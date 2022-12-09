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Монголия в объятиях массовых протестов. Люди требуют "назвать имена воров", - В.Бурт
09:54 09.12.2022

ВАЛЕРИЙ БУРТ | 09.12.2022 |

Некогда тихая и спокойная Монголия вновь напомнила о себе протестами. Тысячи людей, несмотря на жестокий мороз, вышли на демонстрацию в столице Монголии и ринулись на штурм Дворца правительства. Гнев протестующих вызвало сообщение о том, что при транспортировке каменного угля из Монголии в Китай исчезло топливо на сумму в 44 триллиона тугриков, или 12,9 миллиарда долларов. Это совокупная стоимость экспорта угля из Монголии за семь-восемь лет.

Ситуацию удалось вернуть под контроль, при этом было ранено несколько человек. Не стоит думать, что страсти в Монголии улеглись окончательно. Вышедший к протестующим 7 декабря премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ призвал сохранять спокойствие, но был встречен враждебным свистом. Часть манифестантов собралась у памятника Сухэ-Батору. Люди скандировали лозунги с призывами отставки парламента, требовали "вскрыть коррумпированность властей и назвать имена воров".

Сейчас под следствием находятся несколько десятков должностных лиц, замешанных в мутных сделках при экспорте монгольского угля в Китай. Во многих случаях "верхам" требуется "искать" преступников в собственном кругу. Или имитировать стремление пресечь воровство, но вряд ли последнее поможет.

Объявлено о начале расследования о краже угля в АО "Эрдэнэс Тавантолгой". Создана специальная правительственно-парламентская комиссия. Начала работу совместная рабочая группа, в которую вошли представители властей и протестующих. "Мы должны дать объективную оценку ситуации, взяв на себя строгую юридическую ответственность", – заявил президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.

Несколько человек задержаны. Это, в частности, бывший исполнительный директор частной компании по добыче угля "Таван Толгой" Баттулгын Ганхуяг, его родственники, руководители и владельцы двух частных фирм. Но ясно, что этим дело не ограничится.

Часть протестующих обвиняет в происшедшем "агентов" Японии, Индии, США. Другие видят "руку Пекина", полагая, что расхитители действовали с двух сторон. Есть и другие версии: последние события – новое издание "цветной" революции", попытка оппозиции воспользоваться народным недовольством и захватить власть.

Характерно, что протестующие действовали весьма организованно.

Они привлекли на свою сторону многих, благо недовольных в Монголии хватает. Страна испытывает последствия ограничений "пандемии", разрушивших мелкий и средний частнопредпринимательский сектор. Растут цены, высок уровень бедности, увеличивается число безработных. В такой обстановке взрыв был неминуем…

Первые парламентские слушания по угольному делу пройдут 21 декабря. Вскоре будет получен ответ на вопрос, насколько "высоко" сидят виновные в воровстве. Может встать вопрос о смене власти в Монголии. Президент Монголии на заседании Совета национальной безопасности предложил распустить парламент и правительство и провести внеочередные выборы. В любом случае без серьезных изменений в политической жизни Монголии не обойтись.

Можно вспомнить, что сильнейшее политическое землетрясение в Монголии, случившееся летом 2008 года, было связано с выборами, когда лидер Демократической партии и будущий президент республики Цахиагийн Элбэгдорж заявил, что у его партии украли от 10 до 15 процентов голосов, а при общем подсчете размеры украденного достигли 30 процентов. Начались волнения, позже названные "революцией юрт". Было введено чрезвычайное положение. Власти были вынуждены пойти навстречу требованиям протестующих и признать факты нарушений на выборах. Результаты голосования были частично изменены, но глухое недовольство в населении чувствовалось еще долго.

Возможно, и сейчас страсти остынут не скоро. Пусть участники угольного дела будут выявлены и наказаны, большой пласт проблем, отягощающих жизнь в стране, остается нетронутым. Поводы для широкого недовольства сохраняются.

Могут ли события в Монголии повлиять на отношения Улан-Батора и Москвы?

В числе виновников происшедшего Россия не фигурирует, и это значит, что отношения стран-соседей не пострадают. Хотя они далеки от того высокого уровня, какими они были во времена Советского Союза. Россия еще в начале 90-х годов стала сдавать позиции в Монголии. Сегодня у России и Монголии – исключительно деловые отношения, существуют несколько совместных проектов в различных областях. В частности, проект газопровода "Сила Сибири – 2", который должен пройти по территории Монголии. Далеко не все в стране его одобряют, считая, что он не нужен и даже вреден. Такое мнение исходит, в частности, от представителей прозападных сил, их влияние достаточно сильно.

Правда, по словам доктора политических наук, исполняющего обязанности директора Восточного института – Бурятского государственного университета Владимира Родионова, социологические опросы показывают, что Россия, как и раньше, вызывает симпатии жителей Монголии: "Жители этой страны называют нас главным партнером, причем с большим отрывом от других стран, – говорит ученый. – Это своеобразный парадокс, образ, унаследованный со времен социализма. Инерция, как запас влияния, действует, потому что рядовые монголы в массе своей относятся к России очень позитивно. Но чтобы сохранить такое отношение в будущем, нужно прикладывать усилия".

Да. Нужно прикладывать усилия. Без этого ничего не будет.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670568840


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