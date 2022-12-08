Заговор в Германии. Ждем поджога Рейхстага, - Д.Седов

13:52 09.12.2022

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 08.12.2022

Заговор в Германии – где мина для Шольца?

Нас ждут новые подробности



Впервые с 20 июля 1944 года из Германии пришла весть об антиправительственном заговоре. Правда, в ту пору, в 44-м, покушавшийся на Гитлера граф Клаус фон Штауффенберг был мало похож на нынешнего заговорщика графа Генриха Рейсса, да и вместо мины для уничтожения фюрера новые конспираторы не имели за душой ничего, кроме фантазий.



Главного ингредиента для этой исторической аналогии – мины под столом канцлера Шольца – в этой сенсации решительно не хватает. При аресте заговорщиков не обнаружили не только мины, но и вообще никакого стоящего оружия. Правда, член организации, бывший депутат бундестага от партии "Альтернативы для Германии" Биргит Винкельман имела у себя несколько зарегистрированных охотничьих ружей, но на роль штурмовых винтовок они явно не годятся. Тогда в чем же опасность этой тайной организации?



А опасность в том, что ее возглавлял граф Генрих Рейсс, чьи предки имели связи с домом Романовых, русских императоров. Неужели кто-то решил разрабатывать тему подпольных происков наследников двух династий, которым (какие могут быть сомнения?) помогали нынешние российские власти? Ну да, звучит фантастически, но разве угадаешь, как далеко может простираться фантазия следователей.



Еще утверждается, что заговорщики опирались на правоконсервативную организацию "Рейхсбюргер". Между тем поиски по справочникам показывают, что в Германии такая организация не зарегистрирована. Полиция считает ее даже не организацией, а общественным явлением. Что-то вроде бунтующих хиппи, которые не хотят признавать государство ФРГ и закидывают жалобами на него немецкие и международные инстанции.



Других указаний на реально существующие структуры, подготовленные к вооруженному перевороту, немецкие правоохранители пока не предъявили. Хотя в эфире уже плавают вбросы о том, что путчисты готовились подавить правительственную связь с помощью мощных импульсов и вербовали профессиональных военных… Но это, что называется, вбросы. Вещественных доказательств у следователей нет.



Выходит, 52 заговорщика, из которых пока обнаружены и арестованы 25, намеревались напасть на бундестаг безоружными, и лишь одна отважная Биргит Винкельман, обладательница нескольких зарегистрированных ружей, должна была обеспечить успех штурма. Жаль, что в Германии нет своего Голливуда, он бы обогатил авторов этого информационного блокбастера более достоверными деталями.



Жаль также, что немецкая контрразведка БФФ не имеет тесной дружбы с британской СИС. Тогда британские коллеги уж точно постарались бы обеспечить немцам тайники с калашниковыми где-нибудь в Трептов-парке у обелиска советскому Воину-освободителю и пару бывших членов запрещенного в России украинского "Азова"*, перекрашенных под дезертиров из российской армии. Те дали бы сногсшибательные показания о причастности Кремля к подготовке путча в Германии, а затем раскаялись бы и покончили жизнь самоубийством в своих камерах.



Хотя считать историю завершенной рано. Нас ждут новые подробности.