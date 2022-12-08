В Бишкеке проходит саммит ЕАЭ. Путин прилетел, Мирзиеев - нет

10:50 09.12.2022

В Бишкеке, 9 и 10 декабря, проходит саммит ЕАЭ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже прибыл с рабочим визитом в столицу Кыргызстана. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Смотрите прямую трансляцию мероприятия.



В международных мероприятиях в рамках саммита примут участие главы иностранных государств. В повестке мероприятия – около 20 пунктов.

В частности, лидеры ЕАЭС среди прочих вопросов обсудят формирование общего рынка газа и одобрят запуск процесса переговоров о создании зоны свободной торговли с ОАЭ.

Предполагается, что на полях саммита будет затронута и тема тройственного газового союза между РФ, Казахстаном и Узбекистаном.



Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с рабочим визитом в Бишкек. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.