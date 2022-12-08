За футбольные взятки задержана замглавы Европарламента Ева Кайли

00:03 10.12.2022

ЧМ-2022 в Катаре завершился уголовным делом для замглавы Европарламента

Елена Прошина

Заместитель главы Европарламента Ева Кайли была задержана по делу о коррупции. Об этом сообщает Le Soir.



Уточняется, что дело о коррупции связано с Чемпионатом мира по футболу-2022 в Катаре. В доме Кайли проведен обыск, а ее партнер также был задержан.



"Оба находятся под следствием по обвинению в коррупции", – сообщает издание.



За последнее время Центральное управление по борьбе с коррупцией в Брюсселе провело уже более пятнадцати обысков, в результате которых было задержано четыре человека. Среди них оказался генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Лука Висентини, а также бывший депутат Европарламента Пьер-Антонио Панзери со своим бывшим помощником.



Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в грядущие выборы в Европарламент могут вмешаться внешние силы.