОАО "Темирбанк" (1998);

начальник отдела Комитета по антимонопольной политике Республики Казахстан (1998-2000);

директор Департамента водного транспорта МТК Республики Казахстан (2000-2004);

директор РГП "Актауский международный морской торговый порт" (2004-2005);

вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (04.11.2005 – 11.03.2009);

ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (11.03.2009 – 07.03.2014);

министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (07.03.2014 – 08.06.2014; переназначен с 04.04.2014);

первый заместитель министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан (13.08.2014 – 06.2016);

министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с 21.06.2016, переназначен 13.09.2016 – 26.12.2018);

министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (26.12.2018 – 02.2019);

заместитель премьер-министра Республики Казахстан (25.02.2019 – 09.2019);

аким Карагандинской области (19.09.2019 – 08.12.2022).

Ранее сообщалось, что Женис Касымбек, который с 19 сентября 2019 года занимал должность акима Карагандинской области, покидает свой пост. Позднее стало известно, что новым акимом Карагандинской области глава государства назначил Ермаганбета Булекпаева.