"Черные лебеди". Станет ли успешной запущенная Токаевым политическая модернизация?

16:26 09.12.2022 Закрепив победой на недавних выборах свой план политической трансформации и получив его одобрение со стороны большинства казахстанцев, Касым-Жомарт Токаев открывает новую страницу в политической истории страны. Удастся ли ему в полной мере реализовать обозначенные им инициативы? Хватит ли на это семилетнего президентского срока? Каких еще важных шагов в данном направлении от него как от главы государства можно ожидать? Об этом наш сегодняшний разговор с политологом Буриханом НУРМУХАМЕДОВЫМ.



Про инерцию и идеологию продвинутой государственности



- Каких шагов в плане политической модернизации вы ожидаете от Касым-Жомарта Токаева в ближайшие семь лет?



- Давайте начнем с того, что многие важные шаги уже сделаны. Я бы разделил их на два блока. К первому относится то, что руководство страны в лице президента предприняло ряд действий, направленных на создание так называемого "слышащего государства", с тем, чтобы приблизить власть к народу, а также разработало меры, имеющие целью увеличение количества встреч акимов с населением. В комплексе это позволило задать алгоритм экстренного решения проблем, исходящих снизу.



Второй блок включает в себя мартовское и сентябрьское послания главы государства и референдум. Эта цепочка событий обозначила параметры политической трансформации, уже оформленные в виде внесения изменений в законодательные акты, в том числе в Конституцию и в конституционные законы. Завершился данный этап непосредственно президентскими выборами. Получение Касым-Жомартом Токаевым мандата на предстоящие семь лет фактически "закрывает" трагическую страницу в нашей истории, связанную с январскими событиями, и открывает новую историческую веху.



Следующим этапом должен стать период обновления управленческой элиты. Прежде всего, представительной ветви власти. Это сенат, мажилис, маслихаты. Выборы в верхнюю палату парламента уже назначены на январь следующего года. В первой половине 2023-го также пройдут выборы в мажилис и маслихаты. После завершения электоральных процессов, по логике, следует ожидать обновления исполнительной ветви власти, в первую очередь, правительства.



При этом процесс обновления состава правительства, скорее всего, будет сопровождаться его реструктуризацией или реорганизацией. Речь идет о том, что оно наконец-то должно стать более компактным и профессиональным. Государственные органы, которые формируются непосредственно президентом и ему подотчетны (президентская администрация, различные агентства, Высшая аудиторская палата, КНБ, Министерство обороны, Национальный банк) уже вступили в этот этап, о чем можно судить по последним кадровым решениям.



Если резюмировать все вышесказанное, то, видимо, именно в этом ключе и будет модернизироваться сфера внутренней политики в ближайшей перспективе. Сам характер формирования ветвей власти, судя по изменениям, внесенным в законодательство, будет носить более демократический характер. Это бесспорный плюс. Именно от тех, кто вольется в новую элиту, будут зависеть контуры дальнейшей либерализации политического поля. Но нужно иметь в виду, что все происходящие и планируемые изменения несут на себе субъективный отпечаток, который невольно накладывает на них сам глава государства. Пока очень многое зависит от того, как лично он воспринимает, ощущает те или иные процессы. Дело в том, что наше общество еще не пережило период кардинальной трансформации. Президент своим личным примером пытается стать движущей силой этого процесса, давая посыл – "думай, как я, делай, как я, будь, как я". Но над обществом сейчас довлеет сила инерции.



- Что способно пробудить в нем инициативность?



- На мой взгляд, выходом может стать формирование идеологии продвинутой государственности как противовеса характерной для недавнего прошлого идеологии клептократии, при которой такой инструмент, как власть, тотально и системно использовался для незаконного обогащения. Нам нужно сформировать ядро государственников, которые бы стали реальной опорой президенту в реализации начатых им реформ и способствовали выработке комплексного взгляда на то, какой должна быть страна, какими должны быть власть, общество.



Нужен кодекс строителя "Нового Казахстана"



- И каким же должен быть этот взгляд?



- Главным в новой идеологии должен стать принцип национальной солидарности, когда экономически обеспеченные группы населения будут заинтересованы в нивелировании существующей сейчас разделенности по социальному признаку с другими, менее обеспеченными группами населения. Думаю, что представители списка "Форбс" должны пересмотреть и по-новому осознать смысл своей исторической миссии, понять, какую они на самом деле должны играть роль в экономике, решении социальных вопросов. Мне кажется, что такая тенденция может стать одной из ключевых в предстоящие годы. Поэтому нам требуется некий кодекс строителя "Нового Казахстана".



Прозвучавший в инаугурационной речи президента месседж о том, что во главу угла необходимо поставить человека труда, полагаю, как раз и свидетельствует о выборе в пользу курса на солидарность. Другими словами, параметры формирования идеологии на предстоящий семилетний период уже задаются. На это нужно обратить самое пристальное внимание, особенно представителям управленческой элиты. Я думаю, что процесс рождения новой идеологии отчасти будет болезненным, но в целом принесет очистительный эффект.



