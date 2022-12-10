 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 10.12.2022
08:38  Публичные "порки" и покаяния женщин (таджикский опыт), - Алия Хамидуллина
08:35  Скоропостижно скончался глава района Балхи (Таджикистан) Убайдулло Файзулло
08:06  Краткая история хаоса: от Древней Греции к постмодерну, - Александр Дугин
08:00  Питьевую воду в казахстанском облцентре Актау будут давать на четыре часа в день
07:43  Конец эпохи нефтедоллара и начало эпохи нефтеюаня? Чего добился Си в Эйр-Рияде? - А.Игнатьев
07:41  Кто и за что сверг перуанского президента Педро? - В.Прохватилов
07:37  Вещный мир: в Россию завоевывают магазины китайских брендов

07:22  Зачем Турция создала пробку из танкеров у Босфора, - "Взгляд"
07:19  Саудиты ушли от США к Китаю и России, - Геворг Мирзаян
00:34  Кто развалил нам энергохозяйство? - в Узбекистане начался разбор полетов
00:17  "Разбор полетов". Почему "Назарбаев Университету" нужна экстренная перезагрузка?
00:03  За футбольные взятки задержана замглавы Европарламента Ева Кайли
Пятница, 09.12.2022
16:30  Соседей не выбирают… Что не позволяет Казахстану "дистанцироваться" от России? - С.Исабаева
16:26  "Черные лебеди". Станет ли успешной запущенная Токаевым политическая модернизация?
16:04  Противопоставление таджика и тюрка существовало в Средней Азии всегда.., - Заринэ Джандосова
15:54  Солдат-художник Николай Каразин. Он открыл Туркестан для России и всего мира...
15:47  Талибы установили в Кабуле "глобус Афганистана". Таджикистана и Узбекистана на нем нет...
15:29  Революции 21 века. Что общего между экспортом угля, головными платками и сексом вне брака, - М.Макаров
15:25  РосПсаки (Песков) отрицает, что Узбекистан отказался от идеи "тройственного газового союза" с РФ
13:52  Заговор в Германии. Ждем поджога Рейхстага, - Д.Седов
13:37  Трамп назвал обмен Бута на Грайнер позором, а Болтон – капитуляцией Америки
13:22  Скончался академик Абдумавлон Абдуллаев - бывший директор Института генетики Узбекистана
13:18  Назад, вперед или в никуда? Маятник глобализации, - Елена Пустовойтова
13:10  Скончался ректор Кыргызского университета культуры и искусства Мамашарип Чотонов
13:04  Узбекистан на 100% остановил экспорт газа, - глава "Узтрансгаза" Норматов
12:56  Казахстанским банкам разрешили проводить операции по российским картам "Мир"
11:17  Польша готовит аннексию (возвращение) Львова
10:50  В Бишкеке проходит саммит ЕАЭ. Путин прилетел, Мирзиеев - нет
10:22  Токаев уволил свата (Избастина) из послов и другие назначения в КазМИДе
10:06  Турция старается выбить у России скидку на газ
09:54  Монголия в объятиях массовых протестов. Люди требуют "назвать имена воров", - В.Бурт
09:51  Узбекистан уступил Казахстану права управления железнодорожной веткой до Мазари-Шарифа в Афганистане
08:17  Украина плотно сидит на игле информационной наркоты, - Дмитрий Грунюшкин
07:24  Отставленный градоначальник Алтай Кульгинов получил пост вице-премьера Казахстана
01:56  Анкара изгоняет неугодных офицеров. За пять лет из турецкой армии уволено 24 339 военнослужащих
01:10  Кому нужна монгольская революция, - Геворг Мирзаян
00:57  Как меняют мнение казахстанцев о спецоперации
00:56  Правящая коалиция Турции задумалась о внеплановых выборах, - Игорь Субботин
00:50  Пекин решил поставить на "арабских братьев", - НГ
00:48  Есть первая поставка казахстанского ядерного топлива для АЭС КНР
00:20  "Творческая элита" не политически активна, а профнепригодна, - Виталий Трофимов
00:10  Жители Абая замерзают в своих квартирах. КазВласти расписываются в неумении
00:02  Укр-олигарх Ринат Ахметов обвинил... Зеленского в захвате власти на Украине
Четверг, 08.12.2022
23:04  Женис Касымбек стал новым акимом Астаны
21:26  Турция назвала условия для пропуска танкеров через Босфор
18:59  Ш.Мирзиеев отложил свой визит в Кыргызстан
18:56  Проект новой Конституции Узбекистана вынесут на референдум - президент Ш.Мирзиеев
18:04  Дефицит электричества радикально изменил Украину, - Николай Стороженко
17:49  Как России лучше всего ответить Западу на ограничения нефтяных цен
17:47  Куда ж ты катишься: Apple хочет сбежать из Китая
17:44  Францию учат жить без электричества
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вещный мир: в Россию завоевывают магазины китайских брендов
07:37 10.12.2022

10 декабря 2022,
Вещный мир: в РФ могут появиться магазины китайских брендов
Чем планируют торговать и как компаниям из КНР придется подстроиться под нашего покупателя
Евгения Перцева

В России могут появиться магазины китайских брендов, в первую очередь речь идет о продажах одежды, обуви и аксессуаров. Консалтинговые компании из КНР начали запрашивать данные о вакантных площадях в стране. Об этом "Известиям" рассказали в Союзе торговых центров. Ранее китайские марки отказывались инвестировать в открытие магазинов в российских регионах, ритейлеры соглашались ввозить свою продукцию лишь для продажи в мультибрендовых точках в РФ или в интернете. Развернуть собственную розницу китайским фирмам есть где - до конца года доля вакантных площадей в наших ТЦ может достигнуть 15–20%.

