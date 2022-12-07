Революции 21 века. Что общего между экспортом угля, головными платками и сексом вне брака, - М.Макаров

15:29 09.12.2022 НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АО "РС-БАЛТ" ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АО "РС-БАЛТ". 18+

Власти Монголии, Ирана и Индонезии столкнулись с необходимостью отвечать на новые вызовы со стороны участников массовых протестов.



Выступления против обязательного ношения хиджаба не утихают, несмотря на попытку иранского руководства действовать не только кнутом.

© CC0Выступления против обязательного ношения хиджаба не утихают, несмотря на попытку иранского руководства действовать не только кнутом.

Новой горячей точкой на карте протестов становится Индонезия - наряду с Ираном, где уличные акции продолжаются уже два с половиной месяца, и Монголией, где в понедельник была предпринята попытка штурма здания правительства.



Монголия и хищения угля

Во вторник в Монголии продолжились массовые уличные протесты, вызванные коррупционным скандалом вокруг хищения угля. Число участников митинга на главной площади столицы страны Улан-Батора к вечеру приблизилось к тысяче человек, сообщил корреспондент ТАСС с места событий.



Протесты в Монголии начались в минувшее воскресенье из-за недовольства ходом расследования дела об экспорте угля в Китай в обход таможни. В понедельник участники акции даже пытались штурмовать Дом правительства в Улан-Баторе.



Демонстранты требовали раскрыть имена подозреваемых, среди которых, как они считают, могут быть высокопоставленные политики. Протестующие выдвинули в общей сложности около 20 требований и предложений, в том числе о реформировании избирательной системы.



В правительстве сообщили, что готовы обсуждать возможные реформы с лидерами политических партий и общественных организаций. Между тем президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух только на третий день протестов выразил свою позицию по проблеме, предложив провести открытые парламентские слушания.



В итоге власти создали рабочую группу для диалога с участниками протестов, которую возглавил руководитель администрации правительства и лидер правящей Монгольской народной партии Дашзэгвийн Амарбаясгалан.



Не остались в стороне и власти Китая, косвенно вовлеченные в ситуацию. В понедельник информационный портал CentralAsia.media опубликовал сообщение, в котором утверждалось, что в Китае "казнили должностных лиц, причастных к краже этого угля". Кроме того, портал утверждал, что власти КНР якобы передали правительству Монголии список имен монгольских политиков, которые замешаны в этом деле. Во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос ТАСС, сказала, что Пекин готов оказать помощь правительству Монголии в расследовании предполагаемых хищений при экспорте угля в КНР, если такой запрос поступит от монгольских властей.



Однако об отставке правительства и роспуске парламента речи не идет - этот вопрос не обсуждался на состоявшемся накануне заседании Совета национальной безопасности Монголии.



Фото ИА "Росбалт"

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Иран и ношение хиджабов

Госсекретарь США Энтони Блинкен во вторник отметил, что исход протестов в Иране, начавшихся в середине сентября, будет зависеть от того, как иранское правительство сможет отреагировать на "нужды и чаяния своего народа".



Пока протесты в Иране не утихают, несмотря на решение властей страны попробовать действовать не только кнутом. В Исламской республике объявили о роспуске шариатской полиции нравов, которая следила за соблюдением религиозных норм и общественной морали, под предлогом, что она "не имеет ничего общего с судебной системой". Кроме того, было сделано заявление о возможном пересмотре закона об обязательном ношении хиджаба (головного платка) для женщин. "Правоведы работают над этим вопросом, и предложения будут представлены в парламент в течение одной-двух недель", - сказал генпрокурор Ирана.



Уличные демонстрации и шествия начались в Иране 16 сентября после похорон 22-летней Махсы Амини. Согласно официальной версии, эта курдская девушка была задержана полицией из-за неподобающего ношения хиджаба. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, была распространена информация о том, что Амини избили полицейские. Возле больницы, где ее лечили, прошли протесты, которые распространились на другие города.



По сведениям саудовской газеты Asharq Al-Awsat, митингами и шествиями за два с половиной месяца были охвачены 157 городов и населенных пунктов. Их участники призывали к демократическим переменам, осуждали репрессии со стороны властей и требовали освобождения арестованных. Всего с середины сентября в Иране были задержаны, по данным издания, свыше 18 тысяч человек. При подавлении беспорядков погибли 459 активистов и 49 силовиков.



Индонезия и секс вне брака



Новой "горячей точкой" на мировой карте протестов по довольно неожиданному поводу стала Индонезия. Решение местного парламента законодательно запретить секс вне брака для всех, включая иностранцев, вызвало недовольство граждан. Десятки человек собрались во вторник у здания парламента Индонезии, протестуя против этих поправок в уголовный кодекс, которые, по мнению собравшихся, нарушают права человека.



Несмотря на то, что проект уже одобрен парламентом, противники ужесточения законодательства надеются, что смогут добиться от президента страны Джоко Видодо наложить вето на такое изменение законодательства.



Как отмечает ТАСС, проект поправок в уголовный кодекс, рассмотрение которого в 2019 году было перенесено из-за массового недовольства населения, по-прежнему вызывает опасения правозащитников, несмотря на заявления депутатов о его значительной доработке. Этот документ, в частности, предполагает наказание за внебрачные связи, критику президента, выражение взглядов, противоречащих "национальной идеологии", богохульство и так далее.



В соответствии с поправками, внебрачные отношения караются тюремным заключением сроком на один год, сожительство - шестью месяцами тюрьмы. Обвинения по данным статьям могут выдвигаться только на основании заявлений, поданных в полицию супругами, родителями или детьми подозреваемых.



Опасения в связи с поправками в уголовный кодекс испытывают представители туристической отрасли, поскольку закон будет распространяться как на граждан страны, так и на иностранцев, приехавших в Индонезию.



Стоит отметить, что в апреле этого года в Индонезии прошла серия массовых демонстраций, в которых участвовали в основном студенты. Акции были вызваны слухами о переносе выборов главы государства с 2024 года на более позднее время и предложениями о внесении поправок в Конституцию, позволяющих президенту Джоко Видодо баллотироваться на третий срок. В итоге Видодо сделал официальное заявление о том, что он отвергает любую отсрочку выборов и не стремится продлевать число сроков пребывания у власти. При этом политические партии страны, которые ранее рассматривали возможность переноса выборов, отказались от этой идеи.



Михаил Макаров

7.12.22 Источник - rosbalt.ru

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