- Раз вы заговорили об управленческой элите, то хотелось бы вернуться к вашему предыдущему тезису о государственниках. Где их взять?



- Начнем с того, что на первоначальном этапе нам потребуется порядка трехсот государственников во власти – своего рода триста спартанцев. Они бы смогли придать темп президентским начинаниям, взять на себя функции, связанные с изменением государственной идеологии. Меняя страну с учетом новых ценностей, они и выступят в роли строителей "Нового Казахстана", основанного на справедливой экономике и справедливом обществе. Что же касается того, где их взять, то в этом и состоит главная на сегодня задача.



- Но они вообще существуют в природе, да еще в таком количестве?



- Если произойдет трансформация в умах действующей политической элиты, если она осознает важность и неизбежность сегодняшних процессов, то таких вопросов возникать не будет. Да и есть уже в рядах власти группа тех, кого можно причислить к государственникам. К таковым я отношу, например, акима Улытауской области Берика Абдыгалиева. Эта группа пока немногочисленна, но она есть. И если она, повторюсь, выступит в роли катализатора создания новой идеологии, то произойдет ее форматирование в плане усиления позиций и расширения границ. За год – полтора, уверен, ядро государственников можно будет сформировать.



Геополитическая турбулентность как риск для внутренней трансформации



- Следует ли ожидать дальнейшей политической либерализации?



- Я бы предпочел говорить не о либерализации, а о создании новой системы общественных отношений для преодоления все еще сохраняющихся пережитков прошлого. Нам нужно сформировать более сбалансированное общество, в котором не будет деления по социальному, национальному, языковому признакам. Необходимо сблизить существующие в стране параллельные миры.



- Я правильно понимаю, что в предстоящие семь лет вы не ожидаете от президента новых шагов в политической сфере, полагая, что он будет двигаться в уже обозначенном фарватере?



- Как раз наоборот. Сама жизнь будет подсказывать и показывать новые узловые моменты и "слабые места", которые потребуют пристального внимания, соответствующих решений и реформ. И речь идет не только о внутриполитических вызовах. Геополитические неопределенность и турбулентность – достаточно серьезные риски и вызовы для внутренней трансформации. Мы наблюдаем серьезную напряженность в отношениях между США и Китаем, торговые и технологические войны, противостояние Запада и России в ситуации вокруг Украины. Мы видим кризис организационных структур, разворачивающийся на территории СНГ. Это кризис в ЕАЭС, не последнюю роль в котором играют антироссийские санкции, в ОДКБ, страны-участницы которой находятся в состоянии перманентных конфликтов. То есть, внешний фон – не самый благоприятный для того, чтобы безболезненно и последовательно проводить реформы внутри страны. Скорее всего, внешнеполитические риски потребуют от нас внесения корректив в планы политической модернизации. Пока трудно сказать, каких, но думаю, что это тот случай, когда время покажет. В целом же я уверен, что второй президентский срок Касым-Жомарта Токаева станет временем масштабных изменений.



- А хватит ли ему семи лет, чтобы реализовать хотя бы уже инициированные им реформы?



- Как говорится, главное – начать. Важно запустить процесс и достичь определенных результатов в первые три-четыре года. Тут же вопрос вот в чем. Идеального общества мы, понятное дело, никогда не создадим, и здесь нужно исходить из существующих реалий. Но в любом случае новый формат взаимоотношений общества и государства, государственного устройства, стремящегося к самоуправляемости и самодостаточности, бесспорно, должен стать реальностью. Полагаю, что в основных своих параметрах это направление в семилетний срок будет реализовано. Правда, если не появятся новые "черные лебеди" - факторы, на которые нельзя повлиять, но которые могут внести серьезные коррективы в процесс преобразований. Кто, допустим, ожидал, что вся система теплоснабжения в Экибастузе в один момент рухнет? И подобные непредвиденные события определенным образом будут влиять на принятие решений во внутриполитическом спектре.



В целом считаю, что глубокое осмысление происходящих политических процессов, возможно, формальное видоизменение намеченных реформ, создание нового образа будущего нашей страны – задачи среднесрочной перспективы.



Автор статьи: Юлия Кисткина

8.12.22 Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670592360





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Маулен Ашимбаев: "Новый закон направлен на поддержку молодежи"

- Прошло первое заседание Общественной палаты при Мажилисе

- Это шаг к построению открытой и эффективной экономики в интересах казахстанцев

- О национализме

- Казахстан готов наращивать сотрудничество с Евросоюзом в области здравоохранения и фармацевтики

- Постановление ЦИК

- Сообщение Атырауской областной территориальной избирательной комиссии

- Хороший ли бизнес-менеджер государство: интервью с Данияром Ашимбаевым. Часть 1

