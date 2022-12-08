Пекин решил поставить на "арабских братьев", - НГ

 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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00:50 09.12.2022

08.12.2022

Китай предлагает Саудовской Аравии дружбу крепче американской
Геннадий Петров

Си Цзиньпин хочет, чтобы Поднебесная усилила свои позиции на Ближнем Востоке.
Странам Персидского залива и Китаю надо более тесно сотрудничать – в энергетической области, но не только: такое послание принес арабским монархиям председатель КНР Си Цзиньпин. Он прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, который продлится до 9 декабря. А наследный принц королевства Мухаммед бин Сальман рассматривает активизацию контактов с Китаем в том числе как способ воздействия на Вашингтон. Отношения Саудовской Аравии и администрации Джозефа Байдена складываются непросто.

С начала пандемии Си Цзиньпин ограничил график зарубежных поездок. Визит в Эр-Рияд – второй международный для него за последние два года. Первый был в сентябре. Лидер КНР побывал в Казахстане, а потом в Узбекистане, в Самарканде, на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

Одно уже это свидетельствует о значении, которое придает Си Цзиньпин контактам с Саудовской Аравией. Дело тут не только в экономических вопросах, хотя и они важны. Если для Китая Саудовская Аравия – самый крупный поставщик нефти, то для королевства Китай – самый крупный ее покупатель. КНР приобретает 25% идущего на экспорт аравийского черного золота. Одна из тем переговоров Си Цзиньпина и бин Сальмана – это переход к расчетам за энергоносители с долларов на юани, в которых ведутся расчеты, кстати, за российскую нефть, поставляемую в Китай. По данному вопросу Пекин и Эр-Рияд ведут диалог в течение последних шести лет. Не факт, что и сейчас будет достигнута договоренность. В обратном случае Китай одержит важную победу. Позиции юаня как мировой валюты резко укрепятся, что может ухудшить и так непростые отношения Саудовской Аравии и США.

Но и без того визит председателя КНР имеет отчетливое политическое значение. В Саудовской Аравии пройдет первый китайско-арабский саммит, организованный Лигой арабских государств. Одновременно Си Цзиньпин примет участие в работе Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Это своего рода клуб арабских монархий. В него входят Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, ОАЭ и Саудовская Аравия. Специально к этой встрече Си Цзиньпин опубликовал в саудовской газете Al Riyadh статью, где указывается, что Китай работает "над созданием новой модели более объемного энергетического сотрудничества" со странами ССАГПЗ. КНР и арабские монархии, по мысли китайского лидера, должны более плотно сотрудничать в сферах инновации, инвестиций и гуманитарных контактов. Статья оканчивается оптимистическим прогнозом: "Мы продолжим историческую дружбу с арабскими братьями и создадим лучшее будущее вместе!"

Практическим воплощением этого призыва призвано стать заключение соглашения о зоне свободной торговли между КНР и странами ССАГПЗ. Переговоры об этом идут, то прерываясь, то возобновляясь с 2004 года. Последняя заминка была связана с конфликтом, который произошел внутри стран ССАГПЗ: Саудовская Аравия и остальные монархии ополчились на Катар. В прошлом году произошло примирение, так что на этот раз дело может сдвинуться с мертвой точки. Вместе с тем следует отметить, что еще 1 декабря МИД Китая представил документ под названием "Отчет о китайско-арабском сотрудничестве в новую эпоху". В нем излагается мысль, что Китай и арабские страны могут преследовать и общие политические цели в регионе.

Си Цзиньпину в Эр-Рияде был устроен пышный прием. Его частью стала и встреча с королем Сальманом бин Абдул-Азизом Аль Саудом. Это резко контрастирует с визитом Байдена в Саудовскую Аравию в июле этого года. Президент США пообщался только с Мухаммедом бин Сальманом, фактическим, но не формальным правителем королевства. Причем Байден тогда вспомнил и о самом главном раздражителе в американо-саудовских отношениях – "деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги" в 2018 году. С тех пор Белый дом об обстоятельствах этого преступления, как минимум бросающих тень на Мухаммеда бин Сальмана, не вспоминает. Но и значимость налаживания отношений с основным производителем нефти в мире теперь для нынешней администрации Белого дома снизилась. С тех пор цены на нефть в целом упали и соответственно снизились цены на бензин в США, где замедлились темпы инфляции. Как заметил в комментарии "НГ" главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев, именно инфляция является той темой, которая в наибольшей степени беспокоит обычных американцев – избирателей Байдена. Способность администрации Белого дома как-то уменьшить остроту данной проблемы стала одним из ключевых факторов, обеспечивших правящей Демократической партии приемлемые результаты на ноябрьских промежуточных выборах в Конгресс.

В этих условиях китайские попытки усилить свои позиции в регионе, который США традиционно относят к сфере своих интересов, не будут восприниматься в Вашингтоне так болезненно. Впрочем, учитывая давние и прочные связи Соединенных Штатов и Саудовской Аравии, серьезный конфликт между ними едва ли представляется возможным. Показательно, что в опубликованном на днях проекте американского оборонного бюджета (National Defense Authorization Act, NDAA) не говорится о каком-либо сокращении в области военного сотрудничества на Ближнем Востоке. Амбициозный и дорогостоящий план по созданию интегрированной системы противовоздушной и противоракетной обороны в регионе, которая включила бы в себя страны ССАГПЗ, Израиль, Египет, Иорданию и Ирак, остается в силе.

Источник - НГ
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