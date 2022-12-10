Вещный мир: в Россию завоевывают магазины китайских брендов

07:37 10.12.2022 10 декабря 2022,

Вещный мир: в РФ могут появиться магазины китайских брендов

Чем планируют торговать и как компаниям из КНР придется подстроиться под нашего покупателя

Евгения Перцева



В России могут появиться магазины китайских брендов, в первую очередь речь идет о продажах одежды, обуви и аксессуаров. Консалтинговые компании из КНР начали запрашивать данные о вакантных площадях в стране. Об этом "Известиям" рассказали в Союзе торговых центров. Ранее китайские марки отказывались инвестировать в открытие магазинов в российских регионах, ритейлеры соглашались ввозить свою продукцию лишь для продажи в мультибрендовых точках в РФ или в интернете. Развернуть собственную розницу китайским фирмам есть где - до конца года доля вакантных площадей в наших ТЦ может достигнуть 15–20%.



Гости из Поднебесной



Код подступа: в ТЦ на треть выросло число российских брендов

Спрос на какие отечественные товары увеличивается быстрее всего

О том, что китайские бренды начали проявлять интерес к открытию собственной розницы в РФ, "Известиям" рассказали в Союзе торговых центров. Компании из КНР запрашивают информацию о площадях в отечественных ТЦ, арендных ставках и так далее.



Ранее ритейлеры из республики ограничивались тем, что импортировали в Россию свой ассортимент для продажи в мультибрендовой рознице. Сейчас же торговые сети рассматривают возможность инвестировать в открытие магазинов под своими названиями - для этого восточноазиатским партнерам придется вложить в запуск точки несколько десятков миллионов рублей, уточнил вице-президент союза Павел Люлин.



Речь идет о магазинах с одеждой, обувью и аксессуарами, но конкретные имена из Китая в ассоциации не раскрыли. Товары представлены в среднем ценовом сегменте, уточнили в союзе. До сих пор в РФ свою точку открыл один китайский бренд - это магазины Li-Ning, которые запустились в апреле 2022 года.



- Часть продукции из Китая придется адаптировать под отечественного покупателя, понадобятся новые лекала и таблица размеров, - добавил Павел Люлин. - Пока россияне знакомы лишь с некоторыми марками из КНР. После ухода западных брендов с отечественного рынка в РФ освободилось много свободных ниш - это fashion-сегмент и товары для дома. С тех пор пустующие места старались занять российские и турецкие имена.



Оправдать одежды: Zara может возобновить работу в декабре под новым брендом

Испанский холдинг Inditex сменил управляющую компанию и нашел партнера для работы в РФ

По данным брокера торговой недвижимости CORE.XP, до конца года доля вакантных площадей в отечественных ТЦ может достигнуть 15–20%. По итогам III квартала этот показатель составил чуть больше 11%. О прекращении деятельности в России заявил 31% арендаторов, о реструктуризации - 27%.



Бурный рост

Пользователи уже давно покупают одежду и обувь китайских производителей в Сети, рассказали "Известиям" в пресс-службе "Яндекс Маркета". Эта страна обладает довольно сильными позициями в fashion-сегменте, поэтому "приход еще большего количества брендов из Китая оцениваем позитивно", добавили в компании. В КНР производят много одежды и обуви высокого качества, часть из них пользуется высоким спросом в РФ.



- Также на российский рынок выходят бренды из других стран, например из Турции, Италии, Германии, - добавили в "Яндекс Маркете". - Плюс мы видим рост локальных брендов, с которыми покупатели активнее знакомятся в этом году.



макретплейс Фото: РИА Новости/Александр Кряжев



Попасть на точку: на месте ушедших брендов в ТЦ откроют универмаги нового формата

Какие магазины займут освободившиеся площади

Сейчас российский рынок открывает большие перспективы перед производителями из КНР. Многие западные бренды ушли из России, освободив ниши на рынке, добавили в Ozon. Китайские товары и раньше пользовались большим спросом в России благодаря разнообразию и привлекательным ценам, а сейчас спрос на них растет еще больше. Категория спортивной одежды, обуви и аксессуаров - одна из самых востребованных на маркетплейсе.



- Мы постоянно наращиваем ассортимент продукции за счет расширения модельных линеек уже привычных брендов и вывода новых. Уже в декабре у нас впервые появятся такие бренды из КНР, как Li-Ning, 361, Erke, X-tep, Camel. Это лидеры спортивной одежды в Азии, - отметили в компании.



По итогам III квартала 2022 года число заказов Ozon Global в Китае выросло в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. К 2024-му ритейлер намерен увеличить оборот товаров из КНР на площадке в 10 раз, отметили в маркетплейсе.



Время наших

После ухода иностранных брендов из РФ все большую популярность среди потребителей получают российские торговые марки - их изготовление сконцентрировано в стране, сказали "Известиям" в Минпромторге.



- Качество производимых вещей выше, чем у ряда иностранных брендов, одежда которых поступает к нам с производственных площадок. А в некоторых сегментах у российских брендов цена даже ниже, - пояснили в министерстве. - Мы уже точно можем сказать: сейчас на территории РФ производят около 2 тыс. торговых марок.



Власти поддерживают отечественные компании - за 11 месяцев 2022 года предприятия легкой промышленности получили субсидии на сумму 1,9 млрд рублей.



В Ozon также добавили: в этом году свое присутствие на маркетплейсе активно наращивают российские спортивные бренды - это Zasport, Forward, Profit, Bona, Fide, Versta, Emdi, Demix и Termit. Продавец отечественной одежды Melon fashion group (бренды Zarina, Befree, Love republic и Sela) подтвердил "Известиям", что компания наблюдает высокий спрос на российскую одежду - речь идет об ассортименте по доступным ценам.



Почти год россияне экономили на фоне сложной экономической ситуации в РФ и мире, поэтому в конце 2022-го и в начале 2023-го стоит ожидать увеличения продаж на фоне отложенного спроса, отметил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.



10.12.22 Источник - iz.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670647020





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Кадровые перестановки

- Маулен Ашимбаев: "Новый закон направлен на поддержку молодежи"

- Прошло первое заседание Общественной палаты при Мажилисе

- Это шаг к построению открытой и эффективной экономики в интересах казахстанцев

- О национализме

- Казахстан готов наращивать сотрудничество с Евросоюзом в области здравоохранения и фармацевтики

- Постановление ЦИК

- Сообщение Атырауской областной территориальной избирательной комиссии

- Хороший ли бизнес-менеджер государство: интервью с Данияром Ашимбаевым. Часть 1

