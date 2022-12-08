Соседей не выбирают… Что не позволяет Казахстану "дистанцироваться" от России? - С.Исабаева

16:30 09.12.2022 В казахстанском сегменте соцсетей вновь усилились призывы дистанцироваться от России и прекратить с ней всякие отношения. На этот раз поводом стали визит Касым-Жомарта Токаева в Москву и подписание лидерами двух государств Декларации по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. И пусть это была лишь буря в стакане воды, тем не менее, прослеживается явное желание многочисленных подстрекателей разрастить ее до цунами. В связи с чем мы решили еще раз проанализировать последствия гипотетического охлаждения отношений между Казахстаном и Россией, а также понять, в каких случаях такой сценарий вообще возможен. Слово экспертам.



Максим Крамаренко, руководитель Информационно-аналитического центра "Институт евразийской политики":



"За этим визитом пристально следили…"



- Визиту Касым-Жомарта Токаева в Москву сразу после его инаугурации в ряде СМИ и социальных сетях пытались придать видимость дежурного – мол, просто остановка по дороге в Париж. Но, судя по количеству вышедших по этому поводу публикаций, как у нас, так и за рубежом, за этим визитом пристально следили, поскольку на самом деле он важен не только для двусторонних отношений, но и для нашего макрорегиона.



Зарубежные СМИ, в основном англоязычные, пытались навязать мнение, что Казахстан начал политику дистанцирования и демонстрирует учтивое пренебрежение к России. Но насколько их мнение соответствует действительности? Ведь те же французы за день до инаугурации Токаева подали ему сигнал (думается, что и российскому президенту тоже) на страницах издания L'Express, что видят в Казахстане посредника для нормализации диалога с РФ. И там же сотрудник Французского института международных отношений (IFRI - одного из мозговых центров страны) отметил, что российско-казахстанские отношения могут даже еще и улучшиться.



Если сравнить визиты Токаева в Москву и в Париж, то, на первый взгляд, повестка французского вояжа была более насыщенной - обсуждались вопросы развития экономических связей, взаимодействия правоохранительных органов и прочее. Но в комментариях некоторых экспертов выпал из контекста тот факт, что в эти дни проходил Форум межрегионального сотрудничества в Оренбурге, где также обсуждались и подписывались договоры о развитии сотрудничества между областями наших стран, о создании совместных предприятий и привлечении инвестиций.



Поэтому можно с полной уверенностью утверждать, что слухи о дистанцировании Казахстана от России слишком преувеличены. Уровень наших двусторонних отношений зафиксирован в подписанной в ходе визита Декларации. А это значит, что наши страны продолжат развивать союзнические отношения и интеграционное взаимодействие.



Помимо уже существующих интеграционных объединений, таких, как СНГ, ЕАЭС и ОДКБ, обсуждается создание трехстороннего газового союза, который, по оценкам ряда экспертов, может способствовать раскрытию экономического потенциала Казахстана и Узбекистана. Кроме того, РФ и РК зафиксировали в Декларации, что воздерживаются от любых действий, способных нанести ущерб стратегическому партнерству и союзническим отношениям двух государств. Ну и главное - каждая из стран будет проводить свою самостоятельную внешнюю политику, направленную на защиту национальных интересов. Этот пункт документа говорит о том, что двустороннее взаимодействие строится на основе равноправия и признания наличия у каждой из сторон своих национальных интересов. То есть исключается диктат или претензии, когда одно из государств во внешней политике не поддерживает действия другого, и это не будет рассматриваться как прекращение союзнических отношений.



Дистанцирование Казахстана от России невозможно в принципе. А если у кого-то и появляются подобные мысли, то рекомендую сразу же достать карту Евразии, дабы увидеть, что география нам этого не позволит. Есть вероятность отстраниться от Японии, США, других стран, с которыми у нас нет общей, да еще и такой протяженной, границы. Но никак не от России. Помимо границ, это также развитые кооперационные связи с российскими предприятиями и, главное, наличие у многих казахстанцев родственных, дружеских связей с россиянами.



Казбек Бейсебаев, политолог, экс-дипломат:



"Охлаждение не сулит ничего хорошего"



- Несмотря на то, что социальные сети играют важную роль в нашей жизни, они не отражают мнение всего населения страны. И если кто-то из их пользователей призывает дистанцироваться от России, это не значит, что так думают остальные граждане, которые, возможно, не сидят в этих самых соцсетях и которые составляют подавляющее большинство.



И потом, в каком смысле дистанцироваться? Разорвать торгово-экономические связи? Это исключено, если учесть, что Россия - главный торговый партнер Казахстана. И чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на прилавки наших магазинов и рынков. Только за 2021-й год товарооборот между двумя странами превысил 24 миллиарда долларов США. Плюс значительная часть казахстанского экспорта идет через территорию РФ, соответственно наши доходы (основная часть которых поступает от экспорта нефти и другого сырья) напрямую зависят от этого транзита.



