Скончался академик Абдумавлон Абдуллаев - бывший директор Института генетики Узбекистана

13:22 09.12.2022

Скончался академик Абдумавлон Абдуллаев



В возрасте 92 лет скончался ученый-генетик, бывший директор Института генетики и экспериментальной биологии растений АН Узбекистана Абдумавлон Абдуллаев.



8 декабря в возрасте 92 лет скончался выдающийся ученый-генетик Узбекистана, академик Академии наук Абдумавлон Абдуллаевич Абдуллаев. Соболезнование в связи с кончиной выразили президент Шавкат Мирзиеев и другие официальные лица.



Абдумавлон Абдуллаев родился 13 июля 1930 года в Наманганской области. Окончив в 1952 году Среднеазиатский государственный университет, начал работать младшим научным сотрудником Среднеазиатской опытной станции Научно-исследовательского института растениеводства. В 1961 году защитил кандидатскую, в 1973 году - докторскую диссертацию. В 1995 году был избран действительным членом Академии наук.



Ученый трудился в Академии наук на протяжении почти 70 лет от младшего и старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией до директора Института генетики и экспериментальной биологии растений. Он также был председателем отдела сельскохозяйственных наук президиума АН, затем - старшим научным сотрудником института.



Научная школа, созданная академиком Абдуллаевым, послужила изобретению ряда новых сортов хлопчатника и создала возможность для использования его диких сортов в качестве полезных доноров при генетической селекции этой культуры. Он был одним из основателей коллекции генов хлопчатника, которая является фундаментальной базой для развития отечественной науки о хлопчатнике.