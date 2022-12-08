|В Бишкеке проходит саммит ЕАЭ. Путин прилетел, Мирзиеев - нет
10:50 09.12.2022
В Бишкеке, 9 и 10 декабря, проходит саммит ЕАЭ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже прибыл с рабочим визитом в столицу Кыргызстана. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Смотрите прямую трансляцию мероприятия.
В международных мероприятиях в рамках саммита примут участие главы иностранных государств. В повестке мероприятия – около 20 пунктов.
В частности, лидеры ЕАЭС среди прочих вопросов обсудят формирование общего рынка газа и одобрят запуск процесса переговоров о создании зоны свободной торговли с ОАЭ.
Предполагается, что на полях саммита будет затронута и тема тройственного газового союза между РФ, Казахстаном и Узбекистаном.
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня прибыл с рабочим визитом в Бишкек. Он примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета.