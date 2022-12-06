 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.12.2022
01:56  Анкара изгоняет неугодных офицеров. За пять лет из турецкой армии уволено 24 339 военнослужащих
01:10  Кому нужна монгольская революция, - Геворг Мирзаян
00:56  Правящая коалиция Турции задумалась о внеплановых выборах, - Игорь Субботин
00:50  Пекин решил поставить на "арабских братьев", - НГ
00:20  "Творческая элита" не политически активна, а профнепригодна, - Виталий Трофимов
Четверг, 08.12.2022
23:04  Женис Касымбек стал новым акимом Астаны
21:26  Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор

18:59  Ш.Мирзиеев отложил свой визит в Кыргызстан
18:56  Проект новой Конституции Узбекистана вынесут на референдум - президент Ш.Мирзиеев
18:04  Дефицит электричества радикально изменил Украину, - Николай Стороженко
17:49  Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен
17:47  Куда ж ты катишься: Apple хочет сбежать из Китая
17:44  Францию учат жить без электричества
16:34  Польский предсказатель Анджей предсказывает гибель Ташкента
13:31  В члены Конституционного суда Кыргызстана включили двух фемин - Лунару и Чинару
13:29  Узбекистан отказался от идеи Владимира Путина создать газовый союз
13:24  Восточный маршрут газопровода Китай-Россия достиг Шанхая
12:20  "Развитие тысячелетней дружбы". Китай мощно двигает США из Аравии
11:57  В Казахстане "выбрали" нового акима Карагандинской области. Булекпаев вместо Касымбека
11:49  Очевидно невероятное. Saxo Bank предсказал очередной набор невероятных событий в 2023 году
11:13  В Киргизии обнаружена бесхозная... железная дорога
11:09  Китайские хозяева "КМК-Мунай" унижают казахстанских рабочих и преследуют профсоюзных лидеров
10:06  КазПарламент "заморозил" пенсионный возраст женщин на пять лет
09:58  Крупнейшее IPO в Казахстане: премьер лично открыл торги акциями "Казмунайгаза"
09:32  Китай активно пытается выдавить США с Ближнего Востока, - Anadolu Ajansi
09:23  В Перу обвинен в госзаговоре и арестован... действующий президент страны Кастильо
09:13  В Стокгольме ликвидирован очередной ичкерийский шайтан - враг Кадырова
09:01  В Бишкеке вскрыта и обезврежена очередная молодежная ячейка "Хизб ут-Тахрир"
08:24  Верховный суд Казахстана возглавил Асламбек Мергалиев
08:18  Экибастуз – где корни катастрофы? Бич Казахстана, - Вл.Прохватилов
08:16  Третий месяц беспорядков в Иране – Вашингтон бросает на карту все, - Д.Нефедов
08:09  Очередная авантюра/афера. Зачем Киргизии мини-АЭС
08:06  В Казахстане создадут фонд развития оборонно-промышленного комплекса
08:02  Китай – спящий гигант. Пусть он спит, - Игорь Шумейко
00:27  Хафтар не теряет надежды стать президентом Ливии, - Равиль Мустафин
00:25  "Роснефть" завернула в Азию: Европа не смогла испортить показатели
00:21  Эрдогану дают повод отложить спецоперацию, - Игорь Субботин
00:06  Сестра аятоллы Хаменеи выступила против брата и призвала к свержению режима
Среда, 07.12.2022
22:25  Кто и почем сливает Россию в Украине
22:13  Стабильность без субсидий: почему бензин в странах ЕАЭС стоит так дешево
19:39  Потолок цен на нефть: Россия подготовила ответы
18:55  Турция заблокировала в Босфоре танкеры с казахстанской нефтью
18:43  Чем похожи "революции хиджабов" и "белых листов" в Иране и Китае, - В.Вишнякова
17:28  Фарах. Решением трех судов. В Афганистане талибы провели первую публичную казнь
15:13  "Надежды не оправдались": экономист Маслов раскрыл истинное отношение Китая к России
14:30  Миллер и его контрагенты. "Газпром" увяз в судах с германскими "партнерами"
13:46  Жажда нефти: кормление кнутом, - Илья Титов
13:16  Восстановление традиционных ценностей России требует отказа от капитализма, - Валентин Катасонов
12:36  Ош - кыргызский Глупов. Какая только сволочь не сидела там акимом, - 24.kg
12:26  КазМинобороны оперативно опроверг инфу о запуске беспилотника ВСУ с территории Казахстана
11:51  Незаменимый. 68-летний одиозный бастык Ахметов переназначен акимом Восточно-Казахстанской области
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Кому нужна монгольская революция, - Геворг Мирзаян
01:10 09.12.2022

