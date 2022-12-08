Правящая коалиция Турции задумалась о внеплановых выборах, - Игорь Субботин

00:56 09.12.2022

8.12.2022



Рейтинг Эрдогана хотят проверить досрочно



Правящая коалиция Турции задумалась о внеплановых выборах

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Турецкая правящая элита планирует выдвинуть инициативу о проведении всеобщих выборов раньше назначенного срока. Соратники президента Реджепа Тайипа Эрдогана, представляющие его Партию справедливости и развития (ПСР), полагают, что досрочное голосование весной 2023 года дало бы возможность хотя бы частично компенсировать ситуацию вокруг падения рейтингов власти и застать оппозиционных лидеров врасплох. Опросы общественного мнения демонстрируют, что коалиция ПСР с националистами стала существенно уступать противоположному лагерю.

О том, что в Анкаре идет проработка плана с запуском досрочных всеобщих выборов, изданию "Аль-Кудс аль-Араби" сообщили функционеры, близкие к ПСР. По их словам, соратники Эрдогана в координации с партнерской Партией националистического движения (ПНД) пытаются определить наиболее удачное время для старта исторической борьбы за президентское кресло и депутатские портфели. Официальные лица утверждают, что представители обеих политических сил, чьего одобрения будет достаточно для проведения инициативы через Великое национальное собрание (парламент), пока сходятся во мнении, что относительно комфортный сценарий – это голосование весной 2023 года, но вне священного месяца Рамадан (22 марта – 21 апреля).



Политические круги считают, что изначально установленный срок – июнь 2023 года – выглядит проигрышно, в связи с этим может повлиять на явку избирателей: это сезон начинающихся летних отпусков и путешествий турецких граждан по стране и за границу. Местные социологи утверждают, что любой голос будет играть важную роль на предстоящих выборах. Есть серьезная озабоченность, что Эрдоган не сможет победить даже во втором туре. Отдельно хитрость со сроками, по замыслу ее авторов, помогла бы дезориентировать альянс из шести оппозиционных партий, который до сих пор не конкретизировал свою стратегию и не выдвинул единого кандидата в президенты, который и станет ключевым оппонентом действующего главы государства.



Рейтинги власти пугающе рушатся, и похоже, что стамбульский теракт в ноябре не обратил вспять эту долгосрочную тенденцию. Опубликованный накануне опрос Al-Monitor/Premise показал, что ПСР остается наиболее популярной силой: 28% респондентов заявили, что проголосовали бы за нее, если бы выборы состоялись завтра. Второе место с 24% досталось крупнейшей оппозиционной платформе в Великом национальном собрании – Республиканской народной партии (РНП). Тем не менее о расстановке сил можно судить только под призмой альянсов. Согласно исследованию Al-Monitor/Premise, шестисторонний блок оппонентов власти опережает ПСР и ПНД на четыре процентных пункта: на выборах он набрал бы 36% голосов против 32%.



Похоже, что внешнеполитические вызовы, восприятие которых у населения теоретически должен был бы обострить прогремевший в прошлом месяце теракт, положивший началу воздушной операции "Коготь-меч" в Сирии и Ираке, по-прежнему волнуют электорат в последнюю очередь. Согласно исследованию Al-Monitor/Premise, стремительно растущая инфляция и рост цен выходят на авансцену как основные явления, осложняющие путь к переизбранию Эрдогана. Так, 67% респондентов заявили, что ситуация в национальной экономике представляет собой ключевую проблему, с которой сейчас сталкивается республика. За этим следует феномен осевших в Турции беженцев (10%), потом работа правосудия (9%) и безработица (7%).



Сценарий с досрочными выборами не маловероятен, заявил "НГ" турецкий политолог Керим Хас. "Но многое зависит от ряда параметров, – заметил эксперт. – Думаю, до этих выборов Эрдоган будет настаивать на начале наземной операции в Сирии, потому что в Турции это обычно всегда помогает рейтингу президента. Национализм будет расти, и националистические голоса, возможно, сконцентрируются вокруг Эрдогана. Есть еще момент: в оппозиционном блоке сейчас находится "Хорошая партия" (ХП), которая однажды вышла из ПНД и ведет себя как вторая националистическая партия в политической системе. В случае если начнется новый этап операции "Коготь-меч", возможно, ХП поддержит Эрдогана".



Таким образом открываются перспективы для укоренения раскола в оппозиционном блоке, предположил собеседник "НГ". "Сухопутные действия также дадут Эрдогану возможность демонизировать прокурдскую Партию демократии народов настолько, что она не сможет больше одобрять оппозиционный альянс, который она поддерживает, – рассуждает Хас. – Вместе с тем люди начнут разговаривать не об экономических проблемах, а больше о национальной безопасности. Согласно опросам, длительность эффекта военных операций на рейтинг руководящей партии составляет три-четыре месяца. После этого тенденция идет на снижение. Поэтому, мне кажется, Эрдогану нужно провести сирийскую операцию за несколько месяцев до выборов".



Хас признает, что Рамадан является фактором в определении сроков голосования. Кроме того, по его словам, важно, чтобы в силу вступили некоторые принятые в прошлом году законы. "В 2021 году были согласованы изменения в избирательном законодательстве: проходной барьер для турецких партий был снижен с 10% до 7, – обратил внимание собеседник "НГ". – И это в первую очередь касается ПНД, потому что у нее рейтинг заметно снизился с момента проведения выборов в 2018 году. Есть точка зрения, что эти изменения внесли, чтобы сохранить националистов. Но эта корректировка вступает в силу только через год после ее внесения – как раз в апреле следующего года. Думаю, это тоже будет учтено, когда объявят досрочные выборы".



Особое внимание эксперт обратил на процесс примирения между Турцией и ее бывшими региональными оппонентами, особенно в арабском мире. "Эрдоган старается налаживать отношения с этими странами, в основном чтобы получить какие-то экономические дивиденды, – подчеркнул собеседник "НГ". – И это у него получается. Эффект этих денег, как говорят экономисты, даст знать о себе уже весной 2023 года". Это обстоятельство, по словам Хаса, тоже может сыграть свою роль в объявлении досрочных выборов.