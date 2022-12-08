Польша готовит аннексию (возвращение) Львова

11:17 09.12.2022 План Польши по возврату Львова получил новое подтверждение

Зеленский был готов дать полякам равные права с украинцами, но США затормозили этот проект

9 декабря 2022, Василий Стоякин

Идея провести референдум на западе Украины по вопросу вхождения этих земель в Польшу оформлена в виде петиции к властям. Выяснились и другие подробности о якобы готовящемся плебисците и даже об обучении польских кадров для управления Галицией. Но у Варшавы есть две серьезные проблемы – это позиции Москвы и Вашингтона.



На платформе петиций Change.org 6 декабря было опубликовано обращение к президенту Анджею Дуде с призывом к "скорейшему проведению общегосударственного референдума о воссоединении с исторически польскими территориями Восточных Кресов, Галиции и Львова".



"Поляки, которые страдают от варварских украинцев, хотят, чтобы это историческое решение было принято", – гласит петиция.



Инициатором создания петиции является радикально-националистическая партия ONR (Oboz Narodowo-Radykalny, где первое слово предлагается переводить как "лагерь"). В своем первом изводе, в 1934 году, эта сила симпатизировала Гитлеру, сейчас же стоит на позициях польского национализма и католического клерикализма, используя лозунг "Польша для поляков".



Серьезно относиться к этой инициативе не стоит, тем более, что сбор подписей идет не очень быстро – за два дня их собрали всего 15. Однако эта инициатива – проявление не столько общественных настроений, сколько централизованной политики.



На фоне СВО довольно быстро появились предположения о том, что в условиях потери Украиной значительной части территории Польша может попытаться вернуть себе "всходни кресы" – земли, входившие в ее состав по Рижскому договору в 1921–1939 годах.



Еще в марте, комментируя инициативу польского премьера Матеуша Моравецкого о вводе на территорию Украины миротворческих сил, глава МИД РФ Сергей Лавров сказал: "Не исключаю, что, если бы вдруг такое решение было принято, оно бы предполагало, что основу таких миротворческих сил составит польский контингент, который возьмет под контроль Западную Украину во главе со Львовом и там будет оставаться длительный период".



Возможность ввода на территорию Западной Украины войск НАТО или польского контингента активно обсуждалась и даже пользовалась поддержкой общественности: в конце весны за участие польских военных в миротворческой миссии высказались 57% поляков. Тогда же появились слухи о возможности проведения референдумов о присоединении Галиции и Волыни к Польше



Но в начале мая до польского руководства было донесено: США и НАТО такую авантюру не поддержат, так что надеяться на пресловутую пятую статью устава о коллективной обороне не стоит.

Статья 5 Североатлантического договора и так особых гарантий не дает: в случае нападения на члена НАТО остальные должны осуществить "такое индивидуальное или совместное действие, которое сочтут необходимым". Под эту формулировку подпадают и действия союзников в отношении Чехословакии в 1938 году.



Возможность столкнуться с Россией самостоятельно, без натовских штыков за спиной, поляков совсем не грела. Однако механизм двусторонних консультаций был уже запущен. 22 мая состоялась встреча президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского в Киеве, на которой украинцы предложили полякам права, фактически равные правам украинцев – вплоть до разрешения гражданам Польши работать в органах государственной власти Украины, а польским правоохранительным органам вести следственные действия на ее территории.



Заговорили даже о новой "унии", но и в этом случае отсутствие поддержки интеграционных планов со стороны США существенно затормозили процесс. Предложенный Зеленским законопроект лишился наиболее революционных пунктов, но даже в таком виде рассмотрен Верховной радой только в первом чтении.



В сентябре ряд СМИ опубликовал фото пачки бюллетеней для референдума о вхождении Львовской области в Польшу. Оно оказалось фейковым и, по информации газеты ВЗГЛЯД, было чем-то вроде троллинга – реакцией польских патриотов на плебисциты в новых регионах России.



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Но в октябре появилось несколько публикаций, в которых говорилось о "плане" правящей партии "Право и справедливость" "возродить Республику Польша в границах исторических земель", как о реальности.



В последний день ноября глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что Варшава ведет подготовку к аннексии Львовской, Ивано-Франковской и большей части Тернопольской областей Украины. Президент Польши, по информации СВР, дал указание оперативно подготовить официальное обоснование польских притязаний на Западную Украину.



Источники газеты ВЗГЛЯД из областей Западной Украины сообщают следующее.



Во-первых, подготовка референдума действительно ведется.



Предполагается, что проводиться они будут по отдельности в каждом из регионов, на который претендует Польша, а привязать их предполагают к возможным украино-российским договоренностям. Вероятный срок – весна.



Во-вторых, значительная часть членов действующих избирательных комиссий не готовы принимать участие в этой авантюре.



В-третьих, предполагается выяснять мнение галичан по нескольким вопросам. Помимо вхождения в состав Польши, это отношение к ЕС и НАТО, а также к Степану Бандере и Украинской повстанческой армии* (запрещена в России, а в Польше тоже считается террористической организацией).



То есть это скорее опрос, чем собственно референдум.



При этом в Польше якобы уже подготовлены кадры для занятия руководящих постов в присоединяемых регионах. Более того, некоторые из них уже работают в областных администрациях в качестве "советников".



Данная информация не имеет официального подтверждения. Но общая логика подталкивает в том же направлении: нынешнее польское руководство нацелено на усиление позиций Польши вплоть до ее географического расширения, а сейчас создалась уникальная ситуация, когда есть возможность вернуть западноукраинские земли.



Украина не только не сможет их защитить, но даже готова представить польскую оккупацию как благо и оформить присоединение этих территорий к Польше в виде некоего кондоминиума.



Проблема в том, что российская сторона воспримет такой шаг Варшавы крайне негативно, что приведет к эскалации противостояния и втягивания в него НАТО, а в Вашингтоне и Брюсселе этого хотят избежать.



* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ Источник - vz.ru

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