 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 09.12.2022
16:30  Соседей не выбирают… Что не позволяет Казахстану "дистанцироваться" от России? - С.Исабаева
16:26  "Черные лебеди". Станет ли успешной запущенная Токаевым политическая модернизация?
16:04  Противопоставление таджика и тюрка существовало в Средней Азии всегда.., - Заринэ Джандосова
15:54  Солдат-художник Николай Каразин. Он открыл Туркестан для России и всего мира...
15:47  Талибы установили в Кабуле "глобус Афганистана". Таджикистана и Узбекистана на нем нет...
15:29  Революции 21 века. Что общего между экспортом угля, головными платками и сексом вне брака, - М.Макаров
15:25  РосПсаки (Песков) отрицает, что Узбекистан отказался от идеи "тройственного газового союза" с РФ

13:52  Заговор в Германии. Ждем поджога Рейхстага, - Д.Седов
13:37  Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором, а Болтон – капитуляцией Америки
13:22  Скончался академик Абдумавлон Абдуллаев - бывший директор Института генетики Узбекистана
13:18  Назад, вперед или в никуда? Маятник глобализации, - Елена Пустовойтова
13:10  Скончался ректор Кыргызского университета культуры и искусства Мамашарип Чотонов
13:04  Узбекистан на 100% остановил экспорт газа, - глава "Узтрансгаза" Норматов
12:56  Казахстанским банкам разрешили проводить операции по российским картам "Мир"
11:17  Польша готовит аннексию (возвращение) Львова
10:50  В Бишкеке проходит саммит ЕАЭ. Путин прилетел, Мирзиеев - нет
10:22  Токаев уволил свата (Избастина) из послов и другие назначения в КазМИДе
10:06  Турция старается выбить у России скидку на газ
09:54  Монголия в объятиях массовых протестов. Люди требуют "назвать имена воров", - В.Бурт
09:51  Узбекистан уступил Казахстану права управления железнодорожной веткой до Мазари-Шарифа в Афганистане
08:17  Украина плотно сидит на игле информационной наркоты, - Дмитрий Грунюшкин
07:24  Отставленный градоначальник Алтай Кульгинов получил пост вице-премьера Казахстана
01:56  Анкара изгоняет неугодных офицеров. За пять лет из турецкой армии уволено 24 339 военнослужащих
01:10  Кому нужна монгольская революция, - Геворг Мирзаян
00:57  Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации
00:56  Правящая коалиция Турции задумалась о внеплановых выборах, - Игорь Субботин
00:50  Пекин решил поставить на "арабских братьев", - НГ
00:48  Есть первая поставка казахстанского ядерного топлива для АЭС КНР
00:20  "Творческая элита" не политически активна, а профнепригодна, - Виталий Трофимов
00:10  Жители Абая замерзают в своих квартирах. КазВласти расписываются в неумении
00:02  Укр-олигарх Ринат Ахметов обвинил... Зеленского в захвате власти на Украине
Четверг, 08.12.2022
23:04  Женис Касымбек стал новым акимом Астаны
21:26  Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор
18:59  Ш.Мирзиеев отложил свой визит в Кыргызстан
18:56  Проект новой Конституции Узбекистана вынесут на референдум - президент Ш.Мирзиеев
18:04  Дефицит электричества радикально изменил Украину, - Николай Стороженко
17:49  Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен
17:47  Куда ж ты катишься: Apple хочет сбежать из Китая
17:44  Францию учат жить без электричества
16:34  Польский предсказатель Анджей предсказывает гибель Ташкента
13:31  В члены Конституционного суда Кыргызстана включили двух фемин - Лунару и Чинару
13:29  Узбекистан отказался от идеи Владимира Путина создать газовый союз
13:24  Восточный маршрут газопровода Китай-Россия достиг Шанхая
12:20  "Развитие тысячелетней дружбы". Китай мощно двигает США из Аравии
11:57  В Казахстане "выбрали" нового акима Карагандинской области. Булекпаев вместо Касымбека
11:49  Очевидно невероятное. Saxo Bank предсказал очередной набор невероятных событий в 2023 году
11:13  В Киргизии обнаружена бесхозная... железная дорога
11:09  Китайские хозяева "КМК-Мунай" унижают казахстанских рабочих и преследуют профсоюзных лидеров
10:06  КазПарламент "заморозил" пенсионный возраст женщин на пять лет
09:58  Крупнейшее IPO в Казахстане: премьер лично открыл торги акциями "Казмунайгаза"
09:32  Китай активно пытается выдавить США с Ближнего Востока, - Anadolu Ajansi
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   |   Афганистан   | 
Талибы установили в Кабуле глобус Афганистана . Таджикистана и Узбекистана на нем нет...Талибы установили в Кабуле "глобус Афганистана". Таджикистана и Узбекистана на нем нет...
15:47 09.12.2022

Талибы создали свою карту мира. Они "присвоили" территории Ирана и стран Центральной Азии

Алимшох Мехрзода, Asia-Plus

Пользователи соцсетей раскритиковали "неосведомленность и абсолютное невежество" его создателей.

2-тонный глобус установили на одной из улиц Кабула

Несколько дней назад мэрия Кабула установила "глобус" на одной из улиц столицы Афганистана. Территория "Исламского Эмирата Афганистана" показана на нем намного больше, чем настоящая территория Афганистана.

В частности, на талибской версии земного шара земли Ирана и стран Центральной Азии добавлены к территории Афганистана, и страна имеет общую границу с Казахстаном.

"Глобус" талибов вызвал бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. Комментаторы раскритиковали его, подчеркивая "неосведомленность и абсолютное невежество" его создателей.

Создатели глобуса говорят, что увеличили территорию Афганситана за счет других стран, для того, чтобы ее было видно на карте

Представители талибов, напротив, похвалили свое "изобретение" и назвали его одним из достижений муниципалитета Кабула.

Персидская служба ВВС со ссылкой на свои источники пишет, что "диаметр глобуса составляет 8 метров, вес - 2 тонны, и при помощи моторного механизма шар крутится".

По данным ВВС, объясняя "изменение границ и оккупацию территории других государств на этой карте", конструктор глобуса Исматулла Хабиби заявил, что "это было сделано только для того, чтобы сделать страну на карте более заметной".

"Хабиби сказал, что они изменили на карте масштаб территории Афганистана, чтобы люди узнавали свою страну", - пишет персидская служба ВВС.

По словам Убайда Вардака, нарисовавшего карту, он четыре дня работал, "практически не слезая с лестницы".

Источник - Азия-Плюс
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670590020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Маулен Ашимбаев: "Новый закон направлен на поддержку молодежи"
- Прошло первое заседание Общественной палаты при Мажилисе
- Это шаг к построению открытой и эффективной экономики в интересах казахстанцев
- О национализме
- Казахстан готов наращивать сотрудничество с Евросоюзом в области здравоохранения и фармацевтики
- Постановление ЦИК
- Сообщение Атырауской областной территориальной избирательной комиссии
- Хороший ли бизнес-менеджер государство: интервью с Данияром Ашимбаевым. Часть 1
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  