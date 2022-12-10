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Кто и за что сверг перуанского президента Педро? - В.Прохватилов
07:41 10.12.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 10.12.2022
О смене власти в Перу
Перестав быть союзником левых, президент остался врагом правых и лишился власти

7 декабря Конгресс Перу объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо. Он задержан полицией по обвинению в мятеже и злоупотреблении полномочиями. Первый вице-президент Дина Болуарте приняла присягу в качестве нового главы государства.

В прошлом году представитель левой партии "Свободное Перу" и бывший лидер забастовки сельских учителей Педро Кастильо стал первым левым президентом Перу с обещаниями решить проблему бедности, от которой страдают перуанские крестьяне.

В последние десятилетия Перу считалось одним из самых "правых" государств Латинской Америки. А в 2021 году перуанцы показали, что они устали от правых лидеров с их неолиберальными взглядами и приверженностью к США. Педро Кастильо, победивший на выборах 2021 года, – выходец из беднейшего региона Кахамарка. Родился в семье неграмотных крестьян. Получив педагогическое образование, работал учителем начальных классов в школе. Четыре года назад стал руководителем профсоюза работников образования и, возглавив забастовочное движение, сумел вынудить власть предоставить ряд льгот учителям.

В ходе предвыборной кампании Кастильо ходил в старом пончо и сандалиях из автомобильных покрышек, обещал отказаться от президентской зарплаты и жить на учительский оклад, но, став главой государства, не смог стабилизировать экономику страны. В итоге генсек партии "Свободное Перу" (СП) Владимир Серрон заявил, что "курс этого правительства не совпадает с предвыборными обязательствами". Серрон потребовал от Кастильо сдать партбилет, что тот и сделал в конце июня, после чего лишился парламентской поддержки.

Перестав быть союзником левых, президент остался врагом правых. Обещанные во время предвыборной кампании Кастильо реформы не состоялись, в стране стал нарастать хаос. Усугубил ситуацию экономический кризис. "Глобальные перебои с поставками товаров из-за пандемии и войны… привели к тому, что инфляция в стране достигла самого высокого уровня за последние десятилетия... Организация Объединенных Наций предупредила, что в Перу самый высокий уровень отсутствия продовольственной безопасности в Южной Америке: половина населения не имеет регулярного доступа к достаточному питанию", – писала The New York Times.

Судьба Кастильо была окончательно решена, когда он пошел в атаку на транснациональные корпорации, контролирующие 80 процентов природных богатств Перу. В апреле 2021 года в интервью CNN он заявил, что "70% прибыли должны оставаться для страны, а они [частные компании] должны получать 30 %, а не наоборот, как сегодня". Совокупные инвестиции в горную промышленность Перу составляют $65 млрд. Почти 40 процентов прямых иностранных инвестиций принадлежит компаниям США, Канады и Великобритании.

А в октябре 2022 г. генеральный прокурор Перу Патрисия Бенавидес обвинила Кастильо в коррупции и создании преступной группировки. Было возбуждено уголовное дело против супруги президента и двух ее братьев, а невестка Кастильо получила 30 месяцев тюрьмы за "участие в преступной группе".

7 декабря Конгресс Перу должен был рассмотреть вопрос о начале процедуры импичмента, но Кастильо решил сыграть на опережение: за несколько часов до голосование по импичменту он объявил о роспуске конгресса и создании чрезвычайного правительства. Ответом ему стала массовая отставка большей части членов правительства и совместное заявление перуанских вооруженных сил и полиции о том, что у Кастильо нет законных полномочий для выполнения своего указа.

Вице-президент Дина Болуарте выступила против роспуска конгресса. "Я отвергаю решение Педро Кастильо о нарушении конституционного строя с закрытием конгресса. Это государственный переворот", – объявила бывшая союзница Кастильо. Посольство США в Лиме заявило, что "категорически отвергает любые внеконституционные действия президента Кастильо".

Всего через два часа после заявления Кастильо конгресс проголосовал за импичмент президенту 101 голосом против 6 при 10 воздержавшихся. А вечером 7 декабря прокуратура объявила, что Кастильо арестован по обвинению в "бунте".

Глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс выступил с заявлением: "Мы продолжаем внимательно следить за событиями, они очень динамичны, но, как представляется, Конгресс Перу предпринял корректирующие действия, осуществив импичмент президента".

Дина Болуарте приняла присягу на пленарном заседании конгресса и стала первой женщиной-президентом в истории Перу. Она пользуется репутацией яркого представителя так называемых икорных левых (izquierda caviar): этим прозвищем в Перу обозначают людей, которые утверждают, что придерживаются левых взглядов, но при этом легко меняют политические убеждения.

Болуарте – активная сторонница Клауса Шваба. Как отмечает перуанская левая газета Expreso, она "намерена преподнести национальные богатства Перу на блюдечке глобальной элите". Акции мирового лидера в золотодобыче, прочно прописавшейся в Перу американской корпорации Newmont Mining, после заявления Кастильо резко упали, то после его импичмента мгновенно пошли в гору.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670647260


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