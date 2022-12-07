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Назад, вперед или в никуда? Маятник глобализации, - Елена Пустовойтова
13:18 09.12.2022

Назад, вперед или в никуда?
Глобализация – тот же маятник, склонны считать западные аналитики
Елена Пустовойтова
07.12.2022

После того, как этот маятник качнулся назад, возродив стремление к самодостаточности, которая означала бы полную экономическую независимость государства (при нынешнем состоянии мирового рынка невозможную), похоже, наступил момент менять траекторию движения маятника вновь. Но куда?

Полный разворот невозможен, уверен Майкл Спенс (Michael Spence), нобелевский лауреат по экономике, почетный профессор экономики, бывший декан Высшей школы бизнеса Стэнфордского университета, старший научный сотрудник Института Гувера и председатель Института глобального роста. "Мрачные и ухудшающиеся перспективы мировой экономики вкупе с масштабами климатических проблем, по-видимому, открыли мировым лидерам глаза на риски, которые несет деглобализация. Но еще предстоит выяснить, последуют ли за таким осознанием действия, необходимые для изменения курса" – цитирует профессора Project Syndicate.

Уже одно то, что в рассуждениях Спенса отсутствует "виновата Россия", показывает, что здравомыслие у англосаксов таки сохраняется. Ушедший ноябрь ознаменовался встречей мировых лидеров на саммите АСЕАН в Камбодже, G20 собирались в Индонезии, форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прошел в Таиланде, а конференция ООН по изменению климата (COP27) – в Египте. Что означает это возникшее желание западных боссов мировой политики общаться так часто, еще предстоит уточнить, но намерение развернуться от конфронтации к возобновлению сотрудничества на международной арене тут очевидно.

Так считают в академической элите США.

Действительно, если в последние годы мировая экономика все настойчивее смещалась с глобалистской траектории многостороннего взаимодействия к конкуренции и протекционизму, то конфликт между англосаксами и Россией ясно показал, что процесс завершен, и последствием этого будет война всех против всех.

Пока экономическая, уже охватившая все развитые регионы мира. Но следом неизбежно идет, по выражению фон Клаузевица, "война как продолжение политики... а политика – это концентрированное выражение экономики". И запах этой войны уже витает над Тайванем, Северной Кореей, Индией и Пакистаном, Ираном и Израилем, Сирией, Ливией, Йеменом, Афганистаном и Средней Азией, не говоря о десятке других вооруженных конфликтах, идущих прямо сейчас в Африке.

Симптоматично, что только развивающиеся экономики, еще не успевшие использовать возможности глобализации до конца, пытаются противостоять этой тенденции, в том числе и тем, что отказываются поддержать западные санкции в отношении России. Но их усилий явно недостаточно, чтобы остановить вашингтоно-брюссельский каток, ломающий еще вчера священные международные институты, обязательства и договоры.

Как отмечают аналитики в исследовании Глобального института McKinsey, возврат к глобализации опять уже практически невозможен. Ни один регион мира, не говоря уже о конкретной стране, не способен быть самодостаточным – это и есть "побочное дитя" глобального рынка. Но проблема в том, что эта экономическая трансформация мирового рынка никак не повлияла на политическую элиту США, готовую добиваться глобализации собственно-национальных интересов, объявляя любой регион мира зоной своего влияния.

То есть объективно, политики США сейчас делают все возможное, чтобы разрушить прежнюю, ими самими созданную систему взаимозависимости, превращая в вассалов всех тех, к кому прикоснулись интересы Штатов.

Введение убийственных для собственной экономики санкций в отношении России по команде из Вашингтона доказало, что саморазрушительная формула такого построения мира "по-вашингтонски" опрокидывает устои мировой политики, отвращая от США и друзей, а не только врагов. И это будет иметь далеко идущие последствия, такие как рост инфляции, повышенный долговой риск, деиндустриализация, уже очевидные в Европе.

Еще более опасный оборот событий ждет нас в Юго-Восточной Азии, где Штаты настойчиво ставят под ружье против Китая Вьетнам – из-за споров за острова в Южно-Китайском море, Филиппины – там будут построены 5 американских военных баз, настойчиво подталкивают страны АСЕАН "дружить" против Китая. Не говоря уже о Японии с ее пятью военными базами США и готовностью Вашингтона "обеспечить защиту Японии от возможных угроз с учетом традиционных видов оружия и своего ядерного потенциала", как заявил министр обороны США Ллойд Остин в сентябре на встрече с главой минобороны Японии Ясукадзу Хамада.

Агрессивные попытки воспрепятствовать технологическому развитию Китая, все новые жесткие ограничения на экспорт туда передовых технологий, программного обеспечения и оборудования означают, что в конкуренции экономик двух стран Вашингтон устраивает только "подход с нулевой суммой" – означающий, что победитель получает все.

Перепуганная Европа устами президента Франции Макрона формулирует необходимость четкой европейской позиции, отличной от позиции США. Его коллега Марк Рютте, премьер-министр Нидерландов, производящих машины для литографии в ультрафиолетовых лучах, необходимых для производства самых передовых полупроводниковых чипов, тоже не готов жертвовать интересами своей компании, чтобы оплатить независимость от США в этой области. А для чего, думаете, канцлер Германии Олаф Шольц месяц назад посетил Поднебесную? Без сомнений, в поисках срединного пути. И услышал от Си Цзиньпина, что "Европа будет стабильной и процветающей, сохраняя существующую линию в развитии отношений с Китаем. Нельзя зависеть и быть подконтрольным третьей стороне".

Вернемся к американским аналитикам. Да, они понимают, что агрессивное переустройство "под Вашингтон" глобальной экономики неизбежно приведет к конкуренцией великих держав – и нанесет серьезный ущерб интересам обоих. Не в последнюю очередь потому, что сделает призрачным необходимый глобальный энергетический переход, так как экономическая фрагментация и взаимная подозрительность серьезно затруднят эффективное сотрудничество в области климата.

Но все это – инфляция, изменение климата, пандемия COVID-19, старение населения, снижение производительности, падение инвестиций, рост долгов и очаги финансовой нестабильности – второстепенно перед тем выбором, который сделали США, принуждая мир к разделению на конкурирующие блоки.

И то, с каким самозабвением Вашингтон финансирует нацистов на Украине и поставляет вооружение сепаратистам на Тайване, означает, что он не остановится перед войной не только "до последнего украинца", но и тайванца, индуса, иранца, корейца, сирийца...

"Вполне возможно, что однажды мы оглянемся на ноябрь 2022 года как на поворотный момент в саге о деглобализации. Но препятствия на пути конструктивного международного взаимодействия остаются устрашающими", – считает американский профессор Спенс. Но кто сможет остановить американский каток, "равняющий" всех под "собственную зону влияния"?

Здесь решительное значение мог бы иметь Евросоюз, который уже мерзнет от "рукопожатия" Вашингтона и выражает несогласие с подходом США к Китаю – он, как отметил президент Франции Эммануэль Макрон, рискует разделить мир на два конкурирующих блока. Остается надеяться только на морозную зиму, которая отрезвит Европу настолько, что та сможет осознать, что зависеть от Штатов – значит пойти по дороге в никуда.

Специально для "Столетия"

Источник - Столетие
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670581080


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