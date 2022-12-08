Солдат-художник Николай Каразин. Он открыл Туркестан для России и всего мира...

15:54 09.12.2022 НИКОЛАЙ ГОЛОВКИН



Он открыл Туркестан для России и всего мира...

Солдат-художник



9 декабря 2022 года – 180 лет со дня его рождения Николая Николаевича Каразина (1842-1909), художника-баталиста, первого в России военного корреспондента-иллюстратора, талантливого писателя, путешественника, офицера русской армии, участника Среднеазиатских походов. Своими работами художника, книгами он открыл широкому читателю и зрителю Среднюю Азию. Его друзьями по Туркестану были художник Василий Верещагин, герои русско-турецкой войны 1877-1878 годов, национальные герои Болгарии.



Илья Репин называл его в числе "запевал" русской художественной интеллигенции. О творчестве Николая Николаевича, где все было "запечатлено вкусом, талантом, ярким колоритом, любовью к Родине", писал Игорь Грабарь. Каразина любил и почитал знаменитый советский баталист Митрофан Греков. "Каразинский стиль" в конце XIX – начале ХХ века узнавали и критики, и широкая публика…



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Его биография – как увлекательная книга. Он родился в слободе Ново-Борисоглебской Богодуховского уезда Харьковской губернии. Его дед по отцу Василий Назарович Каразин – общественный и государственный деятель конца XVIII – первой половины XIX века, многогранный ученый и изобретатель, основатель Харьковского университета. Дед по материнской линии – известный русский историк, автор "Деяний Петра Великого" Иван Иванович Голиков.



Николая Каразина определили на учебу во 2-й Московский кадетский корпус, из которого в 1862 году он был выпущен в офицеры в Казанский драгунский полк. С полком Каразин участвовал в усмирении польского мятежа 1863-1864 годов, был награжден орденом Святой Анны 4-й степени с надписью: "За храбрость".



Прослужив три года, Каразин выходит в отставку и поступает вольнослушателем в Академию художеств. Особенно его привлекает баталистика, влечет экзотикой и неизвестностью Восток.



Россия вела в XIX веке активную политику в Средней Азии, и в том же 1867 году Каразин возвращается в армию. В чине поручика его определяют в 5-й линейный туркестанский батальон. Он отбывает к месту службы, чтобы принять участие в походе на Бухару. Командуя ротой, отличается в боях при аулах Ухум и Хаят, при штурме Чапан-атинских высот под Самаркандом, под Ургутом и при Кара-Тюбе. За храбрость и умелые действия в бою его награждают орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, он получает чин штабс-капитана и денежную награду.



Решающая битва эпохи покорения Россией Средней Азии произошла 14 июня 1868 года (по новому стилю) на Зерабулакских песчаных холмах между Бухарой и Самаркандом. Отряд генерал-адъютанта Константина Кауфмана, численностью 2000 пехотинцев и казаков, наголову разгромил 35-тысячное войско бухарского эмира Музаффара, а Бухарский эмират перешел в вассальную зависимость от Российской империи. В бою на Зерабулакских высотах штабс-капитан Николай Николаевич Каразин во главе своего полубатальона повел наступление и стремительными атаками задержал главные силы бухарцев. За этот бой Каразин получил от генерала Кауфмана золотую саблю с надписью: "За храбрость".



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В 1870-е годы, когда Каразин вернулся из Туркестана в Петербург (к тому времени он вновь вышел в отставку с чином капитана), начинается литературная деятельность Николая Николаевича, его работа как акварелиста и художника-баталиста. В конце 1871 года в журналах "Всемирная иллюстрация" и "Нива" были помещены его первые рисунки, эффектные и необычные по сюжету ("Охота на тигра", "Защита Самаркандской цитадели", "Защитники Заравшанских гор", "Катастрофа на Кастекском перевале", "Казнь преступников в Бухаре", "Подземные тюрьмы в Бухарском ханстве").



Не было, наверное, тогда такого уголка в Российской империи, где не выписывали бы "Ниву", поэтому о Каразине узнали широко. Вырезанные из "Нивы" или "Всемирной иллюстрации" изображения его рисунков, случалось, украшали и деревенские избы.



В 1872 году начинается деятельность Каразина как литератора. Публикуются первые двенадцать глав его романа "На далеких окраинах". Из-под его пера появляются посвященные Средней Азии очерк "От Оренбурга до Ташкента", романы "На далеких окраинах", "Погоня за наживой", "С севера на юг", "Двуногий волк", "Наль", повести "Тигрица", "В камышах", "Актомак", сборники рассказов "У костра", "В огне", "В песках"…



Каразин стоял у истоков художественной литературы о Русском Туркестане, ставшем одной из самых обширных губерний Российской империи.



Каразину, как отмечали критики, была свойственна общая черта передовых русских людей того времени: уважение к другим народам, их культуре, нравам, обычаям. С особой симпатией Николай Николаевич показывает в своих произведениях тех русских, которые делили с местными жителями их боли и радости.



