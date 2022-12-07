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Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации
00:57 09.12.2022

Только 7% жителей Казахстана верят, что на Украине победят ВСУ

Станислав Борзяков

Социологи узнали мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС РФ на Украине. С марта оно изменилось – и не в пользу России. С чем связаны такие перемены? Стоит ли подобным опросам верить? А главное – как сломать тренд в пользу РФ, если в этом действительно есть необходимость?

Бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE провело два опроса об отношении граждан Казахстана к операции на Украине: один опрос в марте, другой – в ноябре. Вопросы респондентам задавались примерно одинаковые, но результаты заметно отличаются друг от друга.

Общее то, что большинство казахстанцев и тогда, и теперь выступают за государственный нейтралитет в российско-украинском конфликте. Но их количество значительно увеличилось – 59% против 46%.

В целом цепочка рассуждений таких респондентов понятна, она от страны к стране у изоляционистов примерно одна и та же: зачем лезть в чужие проблемы, когда своих много? Тем более, что Россия об этом не просила ни у Астаны, ни у ОДКБ. Это наш национальный интерес – и мы сами его реализуем.

Единственное, что в таких условиях просят у союзников РФ – не мешать и не ставить в зависимость от СВО весь комплекс межгосударственных отношений, как того требует Запад. Казахстан и не пытается. По крайней мере, пока.

Обращает на себя внимание то, что в марте Украину поддерживал только каждый десятый житель республики. Теперь таких 22 процента. Рост более, чем вдвое.

В группе тех, кто поддерживает Россию, напротив, заметное сокращение – с 39 до 13 процентов. Общество поляризовано, но тренд не в нашу пользу.

Интересно, что 75% из 1110 опрошенных предпочли пройти этот опрос на русском языке и только четверть на казахском, хотя этнических казахов из них 61%, а русских – 24% (остальные – представители других национальностей, включая, наверное, и украинцев).

Позиции русского языка в республике сильнее, чем поддержка политики России на Украине. Чем это можно объяснить?

На самое простое объяснение указывают авторы исследования: особо подчеркнуто, что "результаты двух опросов не подлежат прямому сравнению, так как методология опросов разная". Для профессионального социолога необходимо уточнять такие подробности, но в столь категоричном тоне это звучит почти как "тогда результаты были не те, а вот теперь – какие надо". Как говорится, заказчик правки прислал.

Заказчик (или, если точнее, спонсор) – это германский Фонд имени Конрада Аденауэра, поддерживающий проекты именно политического характера, которые идеологически близки партии Ангелы Меркель – христианским демократам.

Такой фонд есть у каждой крупной партии ФРГ, но ХДС однозначно среди тех, с кем Россия находится по разные стороны противостояния. И противостояния в том числе идеологического. Идет информационная война, в связи с чем подозревать в подобных исследованиях подогнанную под нужный результат заказуху просто приходится.

Это не вопрос паранойи или репутации того или иного фонда. Противоположная сторона открыто и внятно заявляет о своих намерениях: отрыв Казахстана от России. И не только Казахстана, а всю группу стран региона – где получится. Как сформулировала это одна из чиновниц Госдепа Анджали Каур, "разъединить экономики государств Центральной Азии с российской экономикой".

Вряд ли случайно послом США в РФ хотят назначить профильного специалиста по региону Линн Трейси. У американского представителя в Москве возможностей и обязанностей теперь немного, так что центрально-азиатский вопрос видится ее "домашним заданием".

Казахстан в этой группе государств – важнейшее, богатейшее. Наконец это ближайший союзник России – географически и политически, который конкурирует за это звание только с Белоруссией. Поэтому к нему особое внимание со стороны Запада.

За последнее время в Астане побывали многие важные гости, некоторые из них расписывали выгоды от предательства союза с Россией. Глава МИД Германии Анналена Бербок – в пафосных, но общих фразах, выдавая желаемое за действительное. А спецпредставитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель как будто взвесил на руке взятку, когда от невиданных щедрот пообещал Казахстану компенсировать издержки, которые тот несет от антироссийских санкций.



К чести властей Казахстана, они на провокации не реагируют и "разъединяться" не торопятся, наоборот, сейчас идут переговоры о создании тройственного газового союза, в котором также участвует Узбекистан.

Но ведь и западные люди стараются. Под проект с "разъединением" выделены бюджеты, задействованы ресурсы, кипит креатив. Создается информационный фон, который влияет на общество, что проявляется и в ответах респондентов.

Если сокращение симпатизантов России втрое выглядит завирально, то в направление вектора поверить не трудно. Об одних издержках Казахстана, как будто зажатого меж двух огней – Россией и Западом, регулярно пишут журналисты. Другие ощущают на себе сами респонденты.

Так, 38% из опрошенных не поддерживают миграцию россиян в Казахстан (лояльно относятся 27% опрошенных). В качестве главной причины называется рост цен на товары и услуги в крупных городах республики, где в основном поселились граждане РФ. Особенно резко подорожала аренда жилья, поэтому сильнее прочих возмущена молодежь – те, кому ушлые рантье подняли цену, и те, кто вообще не может снять квартиру из-за высокого и несбалансированного пока что спроса.

В будущем волну негатива наверняка даст и конкуренция за рабочие места, причем в разных сферах и на разных уровнях – российские переселенцы зачастую обладают высокой профессиональной квалификацией.

Борьба за ресурсы взаимопониманию народов не способствует. Но и реализации политических целей Запада пока что тоже. На "разъединение" в каком-либо виде Казахстан не идет.

Что же касается казахстанцев, примечательно в исследовании еще и то, что только 11% верят в победу России и всего 7% – Украины, хотя опрос проводился на выгодном для ВСУ информационном фоне. Представляется, что на сторонников ВС РФ он подействовал разочаровывающе, они стали уходить в нейтралитет и давать те ответы, которые кажутся им более одобряемыми из-за информационной картины.

В этом плане рецепт того, как сломать тренд, известен. И находится он не столько в области информационной войны между Россией и Западом, сколько в области реальных боевых действий "на земле".

От российской армии зависит, как они будут развиваться и насколько далеко она продвинется по территории Украины. А общественное мнение подтянется, в том числе и в Казахстане.

У победы всегда много союзников.

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670536620


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