Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором, а Болтон – капитуляцией Америки

13:37 09.12.2022 Победа или позор США. Байден и Трамп по-разному оценили обмен Грайнер на Бута



В стане американских республиканцев обмен Грайнер на Бута вызвал бурю негодования, пишет "Страна". Издание приводит жесткие комментарии Трампа и его экс-советника по нацбезопасности Болтона.



Президент США Джо Байден прокомментировал обмен американской баскетболистки Бритни Грайнер на российского бизнесмена Виктора Бута. "Только что я поговорил с Бриттни Грайнер. Она в безопасности. Она находится в самолете. Она возвращается домой", – написал президент Байден в социальных сетях и опубликовал фото, на котором он беседует с женой Грайнер в компании с главой госдепа Энтони Блинкеном и неназванной сотрудницы у телефонного аппарата в Белом доме.

"После нескольких месяцев несправедливого задержания в России в невыносимых условиях Бритни скоро вернется в объятия своих близких, и она должна была быть там все это время, – сказал Байден. – Это день, к которому мы долго стремились. Мы никогда не прекращали настаивать на ее освобождении. Это потребовало кропотливых и напряженных переговоров".



Байден поблагодарил всех, кто участвовал в освобождении американской спортсменки, а также Объединенные Арабские Эмираты, где произошел обмен.

Его предшественник Дональд Трамп считает, что обмен Бута на Грайнер – "глупый непатриотичный позор США". "Что это за сделка – обменять Бриттни Грайнер, баскетболистку, которая открыто ненавидит нашу страну, на человека, известного как „Торговец смертью", который считается одним из крупнейших торговцев оружием в мире.

Почему бывший морской пехотинец Пол Уилан не был включен в эту абсолютно одностороннюю сделку? Его бы выпустили, стоило только спросить. Какой глупый и непатриотичный позор для США!" – заявил Трамп.

CNN отмечает, что министерство юстиции США всегда, в том числе и во время обсуждения возможного обмена в этом году, выступало против освобождения Бута из-за тяжести обвинений в его адрес. Однако окончательное решение в данных делах принимает президент США, так что представители минюста были вынуждены в итоге согласиться с позицией Байдена.

По данным журналистов, американцы хотели обменять Бута на двух граждан США – помимо Грайнер еще и на осужденного в России за шпионаж Пола Уилана. И этот вариант обмена был основным, потому как его одобрил лично президент США Джо Байден.



Однако Москва отказалась, и Вашингтон согласился обменять Бута только на Грайнер, что и стало причиной заявлений о "зраде" (предательстве. – Прим. ИноСМИ.) со стороны республиканцев.



Ранее экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что такой обмен означает капитуляцию Америки. "Обмен Бута на Грайнер – это не обмен, а капитуляция Америки. Американская сила выглядит не так", – написал он в Twitter, добавив, что недоброжелатели Вашингтона теперь "радуются". Источник - inosmi.ru

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