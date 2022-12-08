Узбекистан на 100% остановил экспорт газа, - глава "Узтрансгаза" Норматов

13:04 09.12.2022

Бехзод Норматов: "В настоящее время экспорт газа остановлен на 100%"

Председатель "Узтрансгаза" сообщил, что раньше иностранные компании экспортировали 100% газа, добываемого в Узбекистане, но сейчас этот показатель снизился до 15-20%. Бехзод Норматов пояснил, что в период повышенного спроса экспорт полностью прекращается, и государство выполняет обязательства по экспорту летом, весной и осенью.



"Если сравнить текущий экспорт с показателями четырехлетней давности, то [экспорт в этом году] уменьшился как минимум в три раза. Потому что построено много электростанций, наша экономика развивается, появляется больше оборудования, которое работает на газе, растет население, строятся новые дома. Исходя из этого, ежегодно наш план по поставке газа увеличивают на 7-10%, соответственно исходя из этого мы планируем наш экспорт-импорт. Учитывая, что сейчас похолодало, а наша основная цель – поставка газа в домохозяйства, весь наш экспорт, в том числе в Китай, о котором все говорят, остановлен на 100%. Свободные объемы направляются населению", – сказал Норматов в интервью Sevimli.



Он сообщил, что в настоящее время Узбекистан импортирует газ.



"В прошлом году мы импортировали газ зимой. Если сравнить показатели нашей поставки газа населению с прошлым годом, то они на том же уровне", – отметил он.



Председатель "Узтрансгаза" пояснил, что хотя показатель газификации населения не снижается, в этом году давление газа снижалось в областных центрах и даже в ряде районов Ташкента.



"Потребление в республике увеличилось, а ресурсы - нет. Добавляются новые производственные мощности, строятся новые квартиры, многоэтажки… Но сети снабжения остаются прежними", – сказал он.



Отвечая на вопрос журналиста, Бехзод Норматов еще раз подтвердил, что Узбекистан не экспортирует газ, и сказал, что экспорт не возобновится, пока ситуация не стабилизируется.



"В случае необходимости мы не будем [продавать газ за границу] до конца зимы", – подчеркнул он.



Отвечая на вопрос, как долго продлятся ограничения на газозаправочных станциях, Норматов сказал, что это зависит от повышения температуры воздуха.