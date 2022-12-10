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Конец эпохи нефтедоллара и начало эпохи нефтеюаня? Чего добился Си в Эйр-Рияде? - А.Игнатьев
07:43 10.12.2022

АРТЕМ ИГНАТЬЕВ | 10.12.2022 |
О государственном визите Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию

Австралия все более явно становится инструментом англосаксонской политики стравливания Индии и Китая.

В ноябре старейшее и самое популярное индийское англоязычное издание The Times of India сообщило: Индия расширяет возведение военных сооружений и объектов вдоль всей линии фактического контроля с Китаем протяженностью почти 3,5 тыс. км. Приоритетным направлением для инженерных войск ВС Индии является строительство стратегических тоннелей, дорог и мостов на границе с КНР: "К настоящему времени в зоне военного конфликта с Китаем в высокогорном Ладакхе построены модульные казармы для 22 тысяч военнослужащих, объекты для размещения 450 танков и гаубиц, новые аэродромы и вертолетные площадки".

28 ноября на полигоне Махадан в Раджастане (Mahajan Field Firing Ranges), недалеко от границы с Пакистаном, начались крупные совместные военные учения AUSTRA HIND 2022 с участием представителей всех видов ВС Австралии и Индии.

Официально власти Австралии ожидают, что их коллеги из Индии возьмут на себя большую ответственность за безопасность в регионе и акваторию Индийского океана, тем самым сократив влияние Пекина. Расчет делается и на объединяющий страны формат QUAD, в который входят Австралия, Индия, США и Япония и который направлен на ограничение влияния КНР в различных сферах.

Япония в координации с партнерами по QUAD стремится закупить как можно больше ракет и разработать собственное гиперзвуковое оружие. А также поспособствовать размещению в регионе как можно большего количества сил для противостояния Китаю на суше, на море и в небе с учетом того, что этот потенциальный ТВД полностью отличается от континентального европейского.

Китай не оставляет эти угрозы без внимания.

21 ноября Пекин провел первый Форум высокого уровня Китай – Регион Индийского океана по сотрудничеству в целях развития, на который были приглашены 19 стран. Организатором стала CIDCA (China International Development Cooperation Agency) – организация, занимающаяся предоставлением помощи от КНР другим государствам в рамках проекта "Один пояс, один путь".

Индия к участию в Форуме демонстративно приглашена не была. Австралия в мероприятии также не участвовала, хотя приглашение получила.

Сам Форум можно рассматривать как стремление Пекина создать механизм, альтернативный поддерживаемой англосаксами Ассоциации побережья Индийского океана (IORA, Indian Ocean Rim Association), в которой Китай не участник, а лишь партнер по диалогу.

Особо значимым ответным шагом Пекина стал визит Си Цзиньпина в Саудовскую Аравию 7-10 декабря для участия в первом саммите Китай – Арабский мир и саммите Китай – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. Поездка председателя КНР на Арабский Восток может стать одним из самых знаковых событий 2022 года. Особенно если саудиты решат гласно или негласно перейти на расчеты за нефть в юанях, упорные слухи о чем ходят с марта.

Перевод на национальные валюты означает не только конец эпохи нефтедоллара и начало эпохи нефтеюаня, но и окончание контроля англосаксов над значительной частью мировой торговли.

В этом направлении Пекином уже сделан с 2018 года ряд шагов: запущена торговля нефтяными фьючерсами за юани на Шанхайской бирже; подготовлена сеть портов двойного назначения в Индийском океане по ходу следования заливной нефти в Китай; увеличены запасы (на срок с 90 дней до 1 года) нефти в госхранилищах КНР; часть торговли с Россией и Индонезией переведена на национальные валюты; РФ гарантировала бесперебойную поставку нефти по безопасному маршруту Восточная Сибирь – Тихий океан.

Согласно прогнозам, перейти на торговлю нефтью в юанях готовится не только Саудовская Аравия, но и значительная часть стран ОПЕК+. Этой версии придерживаются, например, аналитики датского Saxo Bank, считающие, что страны ОПЕК, Китай и Индия выйдут из МВФ и перейдут в торговле на новую резервную валюту, которой станет юань, в течение ближайшего года. Одним из результатов этого должны стать рост цен на золото и потери бюджетов ведущих стран Запада – подконтрольные им офшоры будут просто ликвидированы.

И арабским шейхам, и китайским коммунистам очень не нравится затеянный англосаксами пересмотр цен на энергосырье и недавнее решение ввести "потолок цен" на российскую нефть. Пекину это не нравится по политико-идеологическим причинам, Эр-Рияду – из-за создания очень опасного прецедента.

Сейчас очень многое зависит от китайско-саудовского – в более широком смысле китайско-арабского – сближения, в основе которого лежат коммерческие интересы. В прошлом году товарооборот между КНР и Саудовской Аравией составил свыше $87 млрд. Саудиты – крупнейшие экспортеры нефти в мире, а Китай – крупнейший ее покупатель. Эр-Рияд покрывает 18% всего китайского импорта нефти и стоит для Пекина на первом месте. Половина китайских НПЗ имеют контракты с саудовской Saudi Aramco.

Повышенное внимание к визиту Си на Арабский Восток обусловлено и ухудшением отношений КСА и США. Саудовское государственное информационное агентство (SPA) уже официально назвало Китай "стратегическим партнером".

Англосаксы, разумеется, никуда уходить не собираются, но их трения с Эр-Риядом дают китайцам возможность увеличения своего международного веса.

Как сообщает телеканал Al-Hadath, Саудовская Аравия и Китай подпишут не только документ о стратегическом партнерстве и план гармонизации долгосрочных стратегий двух государств (саудовской программой "Видение-2030" и китайской инициативой "Один пояс – один путь"), но и десятки соглашений на сумму свыше 30 млрд долл.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1670647380


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