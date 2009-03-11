|Женис Касымбек стал новым акимом Астаны
23:04 08.12.2022
Соответствующий указ главы государства опубликовали на сайте Акорды.
Женис Касымбек родился 7 мая 1975 года в Жамбылской области.
Трудовой стаж:
стажер-исследователь КазГАСА (1997-1998);
главный специалист ОАО "Темирбанк" (1998);
начальник отдела Комитета по антимонопольной политике Республики Казахстан (1998-2000);
директор Департамента водного транспорта МТК Республики Казахстан (2000-2004);
директор РГП "Актауский международный морской торговый порт" (2004-2005);
вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (04.11.2005 – 11.03.2009);
ответственный секретарь Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (11.03.2009 – 07.03.2014);
министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (07.03.2014 – 08.06.2014; переназначен с 04.04.2014);
первый заместитель министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан (13.08.2014 – 06.2016);
министр по инвестициям и развитию Республики Казахстан (с 21.06.2016, переназначен 13.09.2016 – 26.12.2018);
министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан (26.12.2018 – 02.2019);
заместитель премьер-министра Республики Казахстан (25.02.2019 – 09.2019);
аким Карагандинской области (19.09.2019 – 08.12.2022).
Ранее сообщалось, что Женис Касымбек, который с 19 сентября 2019 года занимал должность акима Карагандинской области, покидает свой пост. Позднее стало известно, что новым акимом Карагандинской области глава государства назначил Ермаганбета Булекпаева.