Что касается визита Касым-Жомарта Токаева в Москву, то у него был двойной повод. Во-первых, встреча с российским лидером Владимиром Путиным была заранее запланирована. Оба президента принимали участие в работе Форума приграничного сотрудничества, который проходит регулярно и поочередно в сопредельных областях двух стран. Во-вторых, согласно общепринятым правилам, вновь избранный глава любого государства совершает первый визит в ту страну, с которой его связывают тесные союзнические связи. А Россия, бесспорно, наш главный союзник.



Символичным в этой связи является принятие Декларации, которая отражает как нынешнее состояние дипломатических отношений, так и ориентиры на будущее. Впрочем, двустороннее взаимодействие определяется не столько декларациями и визитами, сколько географией и общей границей. Если и произойдет какое-то охлаждение отношений между Казахстаном и Россией, то это не сулит ничего хорошего для обоих государств. Ни одна из сторон по многим объективным причинам не заинтересована в этом. Здесь и исторические, и политические, и культурно-гуманитарные причины, не говоря уже о вышеупомянутом товарообороте, возместить который будет очень сложно.



Соседей не выбирают, с ними выгодно дружить. Еще казахский бий Старшего жуза, оратор, поэт и общественный деятель Толе би призывал казахов жить в мире со всеми окружающими странами, в том числе с Россией.



Марат Шибутов, политолог:



"Разрыв будет катастрофой для нашей экономики"



- У этих переговоров и Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана два реальных результата. Во-первых, улучшение режима работы и увеличение пропускной способности транспортного коридора "Север-Юг", то есть из РФ в Иран. Во-вторых, улучшение режима работы и увеличение пропускной способности транспортного коридора "Восток-Запад", то есть из КНР в РФ. Кроме того, есть символичный результат – Россия стала первым местом для визита Касым-Жомарта Токаева после его избрания на второй срок.



Что касается соцсетевой активности, то люди не понимают, что географию невозможно отменить. Если ты сосед, то никуда от этого не деться, тем более когда вас связывает столь длинная граница. Возьмем в качестве примера Америку, которая граничит с Мексикой и Канадой. У Мексики доля США в общем объеме экспорта составляет 77-79 процентов, а доля поставок из этой страны в общем объеме импорта – 55-58 процентов. Это огромная экономическая зависимость – фактически Штаты являются для Мексики доминирующим рынком. У Канады доля США в общем экспорте достигает 71-73, а в общем импорте – 63-65 процентов. Это и есть результат работы Североамериканского соглашения о свободной торговле.



При этом надо помнить, что Канада была владением Британской империи, и именно с ее территории британские войска воевали с американскими сепаратистами. В 1814 году британцы смогли взять и сжечь город Вашингтон. Напряженность длилась до Второй мировой войны. В 1920-1930 годах США разработали "Красный план" по войне с Великобританией, и в нем было запланировано нападение на Канаду. Канадцы в ответ готовили планы обороны.



У Мексики же США отобрали 55 процентов территории, то есть фактически в два раза сократили ее, причем поддержав техасский сепаратизм. Война 1846-1848 годов до сих пор воспевается в американской истории и культуре, а образ мексиканца, как правило, связан с образом бандита.



Словом, у этих соседей есть очень серьезные поводы быть друг другом недовольными, но, тем не менее, интересы выгоды сейчас и в будущем перевешивают исторические обиды. Мы должны действовать таким же образом, хотя и имеем меньшую экономическую зависимость от России. Доля экспорта Казахстана в РФ от общего экспорта – 9-12 процентов, а доля импорта оттуда сюда в общем импорте – 37-45 процентов. Сейчас судьба дает нам прекрасный шанс воспользоваться санкционной войной и изменением логистики в регионе, и за счет этого зарабатывать деньги. Так что давайте им воспользуемся.



В интервью вашему изданию я уже неоднократно рассказывал, что будет в случае экономического разрыва между Казахстаном и Россией. Повторю еще раз: это станет катастрофой для отечественной экономики, прежде всего, из-за нарушения всей логистики, а потом из-за потери рынков.



Не думаю, что можно вот так взять и быстро прекратить или даже минимизировать отношения, даже если Россия будет еще сильнее конфликтовать с Западом. Почитайте мнения американских дипломатов – все они отмечают, что понимают безальтернативность казахстанско-российских экономических отношений. Наверняка они знают, о чем говорят. Благо у них есть примеры аналогичных отношений.



В общем, к мнению сетевой общественности прислушиваться не стоит – она сильно искажает действительность. Тем более что у нас в соцсетях массово действуют фальшивые аккаунты разведок и военных других государств, которые проводят антиказахстанскую политику. Реальное влияние соцсетей мы уже увидели на недавних выборах, и оно гораздо меньше, чем все думают.



Автор статьи: Сауле Исабаева Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670592600





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