Узбекистан уступил Казахстану права управления железнодорожной веткой до Мазари-Шарифа в Афганистане

09:51 09.12.2022

Оператор из Казахстана получил право управлять железной дорогой "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистане вместо дочерней компании "Узбекистон темир йуллари", которая обслуживала линию с 2011 года.



Контракт на управление железной дорогой "Хайратон - Мазари-Шариф", которую построил и обслуживал Узбекистан, получила казахстанская компания Mansour Fatih, сообщает Tolo News.



Казахстанская компания будет обслуживать 106 км путей, а также будет решать технические вопросы железной дороги.



"Мы платили узбекистанской компании „Согдиана транс" (дочернее предприятие „Узбекистон темир йуллари" - ред.) 15 млн долларов (ранее сообщалось о 18 млн долларов), и она обслуживала 22 км путей, только в порту Хайратон. Новая компания будет обслуживать 106 км", - заявил и. о. главы афганского железнодорожного управления Бахт Рахман Шарафат.



По его словам, Афганистан будет платить новой компании чуть более 4,1 млн долларов в год.



Заместитель главы компании Mansour Fatih Бисенбай Маханов сказал, что она увеличит количество сотрудников, исходя из необходимости. "Мы получили этот контракт через торги", - уточнил он.



В апреле 2022 года "Газета.uz" писала, что Узбекистан может лишиться права управления дорогой, потому что временное правительство Афганистана намерено взять железные дороги в стране под собственный контроль. "Узбекистон темир йуллари" тогда заявила, что Управление железных дорог Афганистана (ARA) "полностью удовлетворено" работой узбекистанской компании, с 2011 года управляющей линией "Хайратон - Мазари-Шариф". СМИ Афганистана при этом писали, что ARA намерено постепенно взять управление на себя.



Предприятие "Согдиана транс" было создано в декабре 2011 года для эксплуатации и обслуживания железнодорожной линии "Хайратон - Мазари-Шариф" в Афганистане. "Узбекистон темир йуллари" завершила строительство линии протяженностью 75 км и стоимостью 129 млн долларов в ноябре 2010 года.



В конце прошлого года УТЙ сообщала о планах увеличить объем перевозок грузов из Афганистана. В 2021 году из Афганистана по железной дороге было перевезено 32,4 тысячи тонн (564 вагона) грузов (сухофруктов, картофеля, мандаринов и талька). При этом для Узбекистана предназначалось почти 16 тысяч тонн этого груза, Казахстана - 13,8 тысячи, России - 2570 тонн.



Через "Хайратон" проходит почти половина импорта Афганистана, а также значительная часть гуманитарных грузов.