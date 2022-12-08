Токаев уволил свата (Избастина) из послов и другие назначения в КазМИДе

10:22 09.12.2022

Президент Касым-Жомарт Токаев сменил послов Казахстана в Грузии, Болгарии и Литве.



Мурзалин Малик Кенесбаевич назначен Чрезвычайным и Полномочным послом Республики Казахстан в Грузии, он освобожден от должности замруководителя Администрации президента.

Уразаев Тимур Бибиталиевич стал Чрезвычайным и Полномочным послом Казахстана в Литовской Республике.



В свою очередь Темирбаев Виктор Валерьевич назначен Чрезвычайным и Полномочным послом в Болгарии, он освобожден от должности посла в Литовской Республике. Ранее послом в Болгарии являлся Избастин Темиртай Рымтаевич, который женат на младшей сестре президента – Карлыге Избастиной (Токаевой). Согласно новым поправкам в Конституцию, близкие родственники президента Казахстана не могут занимать должности на государственной службе, к ним же относятся дипломаты.