Люди осаждают правительственные здания в знак протеста против воровства угля, отправляемого в Китай
6 декабря 2022,
Текст: Геворг Мирзаян,
доцент Финансового университета
В Монголии, одной из наиболее дружественных к России стран мира, четвертый день проходят массовые акции протеста. Накануне разъяренная толпа ворвалась в здание, где располагается правительство, однако революции пока не случилось. Будет ли эта революция "цветной"? Кто за ней стоит – США, Китай или заговорщики? И почему монгольский народ так возмутила кража угля?

Для Монголии уголь и Китай – это альфа и омега национальной экономики. КНР – крупнейший внешнеторговый партнер страны, на его долю приходится до 86% всего монгольского экспорта, и половину объемов этого экспорта составляет уголь.

И вот, по сообщениям местных СМИ, некие должностные лица похитили 6,5 млн тонн угля, которые предназначались для продажи в КНР. Схема кражи была очень проста – количество угля, вывезенного из Монголии в Китай, было больше того, что получал сам Китай.

Для понимания значимости объемов: в 2021 году Монголия экспортировала в Китай 16 млн тонн угля, а в этом году поставила еще не менее 19 млн тонн.

Тут есть еще одна экономическая тонкость. Дело в том, что бюджет на 2023 год сверстан с учетом потенциального увеличения китайского спроса на монгольский уголь. Без этого спроса с дальнейшим получением денег у Монголии будут очень серьезные проблемы с обслуживанием внешнего долга (который превысил 30 млрд долларов и примерно в два раза превосходит ВВП страны).

Кому выгодно?

О фактах кражи люди знали до протестов, тем более что к монгольской государственной компании "Эрдэнэс Таван Толгой", осуществлявшей поставки, уже давно были вопросы относительно ее левых расходов.

"Слухи о том, что уголь похищается, а замешаны здесь как китайская, так и монгольская стороны, шли давно, в течение последних полугода. Многим не верилось, что топливо похищается на такую крупную сумму, люди думали, что здесь какая-то ошибка. Сейчас скандал разгорается. Более того, как мы видим, кто-то его активно подогревает", – говорит директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов.

Триггером выступлений стали попавшие в информационное пространство сообщения о том, что в Китае уже во всем разобрались и даже казнили лиц, причастных к коррупционной схеме торговли монгольским углем. Кто вбросил тему – непонятно.

Россия должна не потерять Монголию
По мнению одних экспертов, в Монголии стараются организовать классическую "цветную революцию", разгоняя тему гигантской коррупции в бедном государстве и пытаясь на волне этих протестов либо дестабилизировать страну (находящуюся, между прочим, в подбрюшье России и Китая), либо привести там к власти ориентированных на Запад людей. А они есть.
На недавнем заседании в Генассамблее ООН президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух выступил с программной речью о том, что его страна привержена "интернационализму" и, по данным The Foreign Policy, "критиковал российскую агрессию против Украины, не упоминая прямо о вторжении".

Это является достаточно смелым шагом, поскольку большинство в нынешней монгольской элите придерживается пророссийских настроений (Монголия вообще одна из наиболее дружественных к России стран мира). По крайней мере, пока его не заменит новое поколение, ориентированное на так называемых третьих соседей (то есть не на Россию и не на Китай, между которыми зажата страна).

