"Разбор полетов". Почему "Назарбаев Университету" нужна экстренная перезагрузка?

00:17 10.12.2022 Флагман отечественного образования - "Назарбаев Университет" (НУ) сегодня напоминает корабль, устремившийся в гавань нового Казахстана, но попавший в шторм. Дрейфуя без руля и ветрил, он дезавуирует основополагающий принцип своего существования, заключающийся в насыщении образовательной ниши уникальными международными практиками, имплементация которых способна воспитать уникальную плеяду специалистов в самых разных сферах. Очевидно, что вуз, призванный стать примером для казахстанской системы образования, нуждается в экстренном "капитальном ремонте".



Эксцесс исполнителя



Стоит напомнить, что НУ с помпой был открыт в 2010 году. Изначально в его фундамент были заложены серьезные бюджетные инвестиции. Отдачей должна была стать реализация на базе университета международных программ и передовых научных исследований. Именно с этой целью на должность ректора был назначен функционер из Всемирного Банка Шигео Катсу. Но удалось ли иностранному управленцу достичь поставленных задач? Большой и серьезный вопрос.



В условиях "Старого Казахстана" НУ удавалось "держать марку". Во многом потому, что существовал он в искусственно созданных для него тепличных условиях. Ему была предоставлена автономия и полная свобода действий. Кроме того, в отличие от других вузов страны, он не подлежит надзору и контролю со стороны государственных органов. Неудивительно, что несмотря на время от времени звучавшую критику относительно беспрецедентности уровня финансирования и демонстративную закрытость, особых нареканий деятельность НУ ни у кого не вызывала, хотя уже тогда была подвержена существенным рискам.



Кардинально ситуация изменилась со сменой общественно-политической парадигмы и отхода от дел университета покровителей из числа отставной элиты. Стали очевидны системные недостатки вуза, вызванные неэффективным управленческим менеджментом, которые катастрофически сказались на его имидже и репутации. Как итог, передовой университет вместо того, чтобы сеять разумное, доброе, вечное, погряз в скандалах и интригах. В таких условиях вопрос системной трансформации НУ становится вопросом его выживаемости в принципе.



Есть ли выход из тупика?



Новый вектор развития НУ может подсказать международный опыт управления университетами его класса. Например, Оксфорда или Кембриджа, переживших не одну смену династий, мировые войны, серию экономических революций, но сохранившими способность готовить конкурентоспособные кадры, находящиеся на острие научной и академической мысли.



Все дело в их особой организационной и правовой форме, системе управления, основанной на коллегиальности принятия решений, а также в прозрачности и высокой внутренней культуре.



Управление университетами отличается от руководства бизнесом или государственным учреждением. Целью первых является максимизация прибыли для своих акционеров, вторые разрабатывают и реализуют государственную политику в различных сферах. Организационные структуры и тех и других достаточно иерархичны. Университеты же развитых стран подлинно демократичны, так как принципиальную основу их природы составляет коллективность принятия решений на всех уровнях, начиная с кафедр, научных и академических советов, и заканчивая главным органом управления - попечительским советом. Качество образовательных программ обеспечивается прозрачностью принимаемых решений по их содержанию и всесторонним обсуждением на кафедрах и факультетах. Новизна и актуальность научных исследований гарантируется независимой экспертной оценкой и, опять же, широким обсуждением в рамках научных советов.



Отдельно стоит подчеркнуть, что важнейшей составляющей своих миссий ведущие университеты мира считают служение сообществу своего региона и создание так называемого "общественного блага". Посыл прост - они готовят не только конкурентоспособные кадры для экономики, но и новое поколение граждан, будущую элиту государства: деловую, научную, творческую и политическую. От того, какие ценностные ориентиры они будут прививать, как бы это пафосно не звучало, зависит будущее страны. При таком подходе первостепенную роль играет уже уровень культуры самого "воспитателя", способность вуза культивировать уважение к истории и традициями своего государства.



Для вузов, существующих в условиях автономности от государства, что позволяет им обеспечивать гибкость при разработке и внедрении учебных программ и научных исследований, следование вышеперечисленным принципам наиболее актуально. В международной практике автономность университетов идет рука об руку с подотчетностью и ответственностью перед всеми стейкхолдерами общества. Именно поэтому ключевым звеном в структуре вуза, отвечающим за эту задачу, выступает попечительский совет - главный представительный орган управления. Помимо государственных деятелей, в нем присутствуют видные ученые, руководители корпораций, представители общественности с безупречной репутацией и большим профессиональным и жизненным опытом. Попечительский совет постоянно вовлечен в жизнь университета, определяет основные приоритеты и направления его работы за счет формирования комитетов, разделенных по сферам деятельности: финансы, инфраструктура, назначение ключевых руководителей и т.д. Именно члены попечительских советов транслируют интересы и ценностные ориентиры страны руководству вуза, университетскому сообществу, профессорам и студентам. Безусловно, ректор вуза, пользуясь своим весом или политическими связями, может превратить попечительский совет в "бутафорный" орган. В таком случае вероятность ошибочных решений значительно возрастает, искажаются культурные и этические нормы, деградирует культура организации в целом, что, собственно, сегодня и наблюдается на примере НУ по причине нарушения принципов прозрачности и коллегиальности принятия решений. Но при включении необходимых защитных механизмов подобного рода риски могут быть сведены к нулю.



Резать, не дожидаясь перитонита



Какой вектор перезагрузки модели управления НУ может быть наиболее оптимальным?



Первым шагом, конечно же, должна стать смена ректора. Новый ректор должен обладать опытом управления крупным международным университетом. Второй задачей должно стать формирование нового профессионального попечительского совета, в который вошли бы видные общественные и государственные деятели Казахстана, успешные предприниматели, ученые, представители неправительственных организаций и творческой интеллигенции. При этом обязательным должно стать условие работы ректора и высшего университетского менеджмента под неусыпным контролем попечителей. Деятельность ведущего вуза страны должна быть открыта и прозрачна для общества. Только тогда университет сможет реализовать свою миссию, заключающуюся в подготовке конкурентоспособных кадров и воспитании настоящих граждан для нового, справедливого Казахстана.



Автор статьи: Маргарита Вайда

6.12.22 Источник - qmonitor.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670620620





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