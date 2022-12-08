Талибы установили в Кабуле "глобус Афганистана". Таджикистана и Узбекистана на нем нет...

15:47 09.12.2022

Талибы создали свою карту мира. Они "присвоили" территории Ирана и стран Центральной Азии



Алимшох Мехрзода, Asia-Plus



Пользователи соцсетей раскритиковали "неосведомленность и абсолютное невежество" его создателей.



2-тонный глобус установили на одной из улиц Кабула



Несколько дней назад мэрия Кабула установила "глобус" на одной из улиц столицы Афганистана. Территория "Исламского Эмирата Афганистана" показана на нем намного больше, чем настоящая территория Афганистана.



В частности, на талибской версии земного шара земли Ирана и стран Центральной Азии добавлены к территории Афганистана, и страна имеет общую границу с Казахстаном.



"Глобус" талибов вызвал бурную реакцию среди пользователей социальных сетей. Комментаторы раскритиковали его, подчеркивая "неосведомленность и абсолютное невежество" его создателей.



Создатели глобуса говорят, что увеличили территорию Афганситана за счет других стран, для того, чтобы ее было видно на карте



Представители талибов, напротив, похвалили свое "изобретение" и назвали его одним из достижений муниципалитета Кабула.



Персидская служба ВВС со ссылкой на свои источники пишет, что "диаметр глобуса составляет 8 метров, вес - 2 тонны, и при помощи моторного механизма шар крутится".



По данным ВВС, объясняя "изменение границ и оккупацию территории других государств на этой карте", конструктор глобуса Исматулла Хабиби заявил, что "это было сделано только для того, чтобы сделать страну на карте более заметной".



"Хабиби сказал, что они изменили на карте масштаб территории Афганистана, чтобы люди узнавали свою страну", - пишет персидская служба ВВС.



По словам Убайда Вардака, нарисовавшего карту, он четыре дня работал, "практически не слезая с лестницы".