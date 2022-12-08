|Скончался ректор Кыргызского университета культуры и искусства Мамашарип Чотонов
13:10 09.12.2022
Мария ОРЛОВА
Скончался ректор университета культуры и искусства Мамашарип Чотонов
Скончался ректор Кыргызского государственного университета культуры и искусства имени Бубусары Бейшеналиевой Мамашарип Чотонов. Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.
Мамашарип Чотонов возглавлял вуз с 2014 года.
Он родился 9 апреля 1968 года в селе Кызыл-Жар Ошской области. Преподавательскую деятельность начал в 2004 году в Институте искусств имени Бубусары Бейшеналиевой. С 2012 года являлся деканом факультета "Оркестрово-хоровое дирижирование".