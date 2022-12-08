Казахстанским банкам разрешили проводить операции по российским картам "Мир"

12:56 09.12.2022

Казахстанским банкам разрешили осуществлять операции по платежным картам системы "Мир". Об этом корреспонденту Zakon.kz 9 декабря 2022 года сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).



В агентстве уточнили, что 8 декабря 2022 года регуляторами было получено письмо из Управления по контролю за иностранными активами – подразделения Министерства финансов США (OFAC).



"В (письме. – Прим. ред.) американское ведомство разъяснило, что не возражает против использования банковских карт системы "Мир" частными лицами, а именно – гражданами, мигрировавшими из России в Казахстан, для совершения операций, обеспечивающих их жизнедеятельность".

Пресс-служба АРРФР РК

При этом в письме отмечается, что "операции с данной платежной системой останутся под особым контролем в целях недопущения ее использования для обхода антироссийских санкций".



"Для предоставления разъяснений о возможностях использования платежных карт системы "Мир" на территории Республики Казахстан Агентством РК по регулированию и развитию финансового рынка проведена встреча с представителями казахстанских банков".

Пресс-служба АРРФР РК



Таким образом, как подчеркнули в агентстве, "казахстанские банки вправе принимать платежи, переводы по картам "Мир", а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц".



"При этом решение о подключении к системе "Мир" казахстанские банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков".

Пресс-служба АРРФР РК

21 сентября 2022 года стало известно, что несколько казахстанских банков ограничили операции с платежными картами системы "Мир".



Динара Халдарова