Питьевую воду в казахстанском облцентре Актау будут давать на четыре часа в день

08:00 10.12.2022

В Актау 9 декабря ввели временный график по подаче питьевой воды, сообщает Zakon.kz.

ТОО "МАЭК" будет поднимать давление питьевой воды ежедневно с 7 до 9:00 утра, а также вечером с 19:00 до 21:00, информирует lada.kz.



В остальное время во избежание срыва насосов и выхода из строя технологического оборудования давление подачи воды от ЦУВС-3 будет снижено.



Горячее водоснабжение возобновят после накопления необходимых уровней в резервуарах. Пока накопленного объема недостаточно, сообщили в пресс-службе акимата Актау.



В "МАЭК" заверили, что ограничений по теплоснабжению нет.



6 декабря аким Мангистау объявил несколько выговоров из-за проблем с горячей водой и отоплением в Актау.



Павел Покровский