Есть первая поставка казахстанского ядерного топлива для АЭС КНР

00:48 09.12.2022

С завода ТОО "Ульба-ТВС" (совместное казахстанско-китайское предприятие) в Китай была доставлена первая партия свежего ядерного топлива - тепловыделяющих сборок (ТВС) дизайна AFA 3G ТМ



7 декабря 22



АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" (далее - "Казатомпром" или "Компания") сообщает, что с завода ТОО "Ульба-ТВС" (совместное казахстанско-китайское предприятие) в Китай была доставлена первая партия свежего ядерного топлива - тепловыделяющих сборок (ТВС) дизайна AFA 3G ТМ.

Железнодорожные платформы с 34 транспортно-упаковочными контейнерами, в которых размещены ТВС в объеме одной перезагрузки (немногим более 30 тонн низкообогащенного урана), в сопровождении специализированной охраны доставлены на АЭС в Китае и приняты конечным потребителем - китайской ядерной корпорацией CGNPC-URC.

"Реализация инновационного проекта по производству ядерного топлива для АЭС – это пример вклада Компании в смягчение последствий мирового изменения климата и достижение глобальной цели по низкоуглеродному развитию. Завод "Ульба-ТВС" позволил Казатомпрому диверсифицировать производство, расширяя линейку и выпуская высокотехнологичную, экспортно ориентированную урановую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Успешная поставка продукции китайским партнерам подтвердила репутацию Казатомпрома в качестве надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива", - заявил Председатель Правления АО "НАК "Казатомпром" Ержан Муканов.

Проект является хорошим примером успешного многостороннего сотрудничества ведущих компаний мира в сфере атомной промышленности. При производстве ТВС используется добытое в Казахстане урановое сырье, переработанное на Ульбинском металлургическом заводе.

"Поздравляю коллектив завода ТОО "Ульба-ТВС" и наших партнеров из Китая с этим грандиозным событием. Первая отгрузка готовой продукции положила начало регулярным поставкам ТВС, она важна не только для наших предприятий, но и весьма значима для Казахстана и Китая в деле освоения мирного атома в целом", - сказал Председатель Правления АО "УМЗ" Сергей Бежецкий.

"Я хочу поблагодарить всех коллег, которые принимали участие в производстве и первой поставке готовой продукции потребителю в Китайскую Народную Республику. Слаженная работа команды сотрудников ТОО "Ульба-ТВС", АО "УМЗ" и URC-Logistics при участии представителей конечного потребителя помогла осуществить историческое событие", - подчеркнул Генеральный директор ТОО "Ульба-ТВС" Арман Сулейменов.

Завод ТОО "Ульба-ТВС" запущен в работу в ноябре 2021 года после прохождения сертификации со стороны владельца технологии производства ТВС дизайна AFA 3G французской компании Framatome и получения признания сертифицированного поставщика ядерного топлива со стороны конечного потребителя продукции - китайской ядерной корпорации CGNPC-URC. Это единственное в Республике Казахстан производство по выпуску ядерного топлива для атомных электростанций и имеющее гарантированный рынок сбыта на 20 лет вперед. Мощность завода – 200 тонн в год в пересчете на низкообогащенный уран.

Запуск инновационного производства АО "НАК "Казатомпром" позволил Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций, открывая новые возможности по развитию атомной отрасли Республики Казахстан и перспективам сотрудничества в данном направлении с другими странами.

Справочно: ТВС – инженерная конструкция, в каркас которой помещаются тепловыделяющие элементы (твэлы) – трубки, заполненные урановыми таблетками. Данные сборки и являются топливом для АЭС. Урановые таблетки для твэлов изготавливаются АО "УМЗ".