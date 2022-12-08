Анкара изгоняет неугодных офицеров. За пять лет из турецкой армии уволено 24 339 военнослужащих

01:56 09.12.2022

8.12.2022



Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.



Министерство обороны Турции обнародовало обновленные данные о количестве личного состава, уволенного из Вооруженных сил страны с 2016 года.



После неудавшегося переворота 15 июля 2016 года турецкое правительство регулярно увольняет офицеров, унтер-офицеров и гражданский персонал по обвинениям в членстве в так называемом FETÖ (термин, разработанный правительством президента Реджепа Тайипа Эрдогана для обозначения религиозного движения Фетхуллаха Гюлена как экстремистской организации).



Для увольнения офицеров не требуется решения суда. Примечательно, что из турецких ВС в итоге было уволено примерно в пять раз больше офицеров, чем количество предположительно причастных к попытке государственного переворота.



БОЛЬШАЯ ЧИСТКА В ОФИЦЕРСКИХ РЯДАХ



Неонационалистически настроенные отставные офицеры и лояльные правительству политические группы настойчиво заявляют, что уволенные офицеры пытались совершить переворот в Турции по приказу НАТО. И приветствуют проводимые на протяжении последних лет чистки в рядах ВС страны, попутно требуя от Турции выхода из Североатлантического альянса.



Согласно обновленным данным, с 2016 года были уволены в общей сложности 24 339 военнослужащих ВС Турции (TSK). В данный момент ведется административный процесс по увольнению 1079 офицеров, которые скорее всего будут отстранены от должностей уже в ближайшие дни.



Кроме того, 3213 офицеров в отставке были лишены званий, как если бы они никогда не проходили военную службу.



Согласно официальным данным, в попытке переворота принял участие 8651 военнослужащий, что составляет всего 1,5% личного состава ВС Турции. Из них 1761 человек были призывниками и 1214 – курсантами.



Учитывая, что по обвинению в государственном перевороте были осуждены около 150 генералов и тысячи офицеров низшего звена, военные эксперты находят странным, что суммарно в попытке переворота участвовало так мало людей.



Генералы, которые были осуждены и приговорены к длительным срокам тюремного заключения (или все еще предстают перед судом), обвиняются в предполагаемых связях с движением Фетхуллаха Гюлена.



Анри Барки, директор Ближневосточной программы вашингтонского Центра Вильсона, ранее заявлял, что многие генералы, уволенные турецким правительством, заняли пронатовскую и проамериканскую сторону, предвидя возможный сдвиг в отношениях между Турцией и НАТО.



Позже Барки предстал перед обвинением в пособничестве FETÖ в попытке свергнуть правительство в 2020 году, и на его арест был выдан ордер.



ОБРАЗОВАНИЕ ПАДАЕТ, НАЦИОНАЛИЗМ РАСТЕТ



В 2021 году западные СМИ приводили статистику, согласно которой турецкие офицеры, получившие звание генерала после попытки госпереворота, относительно менее образованны и менее квалифицированны, чем их коллеги в предыдущие годы, особенно до 2016 года.



Согласно неписаной практике турецких ВС, полковники, которые являются штабными офицерами, окончившими престижные военные академии, обычно получали звание генерала.



Они владели по крайней мере одним иностранным языком, получали степень магистра в невоенных сферах деятельности и проходили специальную подготовку по военной стратегии, тактике и управлению войсками. Их часто направляли в зарубежные командировки, особенно в рамках НАТО. Из их числа обыкновенно выбирали военных атташе.



После попытки государственного переворота в 2016 году правительство изменило процедуру отбора штабных офицеров.



Во-первых, был упразднен ряд профильных образовательных учреждений, а в недавно открывшемся Национальном университете обороны был создан новый факультет под названием "Объединенный военный институт". Также была введена новая экзаменационная система, в рамках которой решение о том, кто может быть штабным офицером, принимается на правительственном уровне.



Бывший начальник разведки Генерального штаба Исмаил Хакки Пекин, который также является близким соратником председателя ультранационалистической партии VP Мехмета Перинчека, заявлял в 2019 году, что оказавшиеся в тюремном заключении офицеры турецких ВС были высоко квалифицированны, трудолюбивы и добросовестны в выполнении служебных обязанностей, обладали степенями магистров и докторов наук.



После увольнения пронатовски настроенных офицеров и принятия правительством Реджепа Тайипа Эрдогана комплекса мер по привлечению на освободившиеся должности лояльных ему военнослужащих, повысилось влияние на турецкое общественное мнение так называемых отставных неонационалистических офицеров, известных как "евразийцы".



Офицеры-"евразийцы" выступают за союз Турции с осью Россия-Китай-Иран. Они часто появляются с комментариями на турецких проправительственных телеканалах. Хотя эти выступления являются далеко не единственным фактором, влияющим на формирование турецкого общественного мнения, результаты недавних опросов дают представление о том, насколько успешно они влияют на настроения в обществе.



КРИЗИС В ТУРЕЦКИХ ВВС



Помимо того что Турция испытывает трудности с приобретением истребителей нового поколения, ее Военно-воздушные силы переживают худшие дни в своей истории с точки зрения подготовки летного и технического персонала.



В результате массовых чисток пострадали сотни пилотов и тысячи сотрудников наземного персонала, уволенных со службы по сфабрикованным обвинениям в терроризме после путча в 2016 году.



ВВС Турции уже и так были далеко не в идеальном состоянии благодаря закону 2012 года, который облегчил уход в отставку пилотов, выбравших хорошо оплачиваемую работу в частной авиационной промышленности или авиакомпаниях. Генеральному штабу пришлось оказать давление на Реджепа Тайипа Эрдогана, чтобы он отменил этот закон.



И в конце концов в 2014 году Генштабу удалось добиться внесения поправки в закон, чтобы замедлить отток высококвалифицированных кадров. Но изрядный ущерб уже был нанесен: в общей сложности 251 пилот попросил об отставке или увольнении в соответствии с законом 2012 года, который сократил обязательную службу до 13 лет.



Неожиданная чистка сотен пилотов летом 2016 года еще больше ухудшила положение. Многие боевые самолеты остались банально без экипажей.



Военно-воздушные силы Турции, которые за несколько месяцев до попытки переворота уже потеряли часть пилотов, были в дополнение парализованы беспрецедентной чисткой летного и технического персонала правительством Эрдогана – причем без эффективного административного, военного или судебного расследования выявленных нарушений.



ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, НО ЛОЯЛЬНЕЕ



ВВС Турции в 2017 году призвали 1040 кандидатов в военные пилоты, которые были исключены в ходе предыдущих испытаний. Сообщается, что 830 из них прошли проверку на компетентность и длительную подготовку, чтобы стать военными пилотами.



Стремясь восполнить дефицит, турецкое правительство также обратилось в 2017 году с призывом вернуться на службу к бывшим пилотам истребителей, большинство из которых работают в гражданской авиации. Но только 40 из 300 бывших пилотов откликнулись на этот призыв.



В заключение приведем мнение колумниста газеты Hürriyet Абдулкадира Сельви – приближенного к президенту Эрдогану журналиста, получающего информацию напрямую из его администрации.



Абдулкадир Сельви считает, что в предстоящей турецкой военной операции на севере Сирии Анкара может задействовать от 25 до 50 тыс. военнослужащих. Однако в свете массовых увольнений офицеров турецких Вооруженных сил эти цифры наверняка подвергнутся корректировке.