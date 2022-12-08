РосПсаки (Песков) отрицает, что Узбекистан отказался от идеи "тройственного газового союза" с РФ

15:25 09.12.2022

Кремль опроверг сообщения об отказе Узбекистана от идеи "тройственного газового союза" с РФ

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Узбекистан не отказывался от идеи России по созданию "тройственного газового союза" с участием Казахстана, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



По его словам, агентство Reuters, которое опубликовало заявление вице-премьера и министра энергетики Узбекистана Жорабека Мирзамахмудова, "неправильно истолковало слова", передает ТАСС.



"Мы знаем, что было сказано. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идет в контексте идеи создания этого союза", - заявил Песков журналистам. По его словам, речь идет о координации действий стран в коммерческих интересах. "В этом плане работа продолжает вестись", - добавил он.



Также представитель Кремля пояснил, что каждая сторона продолжит продавать контрагентам свои энергоресурсы, ориентируясь исключительно на коммерческие условия.



Напомним, ранее агентство Reuters сообщало, что вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что Узбекистан готов заключить с Россией соглашение о поставках газа, однако это не означает вступления в "тройственный союз" с участием Казахстана.