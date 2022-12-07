 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Укр-олигарх Ринат Ахметов обвинил... Зеленского в захвате власти на Украине
00:02 09.12.2022

Олигарх Ахметов обвинил Зеленского в захвате власти на Украине
КИЕВ, 8 декабря 2022, 23:17 - REGNUM Украинский бизнесмен Ринат Ахметов назвал действия Владимира Зеленского против олигархов захватом власти в стране. The Washington Post цитирует Ахметова и сотоварищей, которые критикуют действия украинского президента за его "реформы".

По мнению Ахметова, украинские власти должны регулировать отношения с предпринимателями "цивилизованным способом".

"Отношения с бизнесом должны регулироваться цивилизованным способом, которому следуют все развитые страны, а не с помощью популистских законов, - сказал олигарх Ринат Ахметов. - Ни в США, ни в ЕС нет закона об "олигархах", который позволил бы составлять незаконные списки нежелательных лиц посредством внесудебных процедур. Вместо этого у них действует закон о лоббировании".

Состояние Ахметова сократилось с 7,6 млрд долларов до 4,3 млрд с начала спецоперации. Он активно финансировал ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, Ринат Ахметов подал иск против Российской Федерации в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба.

Источник - regnum.ru
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