Но доказательств такого внешнего участия нет. Поэтому более привлекательно выглядит внутриполитическая версия. Эксперты не исключают, что весь конфликт может быть связан с борьбой за лидерство в Монгольской народной партии, безраздельно правящей в стране (она занимает 60 из 76 мест в парламенте). Между президентом и премьер-министром существует конфликт, а отдельные политики в партии хотят сделать примерно то же, что сделала младоевропейка Майя Санду в середине 2010-х годов в Молдавии, когда оседлала волну общественного протеста из-за "кражи века" (вывода почти миллиарда долларов из молдавской пенсионной системы) и на ней вошла во власть, став в итоге президентом страны.

Власть с народом?

В этом еще одна уникальность протестов: пока правительство разгоняет митингующих, высшие чиновники страны говорят, что они, в общем-то, поддерживают требования монгольского "майдана".

"На сегодняшний день около 15 чиновников находятся под следствием. В отношении представителей правительства, министерств и ведомств ведется расследование на основании жалобы правительства, – заявил руководитель секретариата правительства Монголии и лидер правящей партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан. – Я поддерживаю граждан, выступающих со своими требованиями. Однако может возникнуть ситуация, когда демонстрации попытаются перенаправить в другое русло, создать беспорядки. Поэтому мы будем вместе работать над решением проблемы путем диалога"

"Правительство представило закон о биржах, который находится на завершающем этапе обсуждения. Продукция горнодобывающей отрасли будет покупаться и продаваться на бирже. Другими словами, продаваться она будет по самой высокой цене. Кроме того, разрабатывается закон о прозрачности горнодобывающей промышленности из-за больших денежных сумм, в ней задействованных. Таким образом, управлять ситуацией будет закон, а не конкретный человек", – говорит министр экономики и развития страны Чимэдийн Хурэлбаатар.

Топ-чиновники даже готовы защищать протестующих от полиции. Так, по итогам экстренно проведенного заседания парламент выступил за решение о вводе режима чрезвычайного положения, однако эту идею отвергли президент и премьер-министр.

С одной стороны, это логично: в условиях справедливых, в общем-то, возмущений населения режим ЧП (и, соответственно, дополнительные полномочия силовикам на разгон протестующих) будет только злить народ.

С другой – позволяет политикам набрать дополнительные очки, которые уже в ближайшее время могут быть конвертированы в полномочия. Местные СМИ не исключают, что в стране будут назначены досрочные выборы и даже конституционные реформы проведут.

Главное, чтобы те, кто сейчас раскачивает протест, до этих реформ и выборов дожили. В политическом, естественно, плане. Ведь схема кражи угля может похоронить под собой всю нынешнюю политическую элиту.

"Если это коррупционная схема, связанная с углем, то ясно, что она функционировала в течение ряда лет. За это время к власти в Монголии приходили разные правительства – и демократы, которые сейчас в оппозиции, и нынешняя Монгольская народная партия, которая у власти", – говорит заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

А монгольский бунт может быть не менее бессмысленным и беспощадным, чем русский.

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670537400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 декабря 2022 года №39
- Указ Президента Республики Казахстан от 7 декабря 2022 года №44
- Законопроекты об общественном контроле и о решении трудовых споров одобрили в Мажилисе
- "Ак жол": О необходимости использования программы "Комфортные школы" для организации казахстанского производства современного учебного оборудования
- Е. Жамаубаев провел совещание по вопросам реализации Программы действий Правительства на 2022 год
- Демпартия "Ак жол" требует прекратить надуманные "претензии" налоговиков к предпринимателям в Шымкенте и Кызылординской области, связанные с законными наличными платежами по сделкам менее 1000 МРП
- Казахстан и Соединенные Штаты Америки подвели итоги года
- Первая поставка казахстанского ядерного топлива для АЭС КНР
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  