 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.12.2022
01:56  Анкара изгоняет неугодных офицеров. За пять лет из турецкой армии уволено 24 339 военнослужащих
01:10  Кому нужна монгольская революция, - Геворг Мирзаян
00:57  Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации
00:56  Правящая коалиция Турции задумалась о внеплановых выборах, - Игорь Субботин
00:50  Пекин решил поставить на "арабских братьев", - НГ
00:48  Есть первая поставка казахстанского ядерного топлива для АЭС КНР
00:20  "Творческая элита" не политически активна, а профнепригодна, - Виталий Трофимов

00:10  Жители Абая замерзают в своих квартирах. КазВласти расписываются в неумении
00:02  Укр-олигарх Ринат Ахметов обвинил... Зеленского в захвате власти на Украине
Четверг, 08.12.2022
23:04  Женис Касымбек стал новым акимом Астаны
21:26  Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор
18:59  Ш.Мирзиеев отложил свой визит в Кыргызстан
18:56  Проект новой Конституции Узбекистана вынесут на референдум - президент Ш.Мирзиеев
18:04  Дефицит электричества радикально изменил Украину, - Николай Стороженко
17:49  Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен
17:47  Куда ж ты катишься: Apple хочет сбежать из Китая
17:44  Францию учат жить без электричества
16:34  Польский предсказатель Анджей предсказывает гибель Ташкента
13:31  В члены Конституционного суда Кыргызстана включили двух фемин - Лунару и Чинару
13:29  Узбекистан отказался от идеи Владимира Путина создать газовый союз
13:24  Восточный маршрут газопровода Китай-Россия достиг Шанхая
12:20  "Развитие тысячелетней дружбы". Китай мощно двигает США из Аравии
11:57  В Казахстане "выбрали" нового акима Карагандинской области. Булекпаев вместо Касымбека
11:49  Очевидно невероятное. Saxo Bank предсказал очередной набор невероятных событий в 2023 году
11:13  В Киргизии обнаружена бесхозная... железная дорога
11:09  Китайские хозяева "КМК-Мунай" унижают казахстанских рабочих и преследуют профсоюзных лидеров
10:06  КазПарламент "заморозил" пенсионный возраст женщин на пять лет
09:58  Крупнейшее IPO в Казахстане: премьер лично открыл торги акциями "Казмунайгаза"
09:32  Китай активно пытается выдавить США с Ближнего Востока, - Anadolu Ajansi
09:23  В Перу обвинен в госзаговоре и арестован... действующий президент страны Кастильо
09:13  В Стокгольме ликвидирован очередной ичкерийский шайтан - враг Кадырова
09:01  В Бишкеке вскрыта и обезврежена очередная молодежная ячейка "Хизб ут-Тахрир"
08:24  Верховный суд Казахстана возглавил Асламбек Мергалиев
08:18  Экибастуз – где корни катастрофы? Бич Казахстана, - Вл.Прохватилов
08:16  Третий месяц беспорядков в Иране – Вашингтон бросает на карту все, - Д.Нефедов
08:09  Очередная авантюра/афера. Зачем Киргизии мини-АЭС
08:06  В Казахстане создадут фонд развития оборонно-промышленного комплекса
08:02  Китай – спящий гигант. Пусть он спит, - Игорь Шумейко
00:27  Хафтар не теряет надежды стать президентом Ливии, - Равиль Мустафин
00:25  "Роснефть" завернула в Азию: Европа не смогла испортить показатели
00:21  Эрдогану дают повод отложить спецоперацию, - Игорь Субботин
00:06  Сестра аятоллы Хаменеи выступила против брата и призвала к свержению режима
Среда, 07.12.2022
22:25  Кто и почем сливает Россию в Украине
22:13  Стабильность без субсидий: почему бензин в странах ЕАЭС стоит так дешево
19:39  Потолок цен на нефть: Россия подготовила ответы
18:55  Турция заблокировала в Босфоре танкеры с казахстанской нефтью
18:43  Чем похожи "революции хиджабов" и "белых листов" в Иране и Китае, - В.Вишнякова
17:28  Фарах. Решением трех судов. В Афганистане талибы провели первую публичную казнь
15:13  "Надежды не оправдались": экономист Маслов раскрыл истинное отношение Китая к России
14:30  Миллер и его контрагенты. "Газпром" увяз в судах с германскими "партнерами"
13:46  Жажда нефти: кормление кнутом, - Илья Титов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Жители Абая замерзают в своих квартирах. КазВласти расписываются в неумении
00:10 09.12.2022

Жители города Абая жалуются, что мерзнут в квартирах и вынуждены спасаться лишь электрическими обогревателями, сообщает Zakon.kz.
В акимате заявили, что подача горячей воды в тепломагистраль отличная: больше +90°C, уточняет телеканал "Астана".

"Болеем, конечно, холодно. Обогреватели включаем. Здесь 12 градусов, а в коридоре 15. Что нам делать, куда обращаться?" – рассказала 85-летняя жительница города Абая Марфа Бушкина.
Кроме того, сообщается, что холодно и в школах.

"В школе холодно, дома тоже холодно. Греемся под одеялом, укутываемся".
Школьник Паша Мерзин
Разгоряченные негодованием абайцы требуют от властей навести порядок. На собрании в местном Дворце культуры шумно: каждый делится своей бедой:

– Лето красное пропели, зима пришла, а отопление не подготовлено, я считаю.

– У меня дома 12 градусов тепла, батареи холодные. Нет нормального хозяина, который бы сделал, чтоб люди не мерзли.

– Если вот так будем держаться до конца декабря или начала января, второй Экибастуз будет. Либо дома будут падать, валиться от сырости просто.

Как выяснилось, Топарская ГРЭС, которая обогревает город, отлично топит. На подаче +90°C. Однако доходит до квартир не все. В местных ОСИ и КСК подтверждают – на подаче больше 70°C, окна утеплили, стояки поменяли. Но батареи в доме все равно холодные.

"Потому что нет давления и обратка не циркулирует. Не прогревается. От батарей даже жара нет. Подача не спасет, потому что не работает обратка".
Сотрудник ОСИ Надежда Медведева
Местные жители готовы принести одеяла, матрасы и другие теплые вещи для утепления теплотрассы. Однако в акимате Абая уверены, нужен более серьезный подход. На реконструкцию насосов, замену сетей и наладку требуется почти 20 млрд тенге. В минувшем году запросили около 3 млрд. Но пока денег не выделили.

"На новые трубы нужно 20 млрд тенге. Наладку будем делать. Насосы нужно реконструировать, чтобы мощней циркуляция была. Каждый год, когда мороз и сильный ветер, оно выдувается. Не только в Абае так".
Аким города Абая Медеу Ахметов
При этом часть домов Абая все-таки теплые, рассказывают люди. В городе создана специальная комиссия для проверки всех проблемных точек. Впереди зима, морозы и сильные ветры.

Елена Беляева

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670533800


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 декабря 2022 года №39
- Указ Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2022 года №44
- Законопроекты об общественном контроле и о решении трудовых споров одобрили в Мажилисе
- "Ак жол": О необходимости использования программы "Комфортные школы" для организации казахстанского производства современного учебного оборудования
- Е. Жамаубаев провел совещание по вопросам реализации Программы действий Правительства на 2022 год
- Демпартия "Ак жол" требует прекратить надуманные "претензии" налоговиков к предпринимателям в Шымкенте и Кызылординской области, связанные с законными наличными платежами по сделкам менее 1000 МРП
- Казахстан и Соединенные Штаты Америки подвели итоги года
- Первая поставка казахстанского ядерного топлива для АЭС КНР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  