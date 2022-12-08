 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Скоропостижно скончался глава района Балхи (Таджикистан) Убайдулло Файзулло
08:35 10.12.2022

В Таджикистане скончался 59-летний глава района Балхи

Сайрахмон Назриев, Asia-Plus

Убайдулло Файзулло, 59-летний председатель района Джалолиддини Балхи Хатлонской области скончался 9 декабря. По словам источника в администрации района, последние несколько дней Убайдулло Файзулло жаловался на свое здоровье. Но источник не сказал, чем болел покойный глава района.

Убайдулло Файзулло родился в 1963 году. Он в 2015 году приказом президента страны был назначен председателем района Джалолиддини Балхи. До этого назначения был главой Хуросонского района Хатлонской области.

Убайдулло Файзулло является братом генерального директора Международного аэропорта Душанбе Исматулло Абдуллозода.

Похороны покойного главы района проходят сегодня на его малой родине – в районе Джалолиддини Балхи.

Следует отметить, что Убайдулло Файзулло был одним из тех глав районов, которые всегда были доступны для журналистов. У него было хорошое отношение к представителям СМИ.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Asia-Plus
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