Гости из Поднебесной

Код подступа: в ТЦ на треть выросло число российских брендов
Спрос на какие отечественные товары увеличивается быстрее всего
О том, что китайские бренды начали проявлять интерес к открытию собственной розницы в РФ, "Известиям" рассказали в Союзе торговых центров. Компании из КНР запрашивают информацию о площадях в отечественных ТЦ, арендных ставках и так далее.

Ранее ритейлеры из республики ограничивались тем, что импортировали в Россию свой ассортимент для продажи в мультибрендовой рознице. Сейчас же торговые сети рассматривают возможность инвестировать в открытие магазинов под своими названиями - для этого восточноазиатским партнерам придется вложить в запуск точки несколько десятков миллионов рублей, уточнил вице-президент союза Павел Люлин.

Речь идет о магазинах с одеждой, обувью и аксессуарами, но конкретные имена из Китая в ассоциации не раскрыли. Товары представлены в среднем ценовом сегменте, уточнили в союзе. До сих пор в РФ свою точку открыл один китайский бренд - это магазины Li-Ning, которые запустились в апреле 2022 года.

- Часть продукции из Китая придется адаптировать под отечественного покупателя, понадобятся новые лекала и таблица размеров, - добавил Павел Люлин. - Пока россияне знакомы лишь с некоторыми марками из КНР. После ухода западных брендов с отечественного рынка в РФ освободилось много свободных ниш - это fashion-сегмент и товары для дома. С тех пор пустующие места старались занять российские и турецкие имена.

Оправдать одежды: Zara может возобновить работу в декабре под новым брендом
Испанский холдинг Inditex сменил управляющую компанию и нашел партнера для работы в РФ
По данным брокера торговой недвижимости CORE.XP, до конца года доля вакантных площадей в отечественных ТЦ может достигнуть 15–20%. По итогам III квартала этот показатель составил чуть больше 11%. О прекращении деятельности в России заявил 31% арендаторов, о реструктуризации - 27%.

Бурный рост
Пользователи уже давно покупают одежду и обувь китайских производителей в Сети, рассказали "Известиям" в пресс-службе "Яндекс Маркета". Эта страна обладает довольно сильными позициями в fashion-сегменте, поэтому "приход еще большего количества брендов из Китая оцениваем позитивно", добавили в компании. В КНР производят много одежды и обуви высокого качества, часть из них пользуется высоким спросом в РФ.

- Также на российский рынок выходят бренды из других стран, например из Турции, Италии, Германии, - добавили в "Яндекс Маркете". - Плюс мы видим рост локальных брендов, с которыми покупатели активнее знакомятся в этом году.

макретплейс Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Попасть на точку: на месте ушедших брендов в ТЦ откроют универмаги нового формата
Какие магазины займут освободившиеся площади
Сейчас российский рынок открывает большие перспективы перед производителями из КНР. Многие западные бренды ушли из России, освободив ниши на рынке, добавили в Ozon. Китайские товары и раньше пользовались большим спросом в России благодаря разнообразию и привлекательным ценам, а сейчас спрос на них растет еще больше. Категория спортивной одежды, обуви и аксессуаров - одна из самых востребованных на маркетплейсе.

- Мы постоянно наращиваем ассортимент продукции за счет расширения модельных линеек уже привычных брендов и вывода новых. Уже в декабре у нас впервые появятся такие бренды из КНР, как Li-Ning, 361, Erke, X-tep, Camel. Это лидеры спортивной одежды в Азии, - отметили в компании.

По итогам III квартала 2022 года число заказов Ozon Global в Китае выросло в 11 раз по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. К 2024-му ритейлер намерен увеличить оборот товаров из КНР на площадке в 10 раз, отметили в маркетплейсе.

Время наших
После ухода иностранных брендов из РФ все большую популярность среди потребителей получают российские торговые марки - их изготовление сконцентрировано в стране, сказали "Известиям" в Минпромторге.

- Качество производимых вещей выше, чем у ряда иностранных брендов, одежда которых поступает к нам с производственных площадок. А в некоторых сегментах у российских брендов цена даже ниже, - пояснили в министерстве. - Мы уже точно можем сказать: сейчас на территории РФ производят около 2 тыс. торговых марок.

Власти поддерживают отечественные компании - за 11 месяцев 2022 года предприятия легкой промышленности получили субсидии на сумму 1,9 млрд рублей.

В Ozon также добавили: в этом году свое присутствие на маркетплейсе активно наращивают российские спортивные бренды - это Zasport, Forward, Profit, Bona, Fide, Versta, Emdi, Demix и Termit. Продавец отечественной одежды Melon fashion group (бренды Zarina, Befree, Love republic и Sela) подтвердил "Известиям", что компания наблюдает высокий спрос на российскую одежду - речь идет об ассортименте по доступным ценам.

Почти год россияне экономили на фоне сложной экономической ситуации в РФ и мире, поэтому в конце 2022-го и в начале 2023-го стоит ожидать увеличения продаж на фоне отложенного спроса, отметил президент Союзлегпрома Андрей Разбродин.

10.12.22

Источник - iz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670647020


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Кадровые перестановки
- Маулен Ашимбаев: "Новый закон направлен на поддержку молодежи"
- Прошло первое заседание Общественной палаты при Мажилисе
- Это шаг к построению открытой и эффективной экономики в интересах казахстанцев
- О национализме
- Казахстан готов наращивать сотрудничество с Евросоюзом в области здравоохранения и фармацевтики
- Постановление ЦИК
- Сообщение Атырауской областной территориальной избирательной комиссии
- Хороший ли бизнес-менеджер государство: интервью с Данияром Ашимбаевым. Часть 1
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  