В 1874 и 1879 годах Императорское Русское географическое общество (ИРГО) предложило Каразину как знатоку Туркестана принять участие в научных экспедициях по Средней Азии, в том числе для исследования бассейна Амударьи. "Аму-Дарья – река легенд и преданий, река, имеющая первостепенное значение для жизни целого обширного края, река, тем не менее, едва намеченная в изысканиях ученых путешественников", – писал Каразин.



В экспедициях Каразин создает сотни рисунков, содержащих богатый материал по этнографии среднеазиатского края. За эти рисунки ему были присуждены высшие награды на географических выставках Парижа и Лондона.



В 1885 году Каразин получил звание "почетного вольного общника" от Академии художеств – "за известность и труды на художественном поприще". В том же году по повелению императора Александра III был командирован в Туркестан для составления эскизов к картинам, которые ему было поручено написать для Военной галереи Зимнего дворца на темы похода русских войск в Хиву и Бухару.



Чтобы написать картины, заказанные Александром III, понадобилось шесть лет. Результатом этой командировки стало создание Николаем Николаевичем восьми больших батальных картин, посвященных туркестанским сражениям: "Взятие Ташкента. 1865 год", "Вступление русских войск в Самарканд 8 июня 1868 года" (1888, ГРМ), "Взятие Махрама", "Хивинский поход 1873 года. Переход Туркестанского отряда через мертвые пески к колодцам Адам-Крылган" (1888, ГРМ), "Первое появление русских войск на Аму-Дарье. Переправа Туркестанского отряда у Шейх-арыка", "Битва при Зерабулаке", "Текинская экспедиция 1881 года. Штурм Геок-Тепе.1881 год" (ГРМ), "Ночной бой под Чандыром".



Картины были представлены на академических выставках 1887, 1889 и 1891 годов. По завершении показа широкой публике полотна заняли место на стенах Зимнего дворца.



…В 1885 году Каразин получил заказ на рисунки для многотомника "Живописная Россия: Отечество наше в его земельном, историческом, племенном, экономическом и бытовом значении" в 19 книгах. Почти во всех томах этого уникального издания встречаются рисунки Николая Николаевича, а десятый том, посвященный Средней Азии, проиллюстрирован им практически полностью.



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Свою славу первого в России акварелиста и лучшего рисовальщика-иллюстратора, по мнению критиков, Каразин заслужил работами акварелью, карандашом и пером. В 1887 году Николай Николаевич вместе с М. П. Клодтом и В. Д. Поленовым учреждает "Общество русских акварелистов" и более двадцати лет участвует во всех выставках общества.



В середине мая 1888 года в Самарканде в торжественной обстановке должно было состояться открытие Закаспийской железной дороги, и Каразин вновь отправляется в Туркестан. Николая Николаевича пригласили проехаться по Закаспийской железной дороге за несколько месяцев до того, как она официально начала действовать. Ему выделили специальный вагон, переоборудованный под мастерскую, в которой на протяжении всех 1440 километров дороги художник зарисовывал свои впечатления. Это стало его последней встречей с краем, в который он был бесконечно влюблен.



…15 мая 1888 года состоялось официальное открытие дороги. Каждый из иностранных гостей, приглашенных на торжество, получил подарочный альбом с акварелями Каразина. Альбом состоял из двадцати листов большого формата. На каждом листе помещено по нескольку прекрасно выполненных литографий, изображающих местности, бытовые сцены, железнодорожные постройки, различные моменты строительства дороги. Эти рисунки для нас теперь – интереснейшая живописная летопись трудовой эпопеи тех дней.



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Шли годы… Стали давать знать о себе последствия военных ранений и многотрудных лет, проведенных в Средней Азии. Летом 1898 года Каразин перенес жесточайшее двустороннее воспаление легких. Организм слабел. С весны 1907 года Каразин проживал в Гатчине. Здесь он и скончался 1 января 1909 года (19 декабря 1908 по ст. ст.) на 67-м году жизни. Был погребен с воинскими почестями на Никольском кладбище Александро-Невской лавры.



Объем того, что создал Каразин в изобразительном искусстве и литературе, поражает воображение: более 50 российских и зарубежных музеев, галерей, в том числе Русский музей в Петербурге (ГРМ), хранят его картины, рисунки.



В 1904-1905 годах было издано полное собрание литературных сочинений Каразина в 25 томах. В 1907 году за свои заслуги в русской живописи Николай Николаевич был избран членом Академии художеств.



Он прожил свою жизнь, как сам выражался, "солдатом-художником".



"Надо, чтобы славные и добрые дела глубоко врезались в душу современников, передавались такими же глубокими, неизгладимыми чертами в сердца потомства и из поколения в поколение, без напоминающей помощи колоссальных, а все-таки не вечных монументов, хранили вечную славу о добрых и мудрых своих предшественниках…" Эти слова Каразина звучат как его завещание. Всю жизнь он следовал этому принципу.



…Память, как капля воды в Средней Азии, в Каракумах или Кызылкумах, – это поистине крупица золота. И память о Николае Николаевиче Каразине – это память о многих русских людях, поколениями вкладывавших свои силы и талант в экономику, культуру, общественное развитие Средней Азии. Источник - Фонд стратегической культуры

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